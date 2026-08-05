Hormons ar slikto reputāciju. Mediķi atspēko izplatītu mītu par kortizolu
Kortizols ir ieguvis galvenā vaininieka reputāciju saistībā ar lieko svaru, bezmiegu un hronisku nogurumu. Tomēr šis hormons organismam ir nepieciešams, un bīstams nav pats hormons, bet gan tā izstrādes traucējumi.
Kā norāda izdevums "Multi-vitamin", pēdējā laikā kortizols ir kļuvis par vienu no visvairāk apspriestajiem hormoniem. Emuāru autori to bieži dēvē par iemeslu vēdera tauku uzkrāšanai, pastāvīgai trauksmei, sliktam miegam un enerģijas trūkumam. Tomēr ārsti brīdina: šādi apgalvojumi pārāk vienkāršo izpratni par organisma darbību.
Patiesībā kortizols ir vitāli svarīgs hormons, kas palīdz cilvēkam pielāgoties fiziskai un psiholoģiskai slodzei. Tas piedalās vielmaiņas procesos, regulē cukura līmeni asinīs, palīdz uzturēt asinsspiedienu, ietekmē imūnsistēmu un stresa situācijās nodrošina organismu ar enerģiju.
Eksperti uzsver, ka problēma nerodas paša kortizola dēļ, bet gan tad, kad tiek traucēta tā dabiskā regulācija vai attīstās slimība, kas ietekmē virsnieru darbību.
Kortizolu ražo virsnieru garoza. Tā izdalīšanos kontrolē sarežģīta hipotalāma, hipofīzes un virsnieru mijiedarbības sistēma.
Šī hormona līmenis diennakts laikā mainās. Visaugstākā kortizola koncentrācija ir no rīta, neilgi pēc pamošanās, un tā palīdz cilvēkam pamosties un būt aktīvam. Pēc tam kortizola līmenis pakāpeniski pazeminās un vakarā sasniedz zemāko punktu, palīdzot organismam sagatavoties miegam.
Spēcīga stresa laikā — neatkarīgi no tā, vai to izraisa intensīvs treniņš, infekcija, trauma vai emocionāls satricinājums, — organisms sāk ražot vairāk kortizola. Šāda reakcija ir pilnīgi normāla un nepieciešama izdzīvošanai.