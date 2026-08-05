Kardiologs atklāj vienu no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot sirds veselību: tas neprasa ne zāles, ne naudu
Dedzinošas sāpes krūšu kurvī fiziskas slodzes vai stresa laikā, sāpes, kas izstaro uz žokli, slikta dūša, aizdusa un auksti sviedri ir vieni no simptomiem, kas var liecināt par nopietnām sirds problēmām. Taču viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot sirds veselību, ir pavisam ikdienišķs – smaids un smiekli, TV24 raidījumā "Ārsts atbild" stāstīja RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
Profesors uzsver, ka sirds slimības ne vienmēr rada jūtamus simptomus. Cilvēks gadiem ilgi var nezināt, ka pakāpeniski aizkaļķojas sirds asinsvadi, līdz slimība izpaužas ar infarktu vai citām nopietnām sekām. Tāpēc ikvienam pēc 40 gadu vecuma ieteicams regulāri veikt profilaktiskas sirds pārbaudes.
Pēc Skrides teiktā, sirds un asinsvadu slimību risku iespējams novērtēt pavisam ātri, izmantojot medicīnisko SCORE kalkulatoru. Tajā tiek ņemti vērā tādi faktori kā asinsspiediens, holesterīna līmenis, vecums, dzimums un smēķēšanas paradumi.
Tomēr līdzās veselīgam dzīvesveidam un regulārām pārbaudēm nozīmīga loma ir arī emocionālajai labsajūtai.
"Vispār smiekli ir tas, kas pasargā un uzlabo sirdi. Jo cilvēks ir priecīgāks, jo sirdij labāk," uzsver kardiologs.
Viņš skaidro, ka smaidot organismā izdalās endorfīni jeb tā dēvētie "laimes hormoni", vienlaikus samazinās stresa hormonu – kortizola un adrenalīna – līmenis. Turklāt smaids veicina arī slāpekļa oksīda izdalīšanos, kas paplašina asinsvadus un uzlabo asinsriti.
"Tāpat kā katru dienu cilvēkam 30 minūtes ir jāstaigā, tā 30 minūtes arī būtu jāsmaida," iesaka Skride, piebilstot, ka cilvēki, kuri dzīvo ar smaidu, mēdz dzīvot ilgāk.