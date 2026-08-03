Tūkstošiem ģimeņu svin Bērnu slimnīcas fonda 25 gadu jubileju
Vairāki tūkstoši bērnu, viņu vecāki un citi interesenti aizvadītajās brīvdienās, 1. augustā, pulcējās Rīgā, Uzvaras parkā, Kreisā krasta svētkos uz ...
FOTO: Uzvaras parkā aizvadīta Bērnu slimnīcas fonda jubilejas ģimenes diena
Vairāki tūkstoši bērnu, viņu vecāki un citi interesenti aizvadītajās brīvdienās, 1. augustā, pulcējās Rīgā, Uzvaras parkā, Kreisā krasta svētkos uz Bērnu slimnīcas fonda 25 gadu jubilejai veltīto ģimenes dienu "Veseli kopā". Svētku pasākumā kopā ar Bērnu slimnīcas pacientu pieredzes programmām ģimenēm bija iespēja iegūt vērtīgas zināšanas par bērnu emocionālo veselību, miegu, drošību un savstarpējām attiecībām.
“Šī jubileja bija iespēja mums visiem satikties, priecāties un novērtēt to, ka mēs viens otram esam. Mēs ļoti priecājāmies jubilejas svētkos satikt ikvienu, kurš bijis kopā ar mums šajos 25 gados, un arī tos, kuri vēlas pievienoties mums nākotnē. Jo tikai kopā mēs varam parūpēties, lai bērni augtu veseli un laimīgi," uzsver Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
Visas dienas garumā ģimenēm bija iespēja iepazīt Bērnu slimnīcas labbūtības programmas, kuras ik dienu palīdz mazajiem pacientiem slimnīcā – "Ēstprieks", Pediatrijas spēļu kabinetu, "Ķepu terapiju", "Drosmes kasti" un “Veseļojies ar prieku”.
Bērni ar lielu aizrautību piedalījās radošajā meistarklasē un darināja uzmundrinājuma dāvanas sadarbībā ar Bērnu slimnīcas labbūtības programmu “Veseļojies ar prieku”, klausījās Bērnu slimnīcas brīvprātīgā darba veicēju pasaku lasījumus, izmēģināja gumijlēkšanu un grieza laimes ratu.
Savukārt vecākiem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties Bērnu slimnīcas un Pusaudžu resursu centra speciālistu lekcijās par bērnu miega nozīmi, emocionālo veselību, veiksmīgu komunikāciju ģimenē un to, kā stiprināt ģimenes spēju pārvarēt stresu un sarežģītas situācijas.
Ģimenes dienas noslēgumā visi pasākuma dalībnieki tika aicināti baudīt kopīgu jubilejas kūku, simboliski atzīmējot Bērnu slimnīcas fonda 25 gadus.