Aizrīšanās var kļūt liktenīga dažu sekunžu laikā: kā pareizi palīdzēt un nepieļaut bīstamas kļūdas
Dažas sekundes var izšķirt visu. Aizrīšanās var notikt gan bērnam, kurš pirmo reizi pagaršo kādu produktu, gan pieaugušajam svētku vakariņu laikā. Kā atpazīt bīstamu situāciju un kā pareizi palīdzēt, lai neapjuktu?
Vasarā, kad ģimenes biežāk pulcējas pie kopīga galda, dodas piknikos un bērni našķojas ar dažādiem gardumiem, palielinās arī risks nejauši aizrīties. Nereti cilvēki nezina, ko darīt šādā brīdī – daži mēģina dzert ūdeni, citi sit pa muguru haotiski vai mēģina ar pirkstiem izvilkt svešķermeni. Taču nepareiza rīcība var situāciju padarīt vēl bīstamāku.
Zināšanas par pirmo palīdzību var palīdzēt izglābt dzīvību – īpaši tad, ja ēdiens pilnībā nosprosto elpceļus un cilvēks vairs nespēj elpot.
Kā saprast, ka cilvēks aizrijies?
Ne katra klepošana nozīmē bīstamu aizrīšanos. Ja cilvēks spēj runāt, klepot un elpot, visbiežāk viņš vēl pats var mēģināt atbrīvot elpceļus.
Taču, ja svešķermenis nosprosto elpceļus, pazīmes var būt ļoti skaidras:
- cilvēks nespēj runāt vai izdvest skaņas;
- nespēj efektīvi klepot;
- satver kaklu ar rokām (bieži tā ir dabiska aizrīšanās pazīme);
- elpošana kļūst skaļa, apgrūtināta vai pilnībā apstājas;
- seja var kļūt sarkana, vēlāk arī zilgana;
- cilvēks kļūst panikā vai zaudē samaņu.
Šādā situācijā jārīkojas nekavējoties.
Ko darīt, ja aizrijies pieaugušais?
Ja cilvēks vēl klepo – ļaujiet viņam klepot
Ja cilvēks spēj spēcīgi klepot, nevajag uzreiz sist pa muguru vai veikt citus paņēmienus. Spēcīgs klepus ir organisma dabīgais mehānisms, kas var palīdzēt izstumt svešķermeni.
Svarīgi:
- neļaut cilvēkam dzert ūdeni;
- nemēģināt ar pirkstiem izvilkt ēdiena gabalu, ja tas nav redzams un viegli aizsniedzams.
Ja klepus nepalīdz un cilvēks nevar elpot
Jārīkojas pēc pirmās palīdzības algoritma:
1. Pieci sitieni starp lāpstiņām
- Nostājieties nedaudz aiz cilvēka.
- Atbalstiet viņa krūtis un nolieciet viņu uz priekšu.
- Ar plaukstas pamatni veiciet līdz pieciem stingriem sitieniem starp lāpstiņām.
Ja svešķermenis neizdalās:
2. Pieci vēdera grūdieni (Heimliha paņēmiens)
- Nostājieties aiz cilvēka.
- Aptveriet viņa vidukli ar rokām.
- Vienu roku savelciet dūrē un novietojiet virs nabas, zem krūšu kaula.
- Ar otru roku satveriet dūri un veiciet strauju kustību uz iekšu un augšu.
Turpiniet pārmaiņus:
5 sitieni pa muguru + 5 vēdera grūdieni, līdz:
- svešķermenis izdalās;
- cilvēks sāk elpot;
- ierodas mediķi.
Ja cilvēks zaudē samaņu, nekavējoties jāzvana 112 un jāsāk atdzīvināšanas pasākumi.
Ko darīt, ja aizrijies bērns?
Bērniem aizrīšanās risks ir īpaši augsts, jo viņi bieži liek mutē dažādus priekšmetus un vēl tikai mācās pareizi sakošļāt ēdienu.
Svarīgi atcerēties – zīdaiņiem un maziem bērniem palīdzības sniegšanas metode atšķiras no pieaugušajiem.
Ja mazulis vai bērns nevar elpot, raudāt vai klepot:
- nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība;
- nedrīkst kratīt bērnu;
- nedrīkst akli bāzt pirkstus mutē, mēģinot atrast un izvilkt ēdienu;
- jāzvana 112, ja elpošanu neizdodas atjaunot.
Zīdaiņiem līdz viena gada vecumam parasti izmanto īpašu paņēmienu – sitienus starp lāpstiņām un krūškurvja grūdienus, nevis pieaugušajiem paredzēto Heimliha paņēmienu.
Produkti, ar kuriem bērni visbiežāk aizrijas
Daudzi ikdienas produkti bērnam var kļūt bīstami, īpaši, ja tie tiek pasniegti veseli vai lielos gabalos.
Biežākie riska produkti:
- veselas vīnogas;
- rieksti un zemesrieksti;
- cietas konfektes;
- popkorns;
- desas ripiņas;
- neapstrādāti burkānu gabali;
- ābolu gabali ar cietu mizu;
- mazi, apaļi un slideni pārtikas gabali.
Maziem bērniem ēdienu ieteicams pielāgot vecumam – sagriezt mazākos gabalos, mīkstināt un bērnu ēšanas laikā vienmēr pieskatīt.
Kad obligāti jāzvana 112?
Neatliekamā palīdzība jāizsauc, ja:
- cilvēks nevar elpot;
- cilvēks zaudē samaņu;
- svešķermeni neizdodas izņemt;
- pēc aizrīšanās saglabājas stiprs klepus, sāpes krūtīs vai apgrūtināta elpošana;
- aizrijies ir zīdainis vai mazs bērns un situācija šķiet bīstama.
Pat ja šķiet, ka viss ir beidzies labi, pēc nopietnas aizrīšanās epizodes cilvēkam var būt nepieciešama medicīniska pārbaude, jo elpceļos var būt palikušas nelielas pārtikas daļiņas.
Pirmās palīdzības zināšanas var glābt dzīvību
Aizrīšanās notiek ātri, un tajā brīdī nav laika meklēt instrukcijas internetā. Tāpēc ir vērts jau iepriekš zināt pamatsoļus – saglabāt mieru, novērtēt situāciju un rīkoties.
Pirmās palīdzības speciālisti atgādina: dažas pareizi veiktas darbības var būt izšķirošas līdz brīdim, kad ierodas mediķi.