Farmaceits nosauca zāles, kuras nekādā gadījumā nedrīkst lietot kopā ar kafiju
Pat viena rīta kafijas tase var mainīt dažu medikamentu iedarbību. Farmaceits skaidro, ar kādiem preparātiem kofeīns nav savienojams un kāpēc reizēm pietiek tikai nedaudz mainīt zāļu lietošanas laiku, lai ārstēšana būtu efektīvāka.
Lai gan daudzi pētījumi liecina, ka kafija var samazināt risku saslimt ar vairākām nopietnām slimībām, šī dzēriena lietošana vienlaikus ar medikamentiem var ne tikai mazināt to efektivitāti, bet arī palielināt bīstamu blakusparādību risku. Par to brīdina farmaceits Iens Bads.
Viņš norāda, ka kofeīns var mijiedarboties ar ļoti dažādiem medikamentiem - sākot no parastiem pretsāpju līdzekļiem un saaukstēšanās zālēm līdz pat medikamentiem paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, vēsta "Daily Mail".
“Rīta kafijas tase šķiet nekaitīga, taču kofeīns var ietekmēt to, kā organisms pārstrādā medikamentus,” skaidro speciālists. Galvenā mijiedarbība notiek aknās. Atkarībā no konkrētā medikamenta kofeīns var vai nu paātrināt tā noārdīšanos, vai pastiprināt blakusparādības.
“Ja regulāri lietojat recepšu medikamentus, ir vērts pievērst uzmanību tam, kad un cik daudz kafijas dzerat. Pat nelielas izmaiņas, piemēram, nogaidīšana stundu pēc zāļu lietošanas pirms kafijas tases, var ietekmēt ārstēšanas efektivitāti un pašsajūtu,” piebilst farmaceits.
Saaukstēšanās un gripas līdzekļi
Daudzi saaukstēšanās un gripas medikamenti jau satur kofeīnu, kas palīdz mazināt miegainību, vai pseidoefedrīnu - asinsvadus sašaurinošu vielu, kas atvieglo deguna aizlikumu. Pseidoefedrīns ir arī daudzu bezrecepšu zāļu sastāvā.
Pēc Iena Bada teiktā, šādu medikamentu kombinēšana ar kafiju var pārmērīgi stimulēt nervu sistēmu, izraisot trīci, paātrinātu sirdsdarbību un asinsspiediena paaugstināšanos. Tas notiek tāpēc, ka gan pseidoefedrīnam, gan kofeīnam ir stimulējoša iedarbība uz centrālo nervu sistēmu, tādēļ to kopīga lietošana var pastiprināt blakusparādības.
Pretsāpju līdzekļi
Paracetamols un ibuprofēns, lietoti pareizi, parasti tiek uzskatīti par drošiem medikamentiem. Tomēr farmaceits iesaka tos neuzdzert ar kafiju.
Bieža pretsāpju līdzekļu lietošana var kairināt kuņģa gļotādu un palielināt čūlu veidošanās risku. Kafijas skābums šo kairinājumu var pastiprināt un palielināt dedzināšanas sajūtas jeb grēmu iespējamību.
Kofeīns stimulē kuņģa skābes izdalīšanos un atslābina vārstuli starp kuņģi un barības vadu, tādēļ skābe vieglāk nonāk atpakaļ barības vadā, izraisot dedzinošu sajūtu.
Pārmērīgi lietojot gan pretsāpju līdzekļus, gan kafiju, ievērojami palielinās kuņģa kairinājuma risks. Smagos gadījumos tas var izraisīt peritonītu - bīstamu vēderplēves iekaisumu, kas bez savlaicīgas ārstēšanas var apdraudēt dzīvību.
Zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai
Paaugstināts asinsspiediens ir viens no galvenajiem infarkta un insulta riska faktoriem. Tā ārstēšanai bieži izraksta angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus, kas paplašina asinsvadus un palīdz pazemināt asinsspiedienu.
Tomēr kofeīns var samazināt šo medikamentu uzsūkšanos, tādēļ tie var darboties mazāk efektīvi. Rezultātā palielinās slodze uz asinsvadiem, sirdi un citiem orgāniem, kas var paaugstināt infarkta, insulta un pat demences risku.
Vairogdziedzera ārstēšanas medikamenti
Levotiroksīns - visbiežāk lietotais medikaments samazinātas vairogdziedzera darbības ārstēšanai - ir īpaši jutīgs pret lietošanas laiku.
Pētījumi liecina, ka, izdzerot kafiju pārāk drīz pēc levotiroksīna lietošanas, tā uzsūkšanās var samazināties gandrīz par 50 procentiem.
Tas nozīmē, ka slimības simptomi - nogurums, svara pieaugums un gremošanas traucējumi - var atgriezties arī tad, ja zāles tiek lietotas regulāri. Iemesls ir tāds, ka kofeīns paātrina zarnu darbību, samazinot laiku, kas nepieciešams medikamenta uzsūkšanai.
Tāpēc speciālisti iesaka pēc levotiroksīna lietošanas pirms kafijas dzeršanas nogaidīt vismaz 30 minūtes.
Antidepresanti
Liels kafijas daudzums var pastiprināt dažu antidepresantu iedarbību un vienlaikus apgrūtināt to uzsūkšanos. Īpaši tas attiecas uz selektīvajiem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem.
Pēc farmaceita teiktā, kofeīns un daži antidepresanti organismā tiek pārstrādāti ar viena un tā paša aknu enzīma palīdzību. Tādēļ kafija var palēnināt gan kofeīna, gan medikamenta izvadīšanu no organisma, pastiprinot tādas blakusparādības kā trauksme, bezmiegs un paātrināta sirdsdarbība.
Retos gadījumos liela kafijas daudzuma lietošana vienlaikus ar antidepresantiem var veicināt serotonīna sindroma attīstību - bīstamu stāvokli, ko izraisa pārmērīgs serotonīna daudzums organismā. Tā simptomi ir apjukums, uzbudinājums, paātrināts pulss, spēcīga svīšana un trīce. Ja šādi simptomi parādās, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība.
Osteoporozes ārstēšanas medikamenti
Osteoporozes ārstēšanai paredzētie medikamenti, piemēram, alendronāts un risedronāts, jālieto tukšā dūšā. Kafija var ievērojami pasliktināt šo zāļu uzsūkšanos.
“Labāk nogaidīt vismaz 30 minūtes pēc zāļu lietošanas, pirms dzert rīta kafiju,” iesaka Iens Bads.
Turklāt cilvēkiem ar osteoporozi jāatceras, ka pārmērīgs kofeīna daudzums var pasliktināt kalcija un D vitamīna uzsūkšanos - vielu, kas nepieciešamas kaulu veselībai.
Lai gan pašlaik nav pārliecinošu pierādījumu, ka kofeīns pats par sevi izraisa osteoporozi, ilgstoša pārmērīga kafijas lietošana var samazināt kalcija daudzumu, ko organisms uzņem.
Ko iesaka speciālisti
Farmaceits iesaka vienmēr rūpīgi izlasīt medikamentu lietošanas instrukciju. Ja rodas šaubas, vislabāk konsultēties ar farmaceitu vai ārstējošo ārstu. Viņi palīdzēs noteikt, vai nepieciešams ierobežot kafijas lietošanu vai mainīt tās dzeršanas laiku, lai izvairītos no nevēlamas mijiedarbības.
Cilvēkiem, kuri uztraucas par uzņemtā kofeīna daudzumu, speciālists iesaka apsvērt pāreju uz bezkofeīna kafiju un uzmanīgi vērot, kā organisms reaģē uz ārstēšanu.