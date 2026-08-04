Telefonā ir funkcija, kas ārkārtas situācijā var izrādīties noderīga. Kāpēc NMPD to neizmanto?
Daudzos viedtālruņos pieejama “Medical ID” jeb medicīniskās informācijas funkcija, kas ļauj no bloķēta ekrāna apskatīt cilvēka alerģijas, veselības stāvokli un ārkārtas kontaktpersonas. Daudzi pieņem, ka šī informācija var noderēt mediķiem, taču Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) skaidro – Latvijā brigādes to ikdienā neizmanto. Iemesls slēpjas nevis pašā funkcijā, bet darba protokolā.
Gan iPhone, gan Android ierīcēs iespējams izveidot ārkārtas medicīnisko profilu, kurā norādīt, piemēram, asinsgrupu, alerģijas, lietotos medikamentus, hroniskas saslimšanas un ārkārtas kontaktpersonas.
NMPD uzsver, ka dienesta darbs balstās uz valstiski nodrošinātām sistēmām. "Pasaulē un pie mums ienāk dažādas tehnoloģijas, tomēr kritiskās situācijās prioritāte ir datu drošība un precizitāte. Tāpēc strādājam ar E-veselības sistēmu, kas sniedz operatīvu medicīnisko informāciju par pacientu no oficiālajiem reģistriem," skaidro dienestā.
Mediķi ārkārtas situācijā nepārmeklē pacienta personīgās mantas, tostarp tālruni, lai tajā meklētu veselības datus. Tā vietā datus par pacienta saslimšanām un medicīnisko vēsturi izsaukuma laikā brigāde var apskatīt E-veselības sistēmā.
Vienlaikus, dienests atgādina par iespēju izmantot jau pārbaudītas sistēmas, kuras lieto gan NMPD, gan slimnīcas. Savas ārkārtas kontaktpersonas ikviens var norādīt portālā www.eveseliba.gov.lv (sadaļā “Personas dati” -> “Kontaktpersonas”). Tas nodrošina, ka nelaimes gadījumā mediķi drīkst oficiāli un droši sazināties ar tuviniekiem, paziņot par cilvēka atrašanās vietu, kā arī sniegt nepieciešamos datus par pacienta veselības stāvokli.
Tas gan nenozīmē, ka funkcija ir bezjēdzīga. Tā var noderēt citās situācijās – piemēram, ja cilvēkam pirmie palīgā steidzas apkārtējie vai ārvalstīs, kur glābšanas dienesti šādu informāciju mēdz izmantot.
Ja vēlaties šo funkciju aktivizēt, iPhone lietotāji to var izdarīt lietotnē Health (Veselība), izvēloties sadaļu Medical ID, savukārt Android telefonos tā parasti atrodama sadaļā Drošība un ārkārtas situācijas (Safety & Emergency vai līdzīgā nosaukumā).