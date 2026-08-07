“Nedrīkst ēst pēc pulksten 18.00” un citas muļķības - mīti par maltītēm, kurus tev laiks aizmirst
Uzturs ir viena no tēmām, par kuru viedokļu netrūkst. Gandrīz katram ir kāds droši pārbaudīts padoms, kas mantots no vecākiem vai vecvecākiem, izlasīts internetā, pamanīts medijos vai sociālajos tīklos.
Daļa no tiem balstās pieņēmumos, taču ne vienmēr – zinātniskos pierādījumos. Tāpēc līdzās vērtīgiem ieteikumiem gadu desmitiem dzīvo arī dažādi mīti.
Kā mīti rodas
Senāk pieņemtās atziņas par uzturu laika gaitā tiek precizētas vai pat pilnībā mainītas, nereti zinātnisku pētījumu rezultāti tiek vienkāršoti vai izrauti no konteksta. Sava loma ir arī reklāmai, komerciālām interesēm un sociālo tīklu algoritmiem, kas īpaši sekmē sensacionālu un viegli uztveramu apgalvojumu izplatīšanos. Ļoti populāri tas ir dažādās sociālo tīklu padomu grupās. Savukārt cilvēki labprāt izvēlas ticēt vienkāršām atbildēm – ka ir kāds labs vai slikts produkts, viena universāla diēta vai brīnumlīdzeklis veselībai.
Vairāki mīti saglabājušies vēl no laikiem, kad zināšanas par uzturu bija ievērojami ierobežotākas, citi radušies, nepareizi interpretējot atsevišķus pētījumus vai vispārinot individuālu pieredzi. Piemēram, ja kādam noteikta diēta devusi labus rezultātus, tas nenozīmē, ka tā būs piemērota visiem. Arī tautas medicīnas padomi nereti tiek pasniegti kā universālas patiesības, lai gan to efektivitāte nav pietiekami pētīta.
Lai noskaidrotu, kuri no populārākajiem priekšstatiem ir mīti, Patiesā Dzīve lūdza Biznesa augstskolas Turība studiju programmas Uzturs direktori Gunu Bīlandi komentēt biežāk dzirdētos apgalvojumus.
Mīts Nr. 1
Nedrīkst ēst pēc pulksten 18.00, lai nepieņemtos svarā
Šis ir viens no senākajiem mītiem par svara kontroli. Tas radies laikā, kad tika uzskatīts, ka vakarā vielmaiņa būtiski palēninās un visas uzņemtās kalorijas automātiski pārvēršas taukos.
Guna Bīlande: “Ir svarīgi ēst regulāri, nevis līdz noteiktam pulksteņa laikam. Brokastis ir jāpaēd trīs stundu laikā pēc pamošanās, vakara maltītei būtu jābūt vismaz divas stundas pirms naktsmiera. Dienā starp ēdienreizēm nedrīkstētu būt vairāk par piecām stundām, lai organisms nejustu badu.”
Mīts Nr. 2
Dienā obligāti jāizdzer divi litri ūdens
Šis mīts, ka dienā noteikti jāizder divi litri ūdens, radās 1945. gadā, kad ASV Pārtikas un uztura padome (U.S. Food and Nutrition Board) ieteica pieaugušajam dienā uzņemt aptuveni 2,5 litrus ūdens. Tomēr bieži tika noklusēts, ka pie ieteikuma bija norādīts – ievērojamu daļu nepieciešamā šķidruma cilvēks uzņem ar pārtiku, piemēram, augļiem, dārzeņiem, zupām un pienu. Savukārt 90. gados un 2000. gadu sākumā šo priekšstatu vēl vairāk nostiprināja fitnesa industrija, minerālūdens ražotāji un dažādi veselīga dzīvesveida ieteikumi, radot cilvēkos pārliecību, ka ikvienam neatkarīgi no vecuma, ķermeņa masas un fiziskās slodzes obligāti jāizdzer divi litri tīra ūdens dienā.
Guna Bīlande: “Nepieciešamais ūdens daudzums katram ir atšķirīgs, jo to ietekmē ķermeņa masa, fiziskā aktivitāte, apkārtējās vides temperatūra un veselības stāvoklis. Pieaugušajiem ieteicams uzņemt vidēji 30–35 ml ūdens uz katru kilogramu ķermeņa masas. Jāatceras, ka mazi bērni un seniori slāpes izjūt vājāk, tāpēc viņiem regulāri jāatgādina, lai padzeras.”
Mīts Nr. 3
Nedrīkst dzert ēšanas laikā
Mīts, ka ēšanas laikā nedrīkst dzert, balstās uz sen izplatītu uzskatu, ka ūdens vai cits šķidrums atšķaida kuņģa sulu, samazina tās iedarbību un tādējādi traucē pārtikas sagremošanu. Šī ideja radās no vienkāršota priekšstata par gremošanas procesu – tika pieņemts, ka kuņģim nepieciešama ļoti koncentrēta skābe, lai pārstrādātu ēdienu, un jebkurš papildu šķidrums šo procesu pasliktina.
Guna Bīlande: “Kuņģa forma ir tāda, ka šķidrums tam diezgan raiti iztek cauri, un kuņģa sulas ir gana koncentrētas, lai pāris malku šķidruma tās nespētu tik ļoti atšķaidīt, lai nenotiktu gremošanas procesi. Protams, nevajadzētu ēšanas laikā dzert litriem šķidruma, bet samitrināt kumosu droši var.”
Mīts Nr. 4
Jāēd daudz biezpiena, lai būtu laba atmiņa
Šis uzskats Latvijā zināms jau vairākās paaudzēs. Iespējams, tas radies tāpēc, ka biezpiens ir labs olbaltumvielu avots un ilgstoši tika uzskatīts par īpaši vērtīgu piena produktu bērnu un jauniešu attīstībai. Tā kā olbaltumvielas ir nepieciešamas organisma šūnu darbībai, tostarp nervu sistēmai, laika gaitā radās vienkāršots priekšstats, ka biezpiens varētu tieši uzlabot atmiņu un prāta spējas.
Guna Bīlande: “Biezpiens pats par sevi atmiņu neuzlabo. Smadzeņu veselībai nozīme ir pilnvērtīgam uzturam, kurā netrūkst olbaltumvielu, labo tauku un citu svarīgu uzturvielu.”
Mīts Nr. 5
Nedrīkst apēst vairāk par divām olām nedēļā, jo citādi būs augsts holesterīns.
Pagājušā gadsimtā tika uzskatīts, ka olas paaugstina holesterīna līmeni asinīs un palielina sirds un asinsvadu slimību risku. Tā kā olas dzeltenums satur salīdzinoši daudz holesterīna, ilgu laiku olas tika uzskatītas par produktu, ko nedrīkst ēst tik, cik kārojas, bet tikai noteiktu skaitu nedēļā.
Guna Bīlande: “Šis ir novecojis uzskats. Mūsdienu pētījumi liecina, ka lielākajai daļai cilvēku olu lietošana mērenā daudzumā būtiski nepaaugstina holesterīna līmeni asinīs. Daudz lielāka nozīme ir kopējai uztura kvalitātei un piesātināto tauku uzņemšanai. Veseli pieaugušie var droši ēst līdz vienai olai dienā.”
Mīts Nr. 6
Sulu kūres attīra organismu no toksīniem
Detoksikācijas jeb tā dēvētās organisma attīrīšanas programmas īpašu popularitāti ieguva pagājušā gadsimta nogalē un šī gadsimta sākumā, kad strauji attīstījās veselīga dzīvesveida industrija. Reklāmās un vēlāk arī sociālajos tīklos arvien biežāk parādījās apgalvojumi, ka sulu kūres, smūtiju diētas, dažādi uztura bagātinātāji vai badošanās spēj izvadīt no organisma toksīnus, uzlabot pašsajūtu un veicināt svara zudumu. Šos solījumus pastiprināja slavenību stāsti, influenceri un komerciālas intereses, lai gan jēdziens toksīni šādās reklāmās parasti netiek pat skaidri definēts.
Guna Bīlande: “Organismam nav nepieciešamas sulu kūres, lai attīrītos, jo ar toksīnu izvadīšanu ik dienu nodarbojas aknas, nieres, plaušas un āda. Daudz vērtīgāk ir ikdienā ēst sabalansētu uzturu, kurā ir pietiekami daudz dārzeņu un augļu.”
Mīts Nr. 7
Brūnais cukurs ir veselīgāks par balto
Priekšstats, ka brūnais cukurs ir veselīgāks par balto, radās līdz ar pieaugošo interesi par dabīgiem un mazāk pārstrādātiem produktiem. Mītu veicināja arī tas, ka nerafinēts niedru cukurs satur nelielu daudzumu melases.
Guna Bīlande: “Brūnais cukurs visbiežāk ir iekrāsots baltais cukurs, tātad tas nebūs ne par gramu veselīgāks. Labāka alternatīva cukuram vienmēr ir dabīgi produkti, ko var izmantot saldināšanai, piemēram, banāns, rozīnes, ābolu biezenis.”
Mīts Nr. 8
Medus ir veselīgs, tāpēc to var ēst bez ierobežojumiem
Medus jau gadsimtiem ilgi tiek uzskatīts par vienu no vērtīgākajiem dabas produktiem. Tautas medicīnā to izmantoja saaukstēšanās, kakla sāpju un brūču ārstēšanai, un arī mūsdienās medum bieži piedēvē gandrīz brīnumainas īpašības. Šo priekšstatu vēl vairāk nostiprinājuši reklāmas materiāli un sociālie tīkli, medu nereti raksturojot kā veselīgu alternatīvu cukuram.
Guna Bīlande: “Medus satur bioloģiski aktīvas vielas, taču tas joprojām ir cukura avots. Tāpēc arī medu ieteicams lietot mēreni – kopējais pievienoto un brīvo cukuru daudzums uzturā nedrīkstētu pārsniegt aptuveni piecas tējkarotes dienā.”
Mīts Nr. 9
Bezglutēna produkti ir veselīgāki
Priekšstats, ka bezglutēna produkti ir veselīgāki, radās pēc tam, kad arvien plašāk tika atpazīta celiakija – autoimūna slimība, kuras gadījumā glutēns bojā tievās zarnas gļotādu. Pieaugot sabiedrības informētībai, bezglutēna produktus sāka aktīvi reklamēt ne tikai cilvēkiem ar celiakiju vai glutēna nepanesību, bet arī plašākai sabiedrībai kā veselīgāku izvēli.
Guna Bīlande: “Arī bezglutēna produkti var būt rafinēti un ultrapārstrādāti, saturēt daudz cukura, sāls un tauku, tāpēc vienmēr jāvērtē produkta sastāvs kopumā. Piemēram, vairums čipsu ir bezglutēna, bet tie noteikti nav veselīgi.”
Mīts Nr. 10
Citronūdens tukšā dūšā sadedzina taukus
Šis uzskats radās no vairāku ideju sajaukuma. Citroni satur C vitamīnu un organiskās skābes, tāpēc jau izsenis tie saistīti ar organisma attīrīšanu un veselības stiprināšanu. Vēlāk, pieaugot interesei par svara samazināšanu, radās pieņēmums, ka citronūdens spēj iedarbināt vielmaiņu, attīrīt organismu un paātrināt tauku dedzināšanu. Šo priekšstatu īpaši popularizēja dažādas diētas, dzīvesstila žurnāli, slavenību padomi un sociālie tīkli.
Guna Bīlande: “Pamēģiniet uzlikt citronu (vai greipfrūtu) uz sviesta vai speķa – nekāda tauku degšana nenotiek. Daudz lielāku ieguvumu sniedz uzturs, kas bagāts ar dārzeņiem, augļiem, pākšaugiem un pilngraudiem. Tajos esošās šķiedrvielas palīdz samazināt tauku un holesterīna uzsūkšanos.”
Mīts Nr. 11
Jūras sāls ir daudz veselīgāks par parasto galda sāli
Priekšstats, ka jūras sāls ir veselīgāks par galda sāli, radās līdz ar pieaugošo interesi par dabīgiem un mazāk pārstrādātiem produktiem. Tā kā jūras sāli iegūst, iztvaicējot jūras ūdeni, bet galda sāls ir rūpnieciski attīrīts, daudzi pieņēma, ka dabīgāks produkts ir arī veselīgāks. Šo priekšstatu nostiprināja reklāmas, kas izcēla jūras sāls sastāvā esošās minerālvielas un mikroelementus.
Guna Bīlande: “Jūras sāls un parastais galda sāls satur gandrīz vienādu daudzumu nātrija, tāpēc abi jālieto ar mēru. Daudz svarīgāk ir samazināt kopējo sāls daudzumu uzturā (mazāk par 5 g dienā), nevis izvēlēties kādu noteiktu sāls veidu.”
Mīts Nr. 12
Bioloģiskā pārtika vienmēr ir vērtīgāka
Šis priekšstats radās līdz ar bioloģiskās lauksaimniecības attīstību un pieaugošo sabiedrības interesi par dabisku un videi draudzīgu pārtiku. Tā kā bioloģiskajā lauksaimniecībā netiek izmantoti sintētiskie pesticīdi un minerālmēsli, daudzi uzskatīja, ka šādi audzēti produkti arī uzturvērtības ziņā ir pārāki par citiem.
Guna Bīlande: “Var teikt, ka bioloģiskā pārtika ir zināmā mērā vērtīgāka, jo satur mazāk pesticīdu atlieku un salīdzinoši vairāk bioloģiski aktīvu vielu, taču citas uzturvērtības atšķirības parasti ir nelielas. Taču no maciņa viedokļa, ja nevar atļauties bioloģiskus produktus, tāpat svarīgi ir ikdienā apēst pietiekami daudz dārzeņu, augļu un citu pilnvērtīgu produktu.”
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “Nedrīkst ēst pēc pulksten 18.00” un citas muļķības – mīti par maltītēm, kurus tev laiks aizmirst" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.