Šis ieradums var glābt tavu dzīvību - pārbaudies laikus!
Slimība ne vienmēr piesakās ar sāpēm. Profilaktiskās pārbaudes palīdz laikus pamanīt pārmaiņas un saglabāt veselību ilgāk.
Konsultē EVIJA ŠTĀLBERGA, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, BARBA TUZIKA, ģimenes ārste.
Lielākā daļa no mums pie ārsta dodas tad, kad kaut kas sāk sāpēt, trūkst spēka vai pašsajūta nepārprotami signalizē – organismā kaut kas nav kārtībā. Taču ir slimības, kas attīstās klusi. Mēnešiem, dažkārt pat gadiem ilgi tās neizraisa ne sāpes, ne citus pamanāmus simptomus. Cilvēks jūtas labi, dzīvo ierasto dzīvi un pat nenojauš, ka organismā jau notiek pārmaiņas. Tieši tāpēc profilaktiskās veselības pārbaudes ir tik nozīmīgas. Tās nav paredzētas tikai slimību meklēšanai. Tās dod iespēju pārliecināties, ka veselība patiešām ir laba, vai arī laikus atklāt izmaiņas, kad ārstēšana ir vienkāršāka, saudzīgāka un efektīvāka.
Daudziem šķiet: ja nekas nesāp, tad viss ir kārtībā. Diemžēl tā ne vienmēr ir taisnība. Paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēta sākumstadija, holesterīna izmaiņas vai pat atsevišķi onkoloģisku slimību veidi ilgstoši var noritēt bez jebkādām sūdzībām. Nereti tieši profilaktiska pārbaude kļūst par brīdi, kad problēmu izdodas atklāt vēl, pirms tā sāk apdraudēt veselību.
Labā ziņa – Latvijā vairākas nozīmīgas profilaktiskās pārbaudes ir pilnībā valsts apmaksātas. To veikšanai nav noteiktas kvotas, un lielākajai daļai iedzīvotāju vienīgais, kas nepieciešams, ir ieplānot vizīti pie ģimenes ārsta vai izmantot uzaicinājumu uz skrīningu. Jo veselība nav tikai tas, kā jūtamies šodien. Tā ir arī mūsu iespēja pēc pieciem, desmit un divdesmit gadiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Kāpēc profilaktiskās pārbaudes ir tik svarīgas?
Profilaktiskās pārbaudes ļauj:
• laikus atklāt slimības, pirms tās rada simptomus;
• novērtēt saslimšanas riskus nākotnē;
• sākt ārstēšanu agrīni, kad tā parasti ir efektīvāka;
• izvairīties no nopietnām komplikācijām;
• iegūt pārliecību, ka veselības stāvoklis ir labs.
Mīts vai patiesība?
Mīts. Ja nekas nesāp, pie ārsta nav jāiet.
Patiesība. Daudzas slimības gadiem ilgi attīstās bez jebkādiem simptomiem.
Mīts. Profilaktiskās pārbaudes vajadzīgas tikai senioriem.
Patiesība. Daļa valsts apmaksāto pārbaužu sākas jau no 25 gadu vecuma, bet sirds veselības izvērtēšana – no 40 gadiem.
Mīts. Ja ģimenē neviens nav slimojis, arī man risks ir neliels.
Patiesība. Daudzas saslimšanas attīstās arī cilvēkiem bez iedzimtas noslieces. Tāpēc profilaktiskās pārbaudes ir svarīgas ikvienam.
Pirmais solis – vizīte pie ģimenes ārsta
Kad jūtamies labi, vizīte pie ģimenes ārsta bieži vien šķiet lieka. Ikdienas steiga, darbs un ģimenes pienākumi nereti kļūst par iemeslu atlikt rūpes par savu veselību uz vēlāku laiku. Tomēr tieši profilaktiskā apskate ir viena no vienkāršākajām un vērtīgākajām iespējām pārliecināties, ka viss patiešām ir kārtībā.
Ģimenes ārsts ir pirmais speciālists, kurš vislabāk pārzina pacienta veselības vēsturi, iepriekšējās saslimšanas un iespējamos riska faktorus. Regulāra profilaktiskā apskate ļauj salīdzināt veselības rādītājus dažādos dzīves posmos un laikus pamanīt pārmaiņas, kuras pats cilvēks vēl nejūt. Nereti tieši šādā vizītē pirmo reizi tiek konstatēts paaugstināts asinsspiediens, cukura vielmaiņas traucējumi, paaugstināts holesterīna līmenis vai citas veselības problēmas. Jo agrāk tās tiek atklātas, jo lielākas ir iespējas tās veiksmīgi kontrolēt vai novērst.
Ja nepieciešams, ģimenes ārsts izraksta nosūtījumu laboratoriskajiem izmeklējumiem, konsultācijai pie speciālista vai papildu diagnostikai. Savukārt tad, ja veselības stāvoklis nerada bažas, profilaktiskā apskate sniedz svarīgu pārliecību, ka organisms darbojas labi.
Svarīgi!
Reizi gadā profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta ir pilnībā valsts apmaksāta. Ja vizītes mērķis ir profilakse un nav akūtu veselības sūdzību, pacienta līdzmaksājums nav jāmaksā.
Kā sagatavoties vizītei?
Dažas minūtes pārdomām pirms došanās pie ārsta palīdzēs vizīti padarīt daudz vērtīgāku. Padomā!
• Kā pēdējā laikā jūties?
• Vai pēdējā gada laikā ir mainījies svars?
• Vai pietiek enerģijas ikdienas aktivitātēm?
• Vai miegs ir kvalitatīvs?
• Vai ģimenē bijušas sirds slimības, cukura diabēts vai onkoloģiskas saslimšanas?
• Kādas zāles vai uztura bagātinātājus lieto?
• Kādi jautājumi tev būtu ārstam?
Jo vairāk ārsts zina par tavu veselību un dzīvesveidu, jo precīzāk viņš var novērtēt iespējamos riskus.
Kā norit profilaktiskā apskate?
Vizīte sākas ar sarunu. Ārsts interesējas par pašsajūtu, ikdienas paradumiem, uzturu, fiziskajām aktivitātēm, kaitīgajiem ieradumiem un iepriekšējām saslimšanām. Tiek izvērtēta arī ģimenes slimību vēsture, jo dažas saslimšanas var būt saistītas ar iedzimtību. Pēc tam seko veselības stāvokļa izvērtēšana. Atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa un riska faktoriem ārsts var:
• izmērīt asinsspiedienu un pulsu;
• noteikt augumu, svaru un aprēķināt ķermeņa masas indeksu;
• apskatīt ādu, tostarp dzimumzīmes, un gļotādas;
• izklausīt sirds un plaušu darbību;
• iztaustīt kakla, padušu un cirkšņu limfmezglus;
• novērtēt vairogdziedzera stāvokli;
• iztaustīt vēderu;
• izvērtēt redzi, dzirdi, kustības, jušanas un neiroloģiskās funkcijas;
• nepieciešamības gadījumā nozīmēt papildu izmeklējumus.
Ja pārbaudē atklāj izmaiņas…
Tas nenozīmē, ka noteikti konstatēta nopietna slimība. Bieži vien nepieciešams vien atkārtot analīzes, precizēt diagnozi vai veikt papildu izmeklējumus. Dažkārt pietiek ar dzīvesveida izmaiņām, lai veselības rādītāji atgrieztos normas robežās. Svarīgākais ieguvums ir tas, ka izmaiņas tiek pamanītas laikā, kad vēl iespējams rīkoties.
PROFILAKTISKĀ APSKATE 5 SOĻOS
1. Saruna ar ģimenes ārstu
2. Veselības stāvokļa izvērtēšana
3. Būtiskāko veselības rādītāju noteikšana
4. Nepieciešamie laboratoriskie vai diagnostiskie izmeklējumi
5. Ieteikumi veselības saglabāšanai un turpmākai rīcībai
Ko vari darīt pats savas veselības labā?
Profilaktiskās pārbaudes ir tikai viena daļa no rūpēm par veselību. Tikpat liela nozīme ir tam, ko darām ik dienu. Veselīgi paradumi ne tikai palīdz samazināt saslimšanas risku, bet arī uzlabo pašsajūtu, miega kvalitāti un dzīves kvalitāti kopumā. Pat nelielas pārmaiņas ikdienā ilgtermiņā var dot būtisku ieguvumu.
• Regulāras fiziskās aktivitātes
• Sabalansēts uzturs
• Pietiekams un kvalitatīvs miegs
• Atteikšanās no smēķēšanas
• Mērena alkohola lietošana
• Stresa samazināšana
• Sava ķermeņa signālu ievērošana
• Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes
Mazie ikdienas ieradumi ilgtermiņā veido lielas pārmaiņas veselībā.
VĒŽA SKRĪNINGS – iespēja slimību atklāt laikus
Vārds vēzis daudzos joprojām izraisa bailes. Taču mūsdienās arvien vairāk onkoloģisko slimību iespējams veiksmīgi ārstēt, ja tās tiek atklātas agrīni. Tieši tāpēc tik liela nozīme ir skrīningam – profilaktiskām pārbaudēm cilvēkiem, kuri jūtas pilnīgi veseli un kuriem nav nekādu sūdzību.
Daudzi audzēji agrīnā stadijā nerada ne sāpes, ne citus simptomus. Tieši tāpēc gaidīt, līdz “kaut kas sāks traucēt”, nav labākā stratēģija.
Latvijā valsts apmaksā vairākas vēža skrīninga programmas. Tās balstītas zinātniskos pētījumos un paredzētas noteiktām vecuma grupām, kurās risks saslimt ir lielāks.
Šobrīd valsts nodrošina četras profilaktiskās vēža pārbaudes:
• dzemdes kakla vēža skrīningu;
• krūts vēža skrīningu;
• zarnu vēža skrīningu;
• prostatas vēža skrīningu.
Visas šīs pārbaudes ir pieejamas bez maksas tām iedzīvotāju grupām, kurām tās paredzētas.
Mīts vai patiesība?
Mīts. Skrīnings vajadzīgs tikai tad, ja ir sūdzības.
Patiesība. Tieši otrādi – skrīnings paredzēts cilvēkiem, kuri jūtas veseli.
Mīts. Ja ģimenē nav bijis vēža, pārbaudes nav vajadzīgas.
Patiesība. Liela daļa onkoloģisko saslimšanu rodas cilvēkiem bez iedzimtas noslieces.
Atceries!
Ja parādās asiņošana, ilgstošas sāpes, taustāms veidojums vai citas satraucošas izmaiņas, nevajag gaidīt uzaicinājuma vēstuli. Šādā situācijā nekavējoties jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.
Uzaicinājuma vēstule – iespēja, kuru nevajadzētu atlikt
Daļa skrīninga pārbaužu tiek organizētas ar uzaicinājuma vēstulēm. Nereti cilvēki tās noliek malā ar domu: “Gan jau paspēšu.” Taču šī nav kārtējā informatīvā vēstule. Tā ir iespēja bez maksas veikt izmeklējumu laikā, kad tas var būt visvērtīgākais.
Gan dzemdes kakla, gan krūts vēža skrīningam sievietēm noteiktā vecumā Nacionālais veselības dienests nosūta uzaicinājuma vēstuli. Tā vienlaikus kalpo arī kā nosūtījums izmeklējumam.
Saņemot uzaicinājumu:
• izvēlies ārstniecības iestādi;
• piesakies izmeklējumam;
• izmanto iespēju pārbaudīt savu veselību bez maksas.
Jo agrāk pārbaude tiek veikta, jo ātrāk iespējams iegūt pārliecību, ka viss ir kārtībā.
Dzemdes kakla vēža skrīnings
Dzemdes kakla vēzis ir viena no onkoloģiskajām slimībām, kuru iespējams ne vien agrīni atklāt, bet daudzos gadījumos pat novērst, laikus konstatējot pirmsvēža izmaiņas. Tāpēc regulāra skrīninga veikšana ir īpaši nozīmīga arī sievietēm, kuras jūtas pilnīgi veselas.
Valsts nodrošina pārbaudes:
• sievietēm 25–29 gadu vecumā – reizi trijos gados;
• sievietēm 30–70 gadu vecumā – reizi piecos gados.
Zināšanai
No 2025. gada Latvijā ieviesta jaunā skrīninga metode – CPV tests, kas ļauj precīzāk noteikt cilvēka papilomas vīrusa klātbūtni. Ja testa rezultāts ir negatīvs, nākamā pārbaude nepieciešama tikai pēc pieciem gadiem, jo risks saslimt šajā periodā ir ļoti zems.
Svarīgi zināt
Pat tad, ja iepriekšējās pārbaudes bijušas labas, skrīningu nevajadzētu izlaist. Izmaiņas var attīstīties arī vēlāk.
Krūts vēža skrīnings
Krūts vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana sievietēm, taču, agrīni atklājot, ārstēšanas rezultāti ir ievērojami labāki. Valsts apmaksātu mamogrāfiju ar uzaicinājuma vēstuli var veikt sievietes vecumā no 50 līdz 68 gadiem. Uzaicinājums tiek nosūtīts reizi divos gados – aptuveni trīs mēnešus pēc dzimšanas dienas.
To iespējams saņemt:
• deklarētajā dzīvesvietā;
• elektroniski e-adresē portālā Latvija.gov.lv, ja tā ir aktivizēta.
Atceries!
Ja parādās:
• veidojums krūtī;
• izmaiņas krūts formā;
• izdalījumi no krūtsgala;
• sāpes vai citas neparastas izmaiņas,
pie ģimenes ārsta jāvēršas nekavējoties neatkarīgi no vecuma vai saņemtā uzaicinājuma.
Veselības pārbaudes nav tikai sievietēm
Statistika rāda, ka tieši vīrieši daudz biežāk atliek vizīti pie ārsta līdz brīdim, kad veselības problēmas jau kļuvušas nopietnas. Vīriešiem biežāk sastopamas sirds un asinsvadu slimības, paaugstināts asinsspiediens, kā arī prostatas saslimšanas. Tāpēc regulāras veselības pārbaudes ir tikpat nozīmīgas kā sievietēm.
Pārbaudes, ko vari saņemt pie ģimenes ārsta
Ne visas valsts apmaksātās pārbaudes tiek organizētas ar uzaicinājuma vēstulēm. Zarnu vēža un prostatas vēža skrīningam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta, kurš izskaidros pārbaudes norisi un nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu.
Zarnu vēža skrīnings
Zarnu vēzis ir viens no biežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem gan sievietēm, gan vīriešiem. Labā ziņa – agrīni atklājot, ārstēšanas iespējas ir ļoti labas.
Valsts apmaksātu skrīningu var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi divos gados. Ģimenes ārsta praksē iespējams saņemt testa komplektu slēpto asiņu noteikšanai fēcēs. Testu cilvēks veic mājās un pēc tam nogādā ģimenes ārsta praksē vai laboratorijā. Tas ir vienkāršs, nesāpīgs un aizņem tikai dažas minūtes.
Vai zināji?
Jaunās paaudzes testam vairs nav nepieciešama īpaša diēta vai ēšanas ierobežojumi pirms tā veikšanas.
Prostatas vēža skrīnings
Priekšdziedzera jeb prostatas vēzis ir viena no biežākajām onkoloģiskajām saslimšanām vīriešiem. Agrīnā stadijā tas bieži neizraisa nekādas sūdzības, tāpēc regulāras pārbaudes ir īpaši svarīgas.
Valsts apmaksātu PSA analīzi ieteicams veikt:
• visiem vīriešiem 50–75 gadu vecumā reizi divos gados;
• vīriešiem 45–50 gadu vecumā, ja prostatas vēzis bijis tēvam, brālim vai citam tuvam asinsradiniekam.
Lai veiktu pārbaudi, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš izrakstīs nosūtījumu asins analīzei. PSA analīze pati par sevi nenosaka diagnozi, taču tā palīdz izvērtēt, vai nepieciešami papildu izmeklējumi.
TAVS SKRĪNINGA CEĻVEDIS
Sievietēm
Dzemdes kakla vēža skrīnings
25–29 gadi – reizi 3 gados
30–70 gadi – reizi 5 gados
Krūts vēža skrīnings
50–68 gadi – reizi 2 gados
Sievietēm un vīriešiem
Zarnu vēža skrīnings
50–74 gadi – reizi 2 gados
Vīriešiem
Prostatas vēža skrīnings
50–75 gadi – reizi 2 gados
45–50 gadi – agrāk, ja prostatas vēzis konstatēts tuvam asinsradiniekam
40+ – vecums, kad profilakse kļūst īpaši svarīga
Četrdesmitā dzimšanas diena daudziem kļūst par robežšķirtni. Ne tāpēc, ka pēkšņi sākas veselības problēmas, bet gan tāpēc, ka organisms pamazām sāk novecot un atsevišķu slimību risks pieaug. Lielākoties šīs pārmaiņas nav jūtamas, un cilvēks turpina justies tikpat labi kā agrāk. Tieši tāpēc profilaktiskās pārbaudes šajā vecumā iegūst pavisam citu nozīmi.
SIRDS VESELĪBAS PĀRBAUDE
Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir biežākais priekšlaicīgas nāves cēlonis gan Latvijā, gan daudzviet pasaulē. Taču lielāko daļu riska faktoru iespējams atklāt un samazināt, pirms parādās pirmās slimības pazīmes.Tieši tāpēc 40 gadu vecumā un turpmāk – 45, 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā – ģimenes ārsta profilaktiskās apskates laikā iespējams veikt sirds un asinsvadu slimību riska novērtējumu pēc SCORE metodes. Vienkāršoti sakot, SCORE palīdz ārstam novērtēt, cik liela ir iespēja tuvāko desmit gadu laikā saslimt ar nopietnu sirds vai asinsvadu slimību. Šis novērtējums nav diagnoze. Tas ir instruments, kas palīdz laikus pamanīt riskus un kopā ar pacientu izvēlēties piemērotākos profilakses pasākumus.
Aprēķinā tiek ņemti vērā vairāki faktori – vecums, dzimums, asinsspiediens, holesterīna līmenis, smēķēšanas paradumi un citi veselības rādītāji. Jo vairāk riska faktoru, jo lielāka iespēja, ka nākotnē var attīstīties sirds slimības.
Profilaktiskās apskates laikā nepieciešamības gadījumā izvērtē:
• asinsspiedienu,
• ķermeņa masas indeksu,
• kopējo holesterīna līmeni,
• zema un augsta blīvuma holesterīnu,
• triglicerīdu līmeni,
• smēķēšanas paradumus,
• citus sirds un asinsvadu slimību riska faktorus,
• nepieciešamības gadījumā elektrokardiogrammas rezultātus un citus izmeklējumus.
Daudzi no šiem rādītājiem ikdienā nav jūtami. Cilvēks var justies pilnīgi vesels, lai gan asinsspiediens vai holesterīna līmenis jau ilgstoši ir paaugstināts. Tieši tāpēc regulāra pārbaude ir tik nozīmīga.
Vai zināji?
Paaugstināts asinsspiediens bieži tiek dēvēts par “klusējošo slepkavu”, jo gadiem ilgi var neizraisīt nekādas sūdzības, vienlaikus bojājot asinsvadus, sirdi, nieres un galvas smadzenes.
PĀRBAUDE CUKURA DIABĒTA NOTEIKŠANAI
Arī cukura diabēts bieži attīstās pakāpeniski. Sākumā cilvēks var nejust nekādas būtiskas izmaiņas pašsajūtā, lai gan paaugstināts glikozes līmenis jau ietekmē asinsvadus un citus orgānus. Tāpēc regulāra cukura līmeņa noteikšana ir viena no vienkāršākajām un vērtīgākajām profilaktiskajām pārbaudēm.
Valsts apmaksāta glikozes līmeņa noteikšana venozo asiņu plazmā tukšā dūšā paredzēta:
• 40 gadu vecumā;
• turpmāk reizi trijos gados cilvēkiem vecumā no 45 līdz 72 gadiem, ja nav cukura diabēta riska faktoru.
Ja ģimenes ārsts konstatē paaugstinātu ķermeņa masu vai citus diabēta riska faktorus, pārbaudes jāveic biežāk – parasti reizi gadā.
Kas palielina cukura diabēta risku?
Riska faktori
• Liekais svars
• Mazkustīgs dzīvesveids
• Paaugstināts asinsspiediens
• Cukura diabēts tuviem radiniekiem
• Paaugstināts holesterīna līmenis
• Iepriekš konstatēta paaugstināta glikozes koncentrācija asinīs
Jo vairāk riska faktoru, jo nozīmīgāk ir regulāri pārbaudīt veselību.
Mīts vai patiesība?
Mīts. Ja nelietoju daudz saldumu, ar cukura diabētu nesaslimšu. Patiesība. Saslimšanas risku nosaka daudzi faktori – iedzimtība, ķermeņa masa, fiziskās aktivitātes un vielmaiņa, ne tikai cukura lietošana uzturā.
Divi galvenie veselības drošības punkti
Sirds veselības pārbaude
Veicama 40, 45, 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā.
Tiek izvērtēts:
• asinsspiediens
• holesterīna līmenis
• ķermeņa masas indekss
• sirds un asinsvadu slimību risks
Cukura līmeņa pārbaude
40 gadu vecumā un turpmāk noteiktajās vecuma grupās.
Palīdz laikus atklāt cukura vielmaiņas traucējumus un novērst diabēta komplikācijas.
Piecas pazīmes, kuras nevajadzētu ignorēt
Profilaktiskās pārbaudes paredzētas cilvēkiem bez sūdzībām. Taču ir situācijas, kad pie ārsta jāvēršas nekavējoties, negaidot nākamo profilaktisko apskati.
Sazinies ar ģimenes ārstu, ja:
• neizskaidrojami samazinās ķermeņa svars,
• ilgstoši saglabājas nogurums vai nespēks,
• parādās asiņošana vai asinis izkārnījumos,
• pamani jaunu veidojumu vai izmaiņas dzimumzīmē,
• klepus vai aizsmakums nepāriet vairākas nedēļas.
Šie simptomi ne vienmēr nozīmē nopietnu saslimšanu, taču tie vienmēr ir pietiekams iemesls konsultācijai ar ārstu.
Tava veselība ir vērtīgākais drošības spilvens
Mēs nevaram paredzēt nākotni, taču varam parūpēties par sevi jau šodien. Profilakse nav stāsts par bailēm vai slimību meklēšanu. Tā ir iespēja dzīvot ar lielāku drošības sajūtu, zinot, ka esi izdarījis visu iespējamo savas veselības labā. Patiesībā profilaktiskās pārbaudes nav domātas tikai šodienai. Tās ir ieguldījums nākotnē – iespējā arī pēc daudziem gadiem baudīt aktīvu dzīvi, būt kopā ar ģimeni, piepildīt ieceres un saglabāt dzīves kvalitāti. Jo veselība ir vērtība, kuru visbiežāk sākam novērtēt tikai tad, kad tā sašūpojas. Tāpēc izmanto iespējas, ko piedāvā valsts, un neatliec rūpes par sevi uz vēlāku laiku. Dažkārt pietiek ar vienu vizīti pie ģimenes ārsta, lai spertu pirmo soli pretī ilgākai un veselīgākai dzīvei.
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