Nierakmeņi var rasties ne tikai no sāls: 4 uztura kļūdas, kas palielina risku
Nierakmeņi var veidoties ne tikai nepietiekamas šķidruma uzņemšanas vai pārāk sāļa uztura dēļ. Arī ikdienas ēšanas paradumi, kurus bieži pat nepamanām, var palielināt nierakmeņu veidošanās risku.
Nierakmeņi dzīves laikā skar aptuveni vienu no desmit cilvēkiem, un pēdējās desmitgadēs to izplatība pasaulē turpina pieaugt. Lai gan viens no biežākajiem iemesliem ir nepietiekama šķidruma uzņemšana, arī ikdienas uztura paradumi var būtiski ietekmēt nierakmeņu veidošanās risku.
Labā ziņa – ar piemērotu uzturu un veselīgiem dzīvesveida paradumiem iespējams samazināt nierakmeņu risku. Uztura speciālisti skaidro, kuri ieradumi var veicināt nierakmeņu veidošanos un kādus produktus ikdienā būtu vērts izvēlēties biežāk, raksta "EatingWell".
Kāpēc veidojas nierakmeņi?
Nierakmeņi rodas, kad urīnā uzkrājas pārāk daudz noteiktu vielu un tās sāk veidot kristālus. Visbiežāk sastopami ir kalcija oksalāta akmeņi – tie veidojas, kad nierēs uzkrājas kalcijs un oksalāti (dabiskas vielas, kas atrodamas dažādos pārtikas produktos).
Ir arī urīnskābes akmeņi, kuru veidošanos var veicināt liels dzīvnieku olbaltumvielu, īpaši gaļas, patēriņš. Savukārt struvīta akmeņi visbiežāk rodas urīnceļu infekciju dēļ.
Nierakmeņu veidošanos ietekmē ne tikai uzturs. ASV Nacionālais diabēta, gremošanas un nieru slimību institūts (NIDDK) norāda, ka nozīme ir arī nepietiekamai šķidruma uzņemšanai, liekajam svaram, noteiktām slimībām, iedzimtībai un dažiem medikamentiem.
Cilvēkiem, kuriem nierakmeņi jau reiz bijuši, pastāv lielāks risks, ka tie veidosies atkārtoti. Tāpēc svarīgi izvērtēt savus ikdienas paradumus un nepieciešamības gadījumā tos mainīt.
Četras uztura kļūdas, kas palielina nierakmeņu risku
1. Pārāk daudz sāls uzturā
Viena no biežākajām kļūdām ir pārāk liels sāls patēriņš. Dietoloģe Ešlija Kičensa (Ashley Kitchens) skaidro, ka liels sāls daudzums liek nierēm izvadīt vairāk kalcija ar urīnu, tādējādi palielinot noteikta veida nierakmeņu veidošanās risku.
Lai samazinātu sāls daudzumu uzturā, speciāliste iesaka retāk izvēlēties pārstrādātus produktus, sāļas uzkodas un gatavas maltītes, bet biežāk gatavot ēdienu mājās.
2. Pārāk maz kalcija
Daudzi uzskata, ka kalcijs var veicināt nierakmeņu veidošanos, taču tā nav taisnība. Pietiekams kalcija daudzums uzturā pat var palīdzēt no tiem izvairīties.
Kalcijs zarnās piesaista oksalātus un palīdz tiem izvadīties no organisma, nevis uzkrāties nierēs. Tāpēc nevajadzētu nepamatoti atteikties no kalciju saturošiem produktiem.
3. Pārāk daudz dzīvnieku olbaltumvielu
Uzturs, kurā ir daudz sarkanās gaļas un citu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu, var palielināt urīnskābes līmeni un veicināt nierakmeņu veidošanos.
Speciālisti iesaka daļu dzīvnieku olbaltumvielu aizstāt ar augu valsts produktiem, piemēram, pupām, lēcām vai tofu.
4. Pārāk daudz pievienotā cukura
Arī pārmērīgs pievienotā cukura daudzums uzturā var palielināt nierakmeņu risku. Pētījumi liecina, ka regulāra saldinātu dzērienu lietošana var būt saistīta ar lielāku nierakmeņu veidošanās iespējamību.
Uztura speciāliste Melisa Mitri (Melissa Mitri) uzsver, ka svarīgi pievērst uzmanību ne tikai tam, cik daudz šķidruma cilvēks uzņem, bet arī tam, kādus dzērienus viņš izvēlas.
Ko ēst, lai samazinātu nierakmeņu risku?
Citrusaugļus
Citroni, apelsīni un laimi satur citrātus – vielas, kas palīdz samazināt nierakmeņu veidošanās iespējamību.
Kalciju saturošus produktus
Piena produkti un ar kalciju bagātināti augu izcelsmes dzērieni var palīdzēt samazināt nierakmeņu risku.
Ja uzturā nelieto piena produktus, labs kalcija avots ir arī daži lapu dārzeņi, piemēram, kāposti un bok choy. Tajos ir mazāk oksalātu nekā, piemēram, spinātos.
Augļus un dārzeņus ar lielu ūdens daudzumu
Gurķi, arbūzi un citrusaugļi palīdz uzņemt vairāk šķidruma un atšķaidīt urīnu, tā samazinot vielu koncentrāciju, kas var veidot akmeņus.
Pākšaugus
Pupas un lēcas ir labs augu izcelsmes olbaltumvielu avots. Tās var būt veselīga alternatīva lielam gaļas patēriņam.
Pilngraudu produktus
Auzas, brūnie rīsi un citi pilngraudu produkti satur magniju un citas uzturvielas, kas var palīdzēt samazināt nierakmeņu veidošanās risku.
Citi veidi, kā samazināt nierakmeņu risku
Ar uzturu vien nepietiek – svarīgi ir arī ikdienas paradumi.
Dzeriet pietiekami daudz ūdens. Šķidrumu ieteicams uzņemt regulāri visas dienas garumā, negaidot, līdz parādās slāpes. Labs rādītājs ir gaiši dzeltens urīns.
Esiet fiziski aktīvi. Regulāras kustības palīdz uzturēt veselīgu svaru un var samazināt nierakmeņu risku.
Ierobežojiet saldinātus dzērienus. Ūdens, nesaldināta tēja un citi veselīgāki dzērieni ir labāka izvēle nekā saldinātas limonādes.
Kontrolējiet hroniskas slimības. Paaugstināts asinsspiediens un cukura diabēts var palielināt nierakmeņu risku, tāpēc svarīgi tos savlaicīgi ārstēt.
Pareizi uztura paradumi, pietiekams šķidruma daudzums un veselīgs dzīvesveids var būtiski palīdzēt samazināt nierakmeņu veidošanās iespējamību.