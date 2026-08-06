Ko dzert, lai mazinātu iekaisumu organismā: uztura speciālisti nosauc dzērienu Nr. 1
Šis dzēriens tiek uzskatīts par vienu no veselīgākajiem, turklāt tā regulārai lietošanai ir kāda būtiska priekšrocība veselībai.
Pēc uztura speciālistu teiktā, šis dzēriens var palīdzēt organismam cīnīties ar hronisku iekaisumu, kas saistīts ar sirds un asinsvadu slimību, 2. tipa cukura diabēta un neirodeģeneratīvu traucējumu attīstību, vēsta "EatingWell".
Pētījumi ir pierādījuši, ka zaļā tēja satur vielas, kas palīdz uzturēt organisma dabisko aizsardzību un mazināt iekaisuma procesus.
Galvenā loma šajā procesā ir katehīniem — antioksidantiem, ar kuriem īpaši bagāta ir zaļā tēja. Tieši šos savienojumus zinātnieki saista ar iespējamu organisma aizsardzību pret insulīna rezistenci, paaugstinātu holesterīna līmeni un dažām ar vecumu saistītām smadzeņu slimībām.
Pēc uztura speciālistu teiktā, katehīni palīdz neitralizēt brīvos radikāļus, kas bojā šūnas un veicina iekaisuma procesu attīstību.
Ko parādīja pētījumi
Speciālisti pievērsa uzmanību 38 randomizētu klīnisko pētījumu pārskata rezultātiem. Saskaņā ar šiem datiem regulāra zaļās tējas lietošana veicina antioksidantu enzīmu līmeņa paaugstināšanos, kas palīdz organismam efektīvāk cīnīties ar oksidatīvo stresu — vienu no galvenajiem hroniska iekaisuma veicinātājiem.
Tāpat daži pētījumi liecina, ka ikdienas zaļās tējas lietošana samazina iekaisuma marķieru līmeni asinīs un var sniegt ilgtermiņa ieguvumus veselībai.
Kas vēl palīdz mazināt iekaisumu
Eksperti iesaka ievērot visaptverošu pieeju. Pirmkārt, svarīgi ir ievērot sabalansētu uzturu, kurā ir daudz dārzeņu, augļu, ogu, lapu zaļumu un produktu, kas bagāti ar omega-3 taukskābēm. Īpaši vērtīgas tiek uzskatītas treknās zivis, valrieksti un linsēklas.
Ne mazāk svarīgi ir samazināt tādu produktu lietošanu, kuri satur pievienotu cukuru, saldinātus dzērienus, desertus un alkoholu, jo tie veicina iekaisuma procesu pastiprināšanos.
Speciālisti arī iesaka pievērst uzmanību pilnvērtīgam miegam. Regulārs miega trūkums pastiprina iekaisumu, tāpēc pieaugušajiem ieteicams gulēt septiņas līdz deviņas stundas diennaktī.
Vēl viens būtisks faktors ir fiziskās aktivitātes. Pastaigas, peldēšana, dejošana, spēka treniņi vai joga palīdz samazināt iekaisuma marķieru līmeni, uzlabot jutību pret insulīnu un mazināt viscerālo tauku daudzumu.