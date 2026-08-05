Zinātnieki: lidmašīnu notekūdeņi var palīdzēt laikus pamanīt nākamo pandēmiju
Lidmašīnu notekūdeņu analīze varētu kļūt par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā laikus pamanīt jaunu infekcijas slimību izplatību un novērst nākamo pandēmiju, liecina ASV un Lielbritānijas zinātnieku pilotpētījums.
Pētnieki norāda, ka cilvēki, ceļojot starp valstīm, sev līdzi neapzināti pārved arī vīrusus un baktērijas. Tieši tāpēc starptautiskās lidostas var kļūt par nozīmīgu agrīnās brīdināšanas punktu jaunu infekciju atklāšanā.
Pētījumā, ko īstenoja ASV Slimību kontroles un profilakses centrs un Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra, aptuveni desmit mēnešu laikā tika analizēti 424 notekūdeņu paraugi no lidojumiem starp ASV un Lielbritāniju. Gandrīz 75% paraugu tika konstatēts vismaz viens elpceļu vīruss, tostarp A un B gripa, Covid-19 vai respiratori sincitiālais vīruss. Savukārt aptuveni 72% paraugu tika atrasti arī kuņģa un zarnu trakta infekciju izraisītāji.
Pētnieki uzsver, ka lidmašīnu notekūdeņi ir īpaši vērtīgs informācijas avots, jo tajos nav lauksaimniecības vai rūpniecības piesārņojuma, kas varētu ietekmēt rezultātus. Turklāt paraugus iespējams iegūt, netraucējot lidostu darbu un neiesaistot pašus pasažierus.
Pētījums parādīja arī šīs metodes efektivitāti praksē. Covid-19 vīrusa XEC variants tika atklāts no Lielbritānijas atlidojušo lidmašīnu notekūdeņos četras nedēļas agrāk, nekā tas plašāk izplatījās ASV. Pēc zinātnieku domām, tas apliecina, ka šāda sistēma var palīdzēt krietni laicīgāk sagatavoties jaunu slimību uzliesmojumiem.
Pētnieki rosina izveidot starptautisku lidostu tīklu, kurā regulāri tiktu analizēti lidmašīnu notekūdeņi un dati operatīvi apmainīti starp valstīm. Tas ļautu gandrīz reāllaikā sekot līdzi jaunu patogēnu izplatībai pasaulē un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi ieviest drošības pasākumus, izvairoties no drastiskākiem ierobežojumiem, piemēram, robežu slēgšanas vai ceļošanas aizliegumiem.