Neirologs brīdina: noteiktās situācijās no šī ierastā dzēriena vajadzētu atteikties
Šis dzēriens palīdz pamosties un koncentrēties, taču nepareizi izvēlēts laiks tā dzeršanai var pasliktināt miega kvalitāti, izraisīt trauksmi vai radīt strauju enerģijas kritumu.
Neiroloģe, doktore Heidija Moavada skaidro, ka dažās situācijās kafijas dzeršana var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Viņa nosauc astoņus gadījumus, kad, pirms sniegties pēc kafijas tases, ir vērts rūpīgi padomāt, raksta "Verywell Health"
Ja vēlaties labi izgulēties
Kofeīns organismā saglabājas ilgu laiku un var traucēt gan iemigšanu, gan miega kvalitāti. Speciālisti parasti iesaka kafiju nedzert vismaz astoņas stundas pirms gulētiešanas. Cilvēkiem, kuri ir īpaši jutīgi pret kofeīnu, miegs var būt traucēts pat diennakti pēc vienas kafijas tases.
Pat ja esat tik noguris, ka spējat aizmigt arī pēc kafijas izdzeršanas, kofeīns var pasliktināt miega kvalitāti. Tāpēc no rīta varat pamosties bez atpūtas sajūtas.
Ja baidāties no enerģijas krituma
Kafija var padarīt jūs možāku, enerģiskāku un uzlabot garastāvokli, taču šis efekts ilgst tikai dažas stundas. Kad kofeīna iedarbība sāk mazināties, nereti seko straujš enerģijas kritums.
Ja enerģija būs nepieciešama vēlāk – piemēram, vakara treniņam vai ilgai prezentācijai –, ņemiet vērā, ka aptuveni četras līdz sešas stundas pēc kafijas tases varat justies nogurušāks nekā parasti.
Mācību un eksāmenu laikā
Daudzi studenti sesijas laikā dzer daudz kafijas, lai ilgāk paliktu nomodā un mācītos. Lai gan kafija palīdz ilgāk saglabāt modrību, vēlāk tā var pasliktināt miegu. Savukārt slikts miegs var negatīvi ietekmēt eksāmenu rezultātus.
Ja rūpējaties par cukura līmeni asinīs
Kafija var palīdzēt regulēt cukura līmeni asinīs un mazināt insulīnrezistences risku. Tomēr pētījumi liecina, ka pēcpusdienā dzerta kafija šajā ziņā var būt mazāk labvēlīga nekā no rīta izdzerta kafija.
Ja ciešat no galvassāpēm
Ja jums mēdz būt galvassāpes, liela nozīme ir tam, kad un cik regulāri dzerat kafiju. Ja kafiju lietojat katru dienu vai gandrīz katru dienu, pārtraukums, kas ilgāks par diennakti, var izraisīt galvassāpes.
Savukārt, ja kafiju parasti nedzerat, pat viena tasīte dažiem cilvēkiem var izraisīt spēcīgas pulsējošas galvassāpes. Tāpēc nav ieteicams pēkšņi mainīt savus kafijas lietošanas paradumus.
Pirms svarīgām tikšanām
Ja gaidāma darba intervija, svarīga prezentācija vai cita nozīmīga tikšanās un ikdienā kafiju nedzerat, tieši pirms šāda notikuma labāk neeksperimentēt. Kofeīns var pastiprināt trauksmi, nervozitāti un iekšēju sasprindzinājumu, kā arī radīt nemieru, kas var atstāt nevēlamu iespaidu.
Lietojot medikamentus
Ja lietojat medikamentus, ir vērts pievērst uzmanību tam, kad dzerat kafiju. Dažos gadījumos ārsti iesaka izvairīties no kafijas tieši pirms zāļu lietošanas vai laikā, kad to iedarbība sāk mazināties, jo kofeīns var ietekmēt atsevišķu medikamentu darbību.
Turklāt cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz sirds ritma traucējumiem, kafija var izraisīt paātrinātu sirdsdarbību un paaugstināt asinsspiedienu.
Ja tuvumā nebūs tualetes
Pēc kafijas izdzeršanas var rasties vajadzība biežāk apmeklēt tualeti. Ja zināt, ka priekšā ir ilgs brauciens ar automašīnu, ilgstoša sapulce vai cita situācija, kurā piekļuve tualetei būs apgrūtināta, kafijas tasi labāk atlikt uz vēlāku laiku.