Pusaudži steidz audzēt muskuļus ar kreatīnu un proteīnu: speciālisti brīdina par riskiem
Pusaudžiem pirms kreatīna, proteīna pulvera vai citu sporta uztura bagātinātāju lietošanas būtu jāpārliecinās par nieru veselību un vispirms jāsakārto uzturs, miega režīms un treniņu metodika, uzsver kūrorta rehabilitācijas centra (KRC) "Jaunķemeri" speciālisti.
Kā informēja centrā, jauniešu vidū novērojama izteikta vēlme būt labā fiziskā formā, kļūt spēcīgākiem un iegūt izteiksmīgu muskuļu reljefu, turklāt rezultātus sasniegt iespējami ātri. Sociālo mediju iespaidā pusaudži šo mērķu sasniegšanai mēdz papildus lietot proteīna pulveri, kreatīnu un aminoskābes.
KRC "Jaunķemeri" fitnesa treneris Mario Zariņš uzsver, ka pusaudža vēlme nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ir jāatbalsta, tomēr savā praksē viņš novērojis, ka jaunieši nereti vēlas ātru progresu ar mazāku piepūli un tādēļ meklē dažādus papildu risinājumus.
Speciālisti skaidro, ka pusaudžu vecumā hormonu līmenis jau dabiski veicina muskuļu masas palielināšanos, ja jaunietis trenējas regulāri. Ja progress sporta zālē apstājas, iemesls visbiežāk neesot uztura bagātinātāju trūkums, bet gan nepietiekams vai haotisks uzturs, miega trūkums, nepareiza treniņu metodika vai neatbilstoši dozēta slodze.
Kreatīns ir organiska slāpekļa skābe, kas palīdz piegādāt enerģiju organisma šūnām, īpaši muskuļu šūnām. Tas dabiski atrodas cilvēka organismā un palīdz muskuļiem ražot enerģiju intensīvas fiziskās slodzes laikā. Kreatīnu iespējams uzņemt arī ar gaļu un zivīm, taču sportisti to mēdz lietot papildus, lai palielinātu spēku, spētu pacelt lielākus svarus, veicinātu muskuļu šūnu hidratāciju un paātrinātu atjaunošanos.
Zariņš norāda, ka kreatīns pats par sevi nav kaitīgs, jo tas ir dabisks un tiek uzņemts arī ar pārtiku. Tomēr tas neesot nepieciešams visiem, kuri vēlas iegūt izteiksmīgākus muskuļus. Trenera ieskatā kreatīna papildu lietošanai varētu būt nozīme vienīgi tad, ja cilvēks trenējas regulāri - trīs līdz piecas reizes nedēļā - un ar lielu intensitāti, turklāt viņam ir sakārtots uzturs un miega režīms. Lietojot kreatīnu, vienlaikus noteikti jāuzņem daudz ūdens.
Arī proteīna jeb olbaltumvielu pulveris būtībā ir tās pašas olbaltumvielas, kas atrodamas pienā, biezpienā, sierā, gaļā un zivīs, tikai koncentrētā veidā, skaidro treneris. To būtu vērts lietot, ja ar ikdienas maltītēm neizdodas uzņemt pietiekami daudz olbaltumvielu vai pēc treniņa nav iespējams paēst. Ja nepieciešamais olbaltumvielu daudzums tiek uzņemts ar uzturu, proteīna pulveris nav vajadzīgs.
Speciālisti aicina vecākus un jauniešus atbildīgi un uzmanīgi izturēties pret olbaltumvielu daudzuma palielināšanu uzturā un kreatīna lietošanas sākšanu. Pirms tam ieteicams veikt asins analīzes un pārbaudīt glomerulu filtrācijas ātrumu jeb GFĀ, kas raksturo nieru spēju filtrēt asinis.
Ja jaunietim ir slēpti nieru darbības traucējumi un pazemināts GFĀ, liels olbaltumvielu un uztura bagātinātāju daudzums var radīt papildu slodzi organismam un būtiski pasliktināt pašsajūtu, brīdina uztura speciāliste. Viņa uzsver, ka uzņemto pārtiku pārstrādā aknas un nieres, tādēļ šos orgānus nedrīkst pārslogot.
KRC "Jaunķemeri" speciālisti uzsver, ka uztura bagātinātāji paši par sevi muskuļus neaudzē. Drošākos rezultātus pusaudžiem palīdz sasniegt sakārtots uzturs, pilnvērtīgs miegs un regulāri, pareizi izpildīti treniņi zinoša trenera uzraudzībā.