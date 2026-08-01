Ko darīt, ja bērns vai pieaugušais sāk slīkt? Svarīgākās darbības, kas var glābt dzīvību
Vasara nozīmē peldēšanos, izbraucienus ar laivu un atpūtu pie ūdens, taču līdz ar karstajām dienām pieaug arī noslīkšanas risks. Slīkšana var notikt ļoti ātri un bieži vien klusi – cilvēks ne vienmēr spēj kliegt pēc palīdzības vai aktīvi vicināt rokas. Tāpēc svarīgi zināt, kā atpazīt briesmas un kā pareizi rīkoties situācijā, kad kādam nepieciešama palīdzība.
Pagājušajā peldsezonā no ūdenstilpnēm Latvijā tika izcelti 45 bojāgājušie, tostarp bērni, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) dati. Savukārt šogad peldsezonas vidū ūdens jau prasījis 26 cilvēku dzīvības. Eksperti atgādina – daudzos gadījumos nelaimi var novērst ar uzmanību un zināšanām par pareizu rīcību.
Kā atpazīt, ka cilvēks slīkst?
Pretēji filmās redzētajam slīkstošs cilvēks parasti nespēj skaļi saukt pēc palīdzības. Viņa ķermenis instinktīvi cenšas noturēties virs ūdens, tāpēc enerģija tiek veltīta elpošanai, nevis kliegšanai.
Pazīmes, kas var liecināt par slīkšanu:
- cilvēka galva atrodas ļoti zemu ūdenī, mute ik pa brīdim parādās virs ūdens;
- cilvēks cenšas noturēties virs ūdens, bet nevar peldēt uz priekšu;
- rokas tiek kustinātas uz sāniem vai lejup, nevis aktīvi vicinātas;
- skatiens var būt tukšs vai cilvēks nespēj atbildēt;
- bērns ūdenī var kļūt pavisam kluss – viņš var slīkt arī bez skaļām skaņām.
VUGD atgādina – bērna atrašanās pie ūdens nav brīdis, kad pieaugušais var novērst skatienu “tikai uz minūti”. Nelaime var notikt dažu sekunžu laikā.
Ko darīt, ja redzi slīkstošu cilvēku?
Pats svarīgākais – rīkoties ātri, bet neapdraudēt arī savu dzīvību.
1. Nekavējoties zvani 112
Izsauc palīdzību pēc iespējas ātrāk. Ja tuvumā ir citi cilvēki, palūdz kādam zvanīt glābējiem, kamēr pats mēģini palīdzēt.
Dispečeram jāpasaka:
- kur tieši noticis negadījums;
- cik cilvēku ir ūdenī;
- vai cilvēks ir pie samaņas;
- vai viņš elpo.
2. Nelec ūdenī, ja neesi pārliecināts par savām spējām
Slīkstošs cilvēks panikas situācijā var satvert glābēju un ievilkt zem ūdens. Ja neesi profesionāls glābējs vai ļoti labs peldētājs, drošāk palīdzēt no krasta.
3. Izmanto visu, kas var palīdzēt noturēties virs ūdens
Ja iespējams, padod:
- glābšanas riņķi;
- virvi;
- piepūšamu matraci;
- dēli;
- jebkuru citu peldošu priekšmetu.
Centies cilvēku nogādāt līdz krastam, nevis peldēt viņam tieši klāt.
Kas jādara pēc cilvēka izvilkšanas no ūdens?
Kad cilvēks ir krastā:
Pārbaudi, vai viņš elpo
- Ja cilvēks elpo – novieto viņu stabilā sānu pozīcijā un gaidi mediķus.
- Ja cilvēks neelpo normāli – nekavējoties jāsāk atdzīvināšana.
Ja iespējams, seko 112 dispečera norādēm – viņš palīdzēs veikt nepieciešamās darbības līdz mediķu ierašanās brīdim.
Svarīgi – cilvēku nedrīkst atstāt vienu arī tad, ja pēc izvilkšanas no ūdens viņš šķiet atguvies.
Ja ūdenī cietis bērns
Bērni pie ūdens ir īpaši apdraudēti, jo viņiem trūkst spēka un pieredzes, lai paši izkļūtu no bīstamas situācijas.
Atceries:
- bērns pie ūdens vienmēr jāuzrauga pieaugušajam;
- piepūšamie riņķi un citi peldlīdzekļi neaizstāj pieskatīšanu;
- arī sekls ūdens var būt bīstams;
- bērnam, braucot ar laivu, SUP dēli vai citu ūdens transportu, jālieto glābšanas veste.
BKUS speciālisti atgādina – pēc aizrīšanās ar ūdeni bērns ne vienmēr uzreiz izskatās cietis. Ja parādās apgrūtināta elpošana, zilgana ādas krāsa ap muti, samaņas traucējumi, putas no mutes vai deguna, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība.
Drošība sākas pirms ieiešanas ūdenī
Lai atpūta pie ūdens nebeigtos ar nelaimi:
- izvēlies oficiālas peldvietas;
- nepeldies alkohola reibumā;
- neatstāj bērnus bez uzraudzības;
- pārrunā ar bērniem, ko darīt ārkārtas situācijā;
- pats rādi drošu piemēru – lieto glābšanas vesti un ievēro noteikumus.
Dažreiz dzīvību var glābt nevis sarežģītas zināšanas, bet spēja pamanīt briesmas un pirmās minūtes izmantot pareizi.