Lielbritānijā jau testē vakcīnu pret Ebolas vīrusu, ko izdevās radīt tikai astoņās nedēļās
Lielbritānijā sākušies pirmie klīniskie izmēģinājumi ar jaunu vakcīnu pret Bundibugjo (Bundibugyo) Ebolas vīrusa paveidu. Zinātniekiem Oksfordas Universitātē to izdevās izstrādāt tikai astoņu nedēļu laikā.
Pirmajā pētījuma posmā vakcīnu saņems 50 veseli brīvprātīgie vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pētnieki vērtēs, vai vakcīna ir droša un vai tā spēj izraisīt pietiekami spēcīgu imūnsistēmas reakciju, lai pasargātu cilvēku no saslimšanas. Ja rezultāti būs veiksmīgi, sekos nākamie pētījuma posmi.
Jaunā vakcīna izstrādāta, izmantojot to pašu tehnoloģiju, kas savulaik tika pielietota Oksfordas un "AstraZeneca" Covid-19 potes radīšanā. Pētnieki skaidro, ka tas ļāvis ievērojami paātrināt izstrādes procesu, jo pati tehnoloģija jau bija gatava. Atlika vien to pielāgot konkrētajam Ebolas vīrusa paveidam.
Vakcīna nesatur pašu Ebolas vīrusu, tāpēc tā nevar izraisīt saslimšanu. Tās uzdevums ir "iemācīt" imūnsistēmai atpazīt vīrusu un sagatavoties cīņai ar to, ja cilvēks nākotnē inficētos. Pirms izmēģinājumiem ar cilvēkiem vakcīna tika pārbaudīta laboratorijā un pētījumos ar dzīvniekiem.
Lai gan vakcīna izstrādāta rekordīsā laikā, zinātnieki uzsver, ka drošības prasības nav mainījušās. Visi nepieciešamie testi tiek veikti tāpat kā parasti, taču vairāki pētījuma posmi notiek paralēli, kas ļauj ievērojami ietaupīt laiku. Pašlaik pasaulē tiek izstrādātas arī citas vakcīnas pret šo Ebolas paveidu.
Pasaules Veselības organizācija norāda, ka Bundibugjo Ebolas vīrusa paveidam pašlaik nav apstiprinātas vakcīnas, tāpēc jaunie pētījumi tiek uzskatīti par īpaši nozīmīgiem.
Jāatzīmē, ka Ebolas vīrusa uzliesmojums sākās šī gada maijā Kongo Demokrātiskajā Republikā, bet drīz vien saslimšanas gadījumi tika konstatēti arī Ugandā. 17. maijā Pasaules Veselības organizācija izsludināja starptautiska mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju, jo slimība turpināja strauji izplatīties. Līdz augusta sākumam bija apstiprināti vairāk nekā 4000 saslimšanas gadījumu un aptuveni 1850 cilvēku bija miruši, padarot šo par vienu no lielākajiem Ebolas uzliesmojumiem vēsturē.