Ārste Ilona Vilkoite: "Novecošana mani nebaida"
Labākais anti-age līdzeklis nav krēms, bet veselīga zarnu mikrobiota. Gastroenteroloģe un endoskopijas speciāliste Ilona Vilkoite žurnāla "Par Veselību" jaunākajā numurā atgādina, ka tas, kas notiek zarnās, ir viens no svarīgākajiem novecošanas rādītājiem.
Esam pieraduši domāt, ka novecošanu nosaka gēni un dzīvesveids, taču pēdējos gados arvien vairāk runā par to, ka būtiska loma ir arī zarnu mikrobiotai. Vai tiešām šī iekšējā ekosistēma, kas ietekmē imunitāti, iekaisuma procesus un organisma reakciju uz stresu, ir viens no slēptajiem faktoriem, kas var palīdzēt saglabāt jaunību ilgāk?
Novecošana ir dabisks un neizbēgams bioloģisks process, kuru līdz šim nevienam nav izdevies apturēt. Tomēr zinātnieki arvien biežāk cenšas izprast, kāpēc daļa cilvēku saglabā labu veselību un augstu dzīves kvalitāti līdz pat 90 vai 100 gadu vecumam, kamēr citi jau daudz agrāk saskaras ar hroniskām slimībām, fizisku nespēku un kognitīvo funkciju pasliktināšanos. Viens no iespējamiem skaidrojumiem slēpjas zarnās. Pēdējo gadu pētījumi patiešām liecina, ka zarnu mikrobiota var būt viens no faktoriem, kas ietekmē ne tikai gremošanas sistēmas veselību, bet var būt nozīmīgs faktors arī novecošanas procesos.
Kas īsti ir zarnu mikrobiota, un kādu lomu tā spēlē mūsu organismā?
Zarnu mikrobiota ir triljoniem baktēriju, vīrusu, sēņu un citu mikroorganismu kopums, kas apdzīvo mūsu gremošanas traktu. Katra cilvēka mikrobiota ir unikāla, līdzīgi kā pirkstu nospiedums. Šie mikroorganismi nav tikai pasīvi “līdzbraucēji”. Tie aktīvi piedalās pārtikas pārstrādē, vitamīnu sintēzē, imūnsistēmas regulācijā un iekaisuma procesu kontrolē, kā arī ietekmē saziņu starp zarnām un smadzenēm. Tāpēc zinātnieki arvien biežāk mikrobiotu raksturo kā vienu no būtiskākajiem organisma regulācijas mehānismiem.
Kā tā mainās dzīves laikā, un kas notiek, organismam novecojot?
Mikrobiota sāk veidoties jau dzimšanas brīdī, un tās attīstību ietekmē dzemdību veids, zīdīšana, antibiotiku lietošana, apkārtējā vide un uzturs. Pirmajos dzīves gados mikroorganismu daudzveidība strauji pieaug, līdz ap piecu gadu vecumu bērna mikrobiota kļūst līdzīga pieauguša cilvēka mikrobiotai. Turpmākajos dzīves gados tā saglabājas samērā stabila, tomēr to nepārtraukti ietekmē uzturs, dzīvesveids, fiziskās aktivitātes, stress, medikamenti un slimības. Cilvēkam kļūstot vecākam, pakāpeniski mainās arī mikroorganismu sastāvs. Samazinās daudzu labvēlīgo baktēriju daudzums, bet pieaug dažu nosacīti patogēnu mikroorganismu īpatsvars. Bieži vien samazinās arī kopējā mikrobiotas daudzveidība. Šīs izmaiņas nav tikai statistisks novērojums. Tās saistītas ar procesiem, kas raksturīgi novecošanai, – paaugstinātu iekaisuma aktivitāti, imūnsistēmas pavājināšanos, muskuļu masas samazināšanos, vielmaiņas traucējumiem un paaugstinātu hronisku slimību risku.
Kāpēc vieni cilvēki noveco veselīgāk nekā citi? Tajā ir nozīme arī zarnu mikrobiotai?
Interesanti, ka ne visiem cilvēkiem mikrobiota noveco vienādi. Īpašu uzmanību zinātnieki pievērsuši simtgadniekiem. Pētījumi rāda, ka cilvēkiem, kuri sasnieguši simt gadu vecumu, bieži ir pārsteidzoši daudzveidīga mikrobiota. Daudzos gadījumos tā vairāk līdzinās jaunāku cilvēku mikrobiotai nekā citu vecāka gadagājuma cilvēku mikrobiotai. Simtgadnieku zarnās biežāk sastopamas baktērijas, kas ražo organismam labvēlīgas vielas, palīdz kontrolēt iekaisumu un atbalsta imūnsistēmas darbību. Tas liek domāt, ka mikrobiota var būt viens no būtiskiem faktoriem, kas veicina veselīgu novecošanu.
Kādi ir galvenie mehānismi, ar kuriem zarnu mikrobiota ietekmē novecošanas procesus?
Viens no galvenajiem mehānismiem ir iekaisuma procesu regulācija. Ar gadiem organismā pakāpeniski veidojas hronisks zemas intensitātes iekaisums, ko zinātnieki dēvē par inflammaging jeb iekaisuma novecošanu. Lai gan cilvēks to tieši nejūt kā sāpes vai temperatūru, ilgtermiņā tas veicina aterosklerozes, cukura diabēta, osteoporozes, Alcheimera slimības un citu hronisku slimību attīstību. Labvēlīgās baktērijas palīdz samazināt šos iekaisuma procesus, savukārt mikrobiotas nelīdzsvarotība tos var pastiprināt.
Mikrobiota ietekmē arī imūnsistēmu. Novecojot imunitāte kļūst mazāk efektīva, pieaug uzņēmība pret infekcijām un samazinās organisma spēja adekvāti reaģēt uz dažādiem ārējiem draudiem. Pētījumi liecina, ka noteiktas baktērijas, īpaši bifidobaktērijas un laktobaktērijas, var palīdzēt uzturēt līdzsvarotāku imūno atbildi un samazināt ar vecumu saistītas izmaiņas imūnsistēmā.
Ko jaunākie pētījumi liecina par zarnu mikrobiotas lomu muskuļu masas un fiziskā spēka saglabāšanā novecojot?
Ar vecumu samazinās muskuļu masa un spēks, kas palielina kritienu, lūzumu un funkcionālu ierobežojumu risku. Pētījumi liecina, ka noteiktas zarnu baktērijas veicina īsās ķēdes taukskābju un citu vielu veidošanos, kas atbalsta muskuļu vielmaiņu un olbaltumvielu izmantošanu. Tādējādi mikrobiota var būt viens no faktoriem, kas ietekmē spēju saglabāt fizisko aktivitāti arī vēlākos gados.
Ko pētījumi atklāj par zarnu mikrobiotas un smadzeņu veselības saistību?
Zinātnieki arvien vairāk runā par tā saukto zarnu–smadzeņu asi – divvirzienu saziņu starp zarnām un nervu sistēmu. Daži pētījumi liecina, ka noteiktas baktērijas var ietekmēt iekaisuma procesus nervu sistēmā, neirotransmiteru veidošanos un pat atmiņas procesus. Lai gan šī joma vēl tiek aktīvi pētīta, kļūst arvien skaidrāks, ka līdzsvarota mikrobiota var būt viens no faktoriem, kas palīdz saglabāt kognitīvās funkcijas novecošanas laikā.