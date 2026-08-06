Aizlidoji uz otru pasaules malu? Lūk, ko laika joslu maiņa izdara ar tavu ķermeni
Pēc ilga lidojuma pāri vairākām laika joslām daudzi ceļotāji piedzīvo pazīstamu sajūtu – nogurumu, grūtības koncentrēties un pilnīgu apjukumu par to, kad īsti jāguļ. To sauc par jet lag jeb laika joslu maiņas sindromu.
Tas nav tikai miega trūkums. Galvenais vaininieks ir ķermeņa iekšējais pulkstenis, kas regulē miegu, ēšanu un aktivitāti. Kad strauji nonākam citā laika joslā, smadzenēm nepieciešams laiks, lai pielāgotos jaunajam ritmam.
Kāpēc pēc lidojuma jūtamies slikti?
Visbiežākais simptoms ir nogurums, taču laika joslu maiņa var ietekmēt arī gremošanu, garastāvokli un spēju koncentrēties. Dažiem cilvēkiem parādās galvassāpes, muskuļu sāpes, aizkaitināmība vai tā sauktais “smadzeņu miglas” stāvoklis.
Simptomi parasti ir izteiktāki, ja šķērso daudzas laika joslas, īpaši lidojot uz austrumiem.
Kā palīdzēt ķermenim ātrāk pielāgoties?
Speciālisti iesaka sākt gatavoties jau pirms ceļojuma. Ja lido uz austrumiem, dažas dienas pirms izlidošanas var mēģināt doties gulēt nedaudz agrāk. Ja dodies uz rietumiem – pretēji, nedaudz vēlāk.
Svarīga ir arī gaisma. Pēc ierašanās galamērķī uzturēšanās dienas gaismā palīdz smadzenēm saprast, ka ir sācies jauns dienas ritms. Tomēr gaismas iedarbības laiks ir svarīgs – dažkārt pārāk daudz gaismas nepareizā laikā var traucēt pielāgošanos.
Palīdzēt var arī fiziskas aktivitātes. Neliela pastaiga vai viegla izkustēšanās pēc ierašanās var palīdzēt ķermenim pārslēgties uz jauno režīmu.
Vai palīdz melatonīns?
Daži ceļotāji izmanto melatonīnu – hormonu, kas regulē miega ritmu. Pētījumi liecina, ka tas dažiem cilvēkiem var palīdzēt samazināt jet lag simptomus, taču tā lietošana nav piemērota visiem.
Nepareizi izvēlēts lietošanas laiks var sajaukt ķermeņa ritmu vēl vairāk, tāpēc pirms medikamentu lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.
Mazāk jābaidās, vairāk jāpielāgojas
Labā ziņa – ķermenis ar laiku pielāgojas. Parasti tas notiek aptuveni par vienu stundu dienā, ja ceļots uz austrumiem, un apmēram pusotru stundu dienā, ja ceļots uz rietumiem.
Tāpēc pēc tāla lidojuma nav jābrīnās, ja pirmās dienas šķiet sarežģītas – ķermenim vienkārši nepieciešams laiks, lai “pārregulētu savu pulksteni”.