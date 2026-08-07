Aptauja atklāj satraucošu ainu: ģimenēm trūkst atbalsta, palīdzot tuviniekiem ar mentālās veselības problēmām
Vairāk nekā 60% no aptaujātajiem cilvēkiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā palīdzējuši tuviniekam ar mentālās veselības grūtībām, nejūtas pietiekami atbalstīts no valsts un pašvaldību puses, liecina biedrības "Ogle" veiktās aptaujas rezultāti.
Kā informēja biedrībā, aptauja veikta Sabiedrības integrācijas fonda par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētajā 28 000 eiro vērtajā projektā "Ģimenes lomas stiprināšana mentālās veselības atbalstā". Projektu biedrība "Ogle" īstenoja no pagājušā gada 1. oktobra līdz šā gada 31. jūlijam.
Aptaujā piedalījās 241 cilvēks, kuram pēdējo trīs gadu laikā bijusi pieredze, sniedzot atbalstu tuviniekam ar mentālās veselības grūtībām. Aptaujāti arī 19 dažādu jomu speciālisti, kā arī veiktas desmit padziļinātas intervijas un četras fokusgrupu diskusijas.
Aptaujāto vidū lielākoties bija cilvēku ar mentālās veselības grūtībām partneri, vecāki, pilngadīgie bērni, brāļi un māsas. Viņu tuvinieki visbiežāk bija saskārušies ar depresiju, trauksmi, miega traucējumiem, pašnāvības domām vai mēģinājumiem, kā arī dažādām atkarībām.
Tikai 40,2% aptaujāto norādījuši, ka skaidri zina, kur vērsties mentālās veselības krīzes gadījumā, savukārt gandrīz puse pieejamajās palīdzības iespējās orientējas tikai daļēji.
Biedrība šo situāciju raksturo kā "navigācijas vakuumu", proti, cilvēkiem neesot skaidrs ceļš no pirmajām krīzes pazīmēm līdz profesionālas palīdzības saņemšanai.
Gandrīz puse jeb 48,5% aptaujāto atzinuši, ka viņiem visvairāk pietrūkst profesionāla atbalsta, bet 46,5% norādījuši uz emocionāla atbalsta trūkumu. Informatīva atbalsta trūkumu minējuši 42,3% respondentu, bet praktiska atbalsta trūkumu - 37,3%.
Savukārt 30,3% aptaujāto norādījuši uz nepietiekamu sabiedrības izpratni un toleranci, bet 25,7% - uz atbalsta grupu vai kopienas nepieejamību. Atbalsta trūkuma sekas aptaujātie raksturojuši kā bezspēcību, satraukumu, nogurumu, izmisumu un bailes par nākotni.
Aptaujātie norādījuši arī uz pakalpojumu ierobežoto pieejamību reģionos, garām rindām pie speciālistiem, privāto pakalpojumu augstajām izmaksām, informācijas trūkumu, sabiedrības aizspriedumiem un nepietiekamu dažādu nozaru sadarbību.
No 19 aptaujātajiem speciālistiem 16 jeb 84,2% ģimenes iesaisti tuvinieka mentālās veselības krīzē novērtējuši kā ļoti svarīgu. Vienlaikus vairāk nekā puse aptaujāto speciālistu uzskatījuši, ka praksē ģimenes netiek iesaistītas pietiekami. Savukārt 14 speciālisti jeb 73,7% pauduši viedokli, ka nepietiekams ir gan ģimenēm pieejamais atbalsts, gan dažādu nozaru sadarbība.
Balstoties uz aptaujās, intervijās un fokusgrupu diskusijās iegūto informāciju, biedrība "Ogle" izstrādājusi rekomendācijas valsts un pašvaldību institūcijām atbalsta stiprināšanai ģimenēm, kuras rūpējas par tuviniekiem ar mentālās veselības grūtībām.
Biedrība rosina jaunajā psihiskās veselības un atkarību politikas plānā paredzēt atsevišķu rīcības virzienu ģimeņu un tuvinieku atbalstam. Tāpat organizācija aicina izstrādāt vienotu ģimenes iesaistes protokolu ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēm.
"Ogle" arī mudina izveidot valsts mēroga digitālu ceļvedi un nodrošināt profesionālu palīdzību, kas ļautu cilvēkiem krīzes situācijās orientēties pieejamajos pakalpojumos.
Biedrības ieskatā valstij vai pašvaldībām būtu jāfinansē psiholoģiskā palīdzība un atbalsta grupas ģimenēm.
Lai mazinātu pakalpojumu pieejamības atšķirības reģionos, biedrība aicina attīstīt klātienes un attālināto pakalpojumu apvienojumu un noteikt minimālos to pieejamības standartus. Tāpat rosināts regulāri apmācīt veselības aprūpes, sociālās aprūpes un izglītības speciālistus darbam ar ģimenēm.
Informācijas trūkuma mazināšanai biedrība attīsta platformu "mekleatbalstu.lv", kurā nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikt savus atbalsta pakalpojumus. Iecerēts, ka platforma kļūs par vienotu informācijas avotu cilvēkiem ar mentālās veselības grūtībām un viņu tuviniekiem.
Aptauju, interviju un fokusgrupu rezultāti šonedēļ prezentēti valsts, pašvaldību un nozares organizāciju pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Sabiedrības integrācijas fonda, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā psihiskās veselības centra Zinātniskā institūta, Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta, Latvijas Psihiatru asociācijas un citām institūcijām.