"ChatGPT" nav dakteris! Mediķi aicina akli neuzticēties mākslīgajam intelektam veselības problēmu gadījumā
Arvien vairāk cilvēku veselības problēmu gadījumā pēc padoma vispirms vēršas pie mākslīgā intelekta (MI). Taču mediķi brīdina, ka čatbota sniegtie ieteikumi var būt maldinoši un pat dzīvībai bīstami.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina neizmantot MI, lai pašam noteiktu diagnozi vai izlemtu, cik nopietns ir veselības stāvoklis.
NMPD dispečeri pēdējā laikā saskārušies ar gadījumiem, kad cilvēki pirms zvana mediķiem savu simptomu izvērtēšanu uzticējuši mākslīgajam intelektam. Dienestā atgādina, ka MI nevar cilvēku izmeklēt un pilnvērtīgi novērtēt viņa veselības stāvokli tā, kā to spēj mediķis.
Turklāt mākslīgais intelekts var kļūdīties abos virzienos. Tas var pārspīlēt situācijas nopietnību un ieteikt saukt neatliekamo palīdzību pat parastu saaukstēšanās simptomu vai paaugstinātas temperatūras gadījumā. Taču tikpat bīstama var būt pretēja situācija – MI var nenovērtēt kādu būtisku simptomu un radīt cilvēkam maldīgu pārliecību, ka satraukumam nav pamata.
Ja nepieciešams padoms par veselības stāvokli, NMPD iesaka vispirms sazināties ar ģimenes ārstu.