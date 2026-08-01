Karstuma dūriens var kļūt dzīvībai bīstams dažu minūšu laikā: kā to atpazīt un pasargāt sevi
Karstajās vasaras dienās pieaug ne tikai diskomforts, bet arī risks veselībai. Ilgstoša uzturēšanās saulē vai pārkaršana var izraisīt karstuma dūrienu – dzīvībai bīstamu stāvokli, kad organisms vairs nespēj regulēt ķermeņa temperatūru.
Karstuma dūriena gadījumā ķermeņa temperatūra var sasniegt pat 41 grādu, bet cilvēkam parādās reibonis, apjukums, grūtības runāt, samaņas traucējumi vai pat krampji. Šādā situācijā nekavējoties jāzvana 112.
Līdz mediķu ierašanās brīdim cietušais jāpārvieto ēnā vai vēsā telpā, uz kakla, padusēm un cirkšņiem jāuzliek aukstas kompreses vai ledus, kā arī jāsamitrina apģērbs ar vēsu ūdeni.
Pirms karstuma dūriena nereti attīstās karstuma izsīkums. Par to var liecināt spēcīga svīšana, slikta dūša, galvassāpes, reibonis, nogurums un vēsa, mitra āda. Šādā gadījumā cilvēkam jāpārvietojas vēsā vietā, jāuzņem šķidrums un jāatvēsinās. Ja pašsajūta stundas laikā neuzlabojas vai pasliktinās, jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības.
Īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kuri strādā ārā, maziem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Augsta gaisa temperatūra rada papildu slodzi sirdij, plaušām un nierēm, tāpēc karstums var saasināt arī jau esošas veselības problēmas.
Lai samazinātu risku, speciālisti iesaka karstākajās diennakts stundās pēc iespējas uzturēties ēnā vai vēsās telpās, dzert pietiekami daudz ūdens, izvairīties no intensīvas fiziskas slodzes dienas vidū un nekad neatstāt bērnus, seniorus vai mājdzīvniekus automašīnā, jo temperatūra tās salonā paaugstinās ļoti strauji.