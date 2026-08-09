Vecākiem vērts pievērst uzmanību - bērnu zobu veselība pasliktinās
Slimību profilakses un kontroles centrs novērojis, ka bērnu vidū pieaug zobu bojājumu izplatība. Speciālisti atklāj, kādas ir galvenās problēmas, ar ko nākas saskarties.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atklāj, ka no 2020. līdz 2024. gadam piena zobu kariesa intensitātes indekss sešus gadus veciem bērniem pieaudzis no 3 līdz 3,8, savukārt pastāvīgo zobu kariesa intensitātes indekss pieaudzis no 0,4 līdz 0,7.
Savukārt 2024. gadā 21,1% sešgadnieku konstatētas zobu, zobu rindu un sakodiena izmaiņas. Tas ir nedaudz vairāk nekā gadu iepriekš, kad šādas problēmas bija 20,3% bērnu. Savukārt zobu apkārtējo audu izmaiņas konstatētas 12,8% bērniem, kas ir par 0,8 procentpunktiem mazāk nekā 2023. gadā.
Arī 12 gadus vecu bērnu grupā saglabājas augsta kariesa izplatība. Pastāvīgo zobu kariesa intensitātes indekss pieaudzis no 2,1 līdz 2,5, bet sakodiena anomālijas konstatētas 25% bērnu. Tikmēr smaganu saslimšanu izplatība šajā vecuma grupā gada laikā samazinājusies no 17,4% līdz 14,7%.
2024. gadā bērni un pusaudži līdz 17 gadu vecumam apmeklējuši zobārstu vairāk nekā 513 000 reižu, salīdzinot ar teju 519 000 apmeklējumu gadu iepriekš. Samazinājies arī pirmreizējo zobārsta apmeklējumu skaits no 160 670 līdz 154 800.