Ne visas omega-3 taukskābes ir vienādas. Jauns pētījums pierāda krila eļļas priekšrocības
Vai pietiek ar to, ka ik dienu lietojam omega-3 taukskābes? Izrādās – ne. Arvien vairāk zinātnisku pētījumu pierāda, ka nozīme ir ne vien uzņemtajam daudzumam, bet arī tam, cik efektīvi organisms šīs vērtīgās taukskābes spēj uzsūkt un nogādāt tur, kur tās nepieciešamas visvairāk – sirdij, smadzenēm, acīm un aknām.
Tieši šim jautājumam ir pievērsušies Šērbrukas Universitātes (Kanāda) pētnieki, kuru darbs šogad publicēts vienā no pasaules autoritatīvākajiem uztura zinātnes izdevumiem The American Journal of Clinical Nutrition.
Divpadsmit nedēļu ilgā klīniskajā pētījumā tika salīdzināti divi populārākie omega-3 taukskābju avoti – zivju eļļa un krila eļļa. Pētījumā piedalījās 72 veseli pieaugušie vecumā no 30 līdz 65 gadiem. Viena dalībnieku grupa katru dienu saņēma krila eļļu, otra – zivju eļļu. Lai rezultāti būtu maksimāli objektīvi, abu grupu dalībnieki saņēma gandrīz vienādu omega-3 taukskābju daudzumu. Atšķīrās tikai viens būtisks faktors – forma, kādā tās bija saistītas. Zivju eļļā omega-3 pārsvarā atrodas triglicerīdu formā, savukārt krila eļļā – fosfolipīdu formā.1
Pētījumā tika izmantota Superba BOOST™ krila eļļa, ko ražo Norvēģijas uzņēmums Aker BioMarine – viens no pasaules vadošajiem krila eļļas ražotājiem. Tieši šī izejviela pēdējo gadu laikā kļuvusi par vienu no visplašāk zinātniski pētītajām krila eļļām pasaulē – ar vairāk nekā 50 klīniskajiem pētījumiem, kuros vērtēta ietekme uz omega-3 taukskābju līmeni organismā un dažādiem veselības rādītājiem.
Pētījuma rezultāti bija pārliecinoši: Superba BOOST™ krila eļļa salīdzinājumā ar zivju eļļu nodrošināja ievērojami efektīvāku abu svarīgāko jūras izcelsmes omega-3 taukskābju – eikozapentaēnskābes (EPS) un dokozaheksaēnskābes (DHS) – koncentrāciju asinīs. Jau pirmajā nedēļā tika novērots straujāks EPS pieaugums, bet 12. nedēļā tas bija 1,4 reizes lielāks nekā zivju eļļas grupā. Savukārt DHS koncentrācija krila eļļas lietotājiem bija 1,5 reizes augstāka nekā tiem, kuri lietoja zivju eļļu. Interesanti, ka sievietēm EPS līmeņa pieaugums bija vēl izteiktāks nekā vīriešiem neatkarīgi no izmantotā produkta.
Secinājums: organisms no krila eļļas spēj uzņemt un izmantot vairāk omega-3 taukskābju nekā no tradicionālās zivju eļļas. Pētnieki skaidro, ka galvenais iemesls ir omega-3 taukskābju molekulu forma. Krila eļļā EPS un DHS ir piesaistītas fosfolipīdiem. Zarnās tie pārvēršas lizofosfolipīdos, kas vieglāk iekļaujas augsta blīvuma lipoproteīnos (ABL jeb “labajā” holesterīnā), nodrošinot efektīvāku omega-3 taukskābju transportu pa organismu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka omega-3 taukskābju ietekme uz veselību ir atkarīga ne tikai no kapsulas satura, bet arī no tā, cik daudz šo taukskābju patiešām nonāk asinsritē un audos. Citiem vārdiem sakot, svarīga ir ne tikai deva, bet arī biopieejamība.
Lai saprastu, kāpēc zinātnieki tik lielu uzmanību pievērš omega-3 taukskābju uzsūkšanās spējai, jāatgādina, kāda loma šīm taukskābēm ir cilvēka organismā: EPS un DHS ir svarīgas gandrīz katrai organisma šūnai – tās ir šūnu membrānu sastāvdaļa, kas piedalās iekaisuma procesu regulēšanā un palīdz nodrošināt normālu šūnu darbību. Organisms pats tās spēj sintezēt tikai niecīgā daudzumā, tāpēc lielākā daļa jāuzņem ar uzturu vai uztura bagātinātājiem.
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir apstiprinājusi, ka, uzņemot pietiekamu daudzumu šo taukskābju, EPS un DHS veicina normālu sirds darbību, savukārt DHS palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību un redzi. Tāpēc mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ne tikai tam, cik daudz omega-3 satur viena kapsula, bet arī tam, cik efektīvi organisms šīs taukskābes spēj uzņemt un izmantot. Ja omega-3 asinīs nonāk vairāk, tās potenciāli ir pieejamākas arī audiem un orgāniem, kuriem tās nepieciešamas.
Latvijā pieejamais uztura bagātinātājs, kura sastāvā izmantota šī pati Superba BOOST™ krila eļļa, ir LYL love your life®produkts LYL Krill Oil Superba BOOST™. Tas ir 100% dabisks omega-3 taukskābju avots, kas ražots Norvēģijā atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem kvalitātes un drošības standartiem (Good Manufacturing Practice/GMP). Tas nozīmē, ka LYL Krill Oil Superba BOOST™ ir augstākās kvalitātes krila eļļa – dabiska, tīra, ar jaudīgu uzturvielu līmeni, augstu uzsūkšanās spēju un zinātniski pierādītu spēju paaugstināt omega-3 taukskābju līmeni.
Šis produkts satur augsti biopieejamās omega-3 taukskābes EPS un DHS, kas veicina normālu sirds darbību, palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību un redzi. Tā sastāvā ir arī spēcīgais antioksidants astaksantīns, dabiskie fosfolipīdi un holīns (B4 vitamīns), kas palīdz uzturēt aknu veselību.
LYL Krill Oil Superba BOOST™ ražošanā izmantotā patentētā Flexitech™ tehnoloģija samazina raksturīgo zivju pēcgaršu un smaržu, kas bieži ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki atsakās lietot omega-3 taukskābju produktus.
1 Insaf Loukil, Annick Vachon, et al. Krill oil increases plasma omega-3 fatty acids more than fish oil in healthy adults: a double-blind randomized controlled trial, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 124, Issue 1, 2026, 101346, ISSN 0002-9165.
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