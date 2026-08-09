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Rūgtā patiesība: vai šie populārie veselības "brīnumlīdzekļi" ir veltīga naudas izšķiešana?
Vai kolagēns palīdzēs izskatīties jaunākam? Vai magnijs var uzlabot miegu? Vai arī šo līdzekļu ieguvumi tiek pārspīlēti? Uztura speciāliste atklāj, kurus uztura bagātinātājus patiešām ir vērts lietot.
Daži uztura bagātinātāji patiešām var būt noderīgi noteiktās situācijās – piemēram, ja organismā trūkst konkrētu uzturvielu, ir īpašas veselības vajadzības vai dzīves posms ar paaugstinātu uzturvielu nepieciešamību. Tomēr daudzi populāri līdzekļi, sākot no multivitamīniem līdz magnijam un dažādiem "brīnumlīdzekļiem", bieži tiek lietoti bez skaidras nepieciešamības.
Eksperti uzsver: pirms iegādāties kārtējo uztura bagātinātāju, vispirms vērts paskatīties uz savu šķīvi – vai uzturā ir pietiekami daudz dārzeņu, augļu, pilngraudu produktu, olbaltumvielu avotu un veselīgo tauku. Tieši ikdienas paradumi visvairāk nosaka veselību ilgtermiņā.