Kuri produkti patiešām kaitē veselībai: zinātnieki nonākuši pie neparasta secinājuma
Zinātnieki secinājuši, ka veselībai lielāka nozīme ir uztura kvalitātei, nevis tam, cik lielā mērā produkti ir pārstrādāti. Tieši nekvalitatīvs uzturs veicina dažādu slimību attīstību.
"Lai gan daudzi īpaši pārstrādāti produkti parasti satur maz vērtīgu uzturvielu un kopumā tos vajadzētu ierobežot vai no tiem izvairīties, pati pārstrāde vien par sevi nav kaitīga," norāda Hārvarda Universitātes T. H. Čana Sabiedrības veselības skolas Uztura departamenta pēcdoktorantūras pētniece Sjaoveņa Vana (Xiaowen Wang).
Viņasprāt, cilvēkiem vajadzētu "vairāk pievērst uzmanību tam, ko viņi kopumā ēd, nevis tikai tam, vai konkrētais produkts ir pārstrādāts". Veselīgs uzturs, kura pamatā ir augu valsts produkti un kurā ir daudz pilngraudu produktu, augļu, dārzeņu, riekstu, pākšaugu un veselīgu augu eļļu, sniedz labumu arī tad, ja tajā ir iekļauti daži pārstrādāti produkti, raksta "EurekAlert".
Cilvēka uztura kvalitāte un patērēto īpaši pārstrādāto produktu daudzums bieži vien ir savstarpēji saistīti. Daudzi stipri pārstrādāti produkti satur lielu daudzumu pievienotā cukura, nātrija un rafinētu ogļhidrātu, tādēļ liels šādu produktu patēriņš ir saistīts ar zemāku uztura kvalitāti.
Tomēr arī īpaši pārstrādāti produkti, piemēram, ar vitamīniem un minerālvielām bagātinātas brokastu pārslas, pilngraudu produkti, konservētas pupiņas vai augu izcelsmes piena dzērieni, var nodrošināt organismu ar svarīgām uzturvielām, šķiedrvielām, antioksidantiem un citām labvēlīgām vielām.
Pētījumā zinātnieki centās nodalīt kopējo uztura kvalitāti no produktu pārstrādes pakāpes. Viņi izmantoja datus no trim pētījumiem, kuros kopumā tika novēroti vairāk nekā 200 000 ASV pieaugušo no 20. gadsimta 80. gadiem līdz 2020. gadiem.
Zinātnieki sadalīja pētījuma dalībniekus grupās atbilstoši viņu uztura paradumiem, īpaši ņemot vērā augu valsts pārtikas produktu lietošanu:
- Veselīgs uzturs / augsti pārstrādāti produkti (piemēram, pilngraudu brokastu pārslas ar bagātinātu augu izcelsmes piena dzērienu, augu valsts jogurts, pilngraudu maize un konservēti augļi);
- Veselīgs uzturs / minimāli pārstrādāti produkti (piemēram, auzu pārslu putra ar svaigiem augļiem un riekstiem, kvinojas un dārzeņu salāti ar olīveļļu, kā arī mājās gatavota lēcu zupa);
- Neveselīgs uzturs / augsti pārstrādāti produkti (piemēram, ātrās ēdināšanas ēdieni, frī kartupeļi, gāzētie dzērieni, iepakoti deserti un rafinētas uzkodas);
- Neveselīgs uzturs / minimāli pārstrādāti produkti (piemēram, baltie rīsi, augļu sulas, kartupeļi un mājās gatavoti deserti, kas pagatavoti no rafinētiem miltiem un cukura).
Aptuveni puse pētījuma dalībnieku novērošanas periodā nomira vai saslima ar sirds un asinsvadu slimībām vai 2. tipa cukura diabētu.
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem šo veselības iznākumu risks būtiski atšķīrās atkarībā no kopējās uztura kvalitātes: veselīgs uzturs bija saistīts ar zemāku risku, savukārt neveselīgs uzturs – ar augstāku risku.
Tomēr katras uztura kategorijas ietvaros riska atšķirības bija minimālas neatkarīgi no tā, vai uzturā dominēja īpaši pārstrādāti vai minimāli pārstrādāti produkti. Tātad būtiskākais faktors nebija tikai produktu pārstrādes pakāpe, bet gan kopējā uztura kvalitāte.
Veselīgs uzturs
Pēc speciālistu teiktā, noteicošā nozīme nav atsevišķām reizēm, kad cilvēks atļaujas apēst mazāk veselīgu pārtiku, bet gan viņa ikdienas ēšanas paradumiem. Ilgtermiņā veselībai būtisku labumu sniedz priekšroka svaigiem un pēc iespējas mazāk pārstrādātiem produktiem.
Vienlaikus kaitīgs var būt ieradums uzturā lietot pārāk daudz pārstrādātu gaļas produktu, tostarp desas, pastētes un citus līdzīgus izstrādājumus.