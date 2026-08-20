Trīs neparastas pazīmes, kas var liecināt par bīstami augstu holesterīna līmeni
Augstu holesterīna līmeni bieži dēvē par "kluso slepkavu", jo parasti tas norit bez izteiktiem simptomiem. Lai gan lielākā daļa cilvēku nejūt nekādas veselības problēmas, kamēr nav bojāti asinsvadi, dažiem pacientiem var parādīties specifiskas fiziskas pazīmes uz rokām, kājām un acīs.
Ar augstu holesterīna līmeni var saskarties ikviens. Pats par sevi holesterīns ir dabiska taukvielām līdzīga viela, ko ražo organisms un ko mēs uzņemam ar pārtiku (piemēram, ar sviestu un pārstrādātu gaļu). Tas ir vitāli nepieciešams šūnu veidošanai, hormonu ražošanai un gremošanas procesiem.
Problēmas rodas, kad asinīs uzkrājas pārāk daudz ZBL jeb tā dēvētā "sliktā" holesterīna. Tas nogulsnējas uz asinsvadu sieniņām, padarot tās šaurākas un cietākas, tādējādi būtiski palielinot infarkta un insulta risku.
Trīs fiziskas pazīmes, kas var liecināt par bīstamību
Tā kā paaugstināts holesterīna līmenis bieži vien nerada nekādus simptomus, vienīgais drošais veids, kā to noteikt, ir asins analīzes. Tomēr pastāv arī izņēmumi. Aptuveni vienam no 250 cilvēkiem ir ģenētiska saslimšana – ģimenes hiperholesterinēmija, raksta "Daily Express".
Saskaņā ar Lielbritānijas Sirds fonda datiem cilvēkiem ar šo iedzimto slimību var novērot trīs vizuālas pazīmes, kas liecina par paaugstinātu holesterīna līmeni.
Cīpslu ksantomas: dzeltenīgi, ar holesterīnu bagāti veidojumi, kas parādās uz pirkstu locītavām, ceļgaliem vai Ahileja cīpslas apvidū potītes aizmugurē.
Ksantelazmas: nelieli dzeltenīgi plankumi vai holesterīna uzkrājumi, kas veidojas uz ādas pie acs iekšējā kaktiņa.
Radzenes lokveida apduļķojums (Corneal arcus): pelēcīgs vai balts gredzens, kas parādās gar acs radzenes ārējo malu.
Kas izraisa paaugstinātu holesterīna līmeni?
Paaugstināta holesterīna līmeņa cēloņus var iedalīt divās kategorijās: tādos, kurus mēs varam ietekmēt, un tādos, kurus nav iespējams kontrolēt.
Starp dzīvesveida riska faktoriem visbūtiskākā nozīme ir pārmērīgam piesātināto tauku patēriņam, kas samazina aknu spēju izvadīt holesterīnu no asinīm. "Sliktā" holesterīna līmeņa paaugstināšanos veicina arī nepietiekamas fiziskās aktivitātes, liekais svars vai aptaukošanās, kā arī smēķēšana.
Pie faktoriem, kurus nav iespējams kontrolēt, pieder, piemēram, vecums un dzimums – paaugstināts holesterīna līmenis biežāk novērojams gados vecākiem cilvēkiem un vīriešiem. Sievietēm holesterīna līmenim ir tendence paaugstināties menopauzes laikā un pēc tās, jo samazinās estrogēna līmenis – hormona, kas palīdz regulēt holesterīna daudzumu organismā.
Turklāt risku palielina arī noteiktas saslimšanas, piemēram, nieru un aknu slimības, kā arī 2. tipa cukura diabēts.
Ko darīt, ja ir aizdomas par paaugstinātu holesterīna līmeni?
Ja pamanāt iepriekš minētās pazīmes vai satraucaties par riskiem, kas saistīti ar dzīvesveidu un vecumu, vispirms jāvēršas pie ģimenes ārsta un jālūdz veikt vienkāršas asins analīzes.
Ja analīzes apstiprina paaugstinātu holesterīna līmeni, galvenais risinājums ir dzīvesveida maiņa. Palīdzēs veselīgāks uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes un veselīga svara sasniegšana. Ārsti arī stingri iesaka ierobežot alkohola lietošanu un atteikties no smēķēšanas.
Ja nepieciešams, ārsts var izrakstīt statīnus – plaši pieejamus un efektīvus medikamentus, kas ir viens no galvenajiem līdzekļiem holesterīna līmeņa samazināšanai. Pēc diagnozes noteikšanas pacientam regulāri jāveic asins analīzes, lai sekotu veselības rādītājiem un vajadzības gadījumā pielāgotu ārstēšanu.