Nevienu nepiespiežam ārstēties! Kur meklēt palīdzību mentālajai veselībai?
Dr. Pēteris Zālītis ir Jāņa Zālīša psihoterapijas klīnikas vadītājs un vadošais psihiatrs ar plašu pieredzu psihiatrijā un psihoterapijā. Kopā ar savu komandu viņš ik dienu palīdz cilvēkiem atgūt emocionālo līdzsvaru un dzīvesprieku. Dr. Zālītis aicina ikvienu nebaidīties meklēt palīdzību un atcerēties – par savu mentālo veselību ir jārūpējas tikpat apzināti un saudzīgi kā par fizisko. Rūpes par sevi ir pirmais solis ceļā uz pilnvērtīgāku dzīvi.
Klīnika, kurā vienaldzīgo nav
“Kādu laiku strādāju viens, bet doma par klīniku auga, tāpēc uzrunāju savas nozares kolēģus, zinot viņu darba un profila specifiku, lai noklātu visas vecuma grupas un spētu palīdzēt ikvienam. Depresijas, autisms un panikas lēkmes ir mūsu ikdiena. Nopietni strādājam arī ar cilvēkiem, kuriem ir uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms. Tās arī ir populāras diagnozes. Pie mums pārsvarā nāk paši – tie, kas vēlas saņemt palīdzību. Mēs nevienu nepiespiežam ārstēties. Esmu pamanījis, ka mūsu klīnikas pacienti ir pateicīgi. Sākumā viņi ir tie, kas sper soli pretī mums.
Savā klīnikā piedāvājam konsultēt klientus, kas piedzīvo krīzes situācijas: tuvinieka nāvi, dažādas slimības, šķiršanos, darba zaudējumu, kā arī atkarības. Nozares profesionāļi ikdienā izmanto savas zināšanas, kas uzkrātas gadiem, lai atrastu piemērotāko un efektīvāko veidu emocionālā līdzsvara un veselības uzlabošanai.
Es mīlu cilvēkus, tāpēc man patīk ar viņiem strādāt. Pašu vienmēr ir aizrāvis cilvēka prāts – patīk izprast to un mācīties no jauna, kā cilvēka prāts strādā, jo visu savu apzināto dzīvi esmu pavadījis, mācoties psihoterapeitiskas tehnikas. Mana pirmā psiholoģiskā izglītība bija hipnoterapeits – psihoterapijas novirziens, kura kursus savulaik organizēja mans tētis Dr. Jānis Zālītis.
Tētis man iemācīja mieru. Viņš iemācīja lēnprātību un prasmi izprast cilvēku viņa nokrāsās un krāsās. Ieraudzīt cilvēku kā mākslas darbu. Psihe tulkojumā ir dvēsele, taču kā dvēseli padarīt krāšņāku? Vai, gluži otrādi, kā nomierināt, uzzīmējot sauli un lagūnu ar dažādām tehnikām? Esmu pateicīgs tēvam par to, ko viņš man ir devis. Par to, ka man bija iespēja no viņa mācīties. Man ir bijis gods būt kopā ar mīlošu tēvu un arī Latvijas pirmo psihologu. Tagad mēs kopā ar komandu turpinām viņa iesākto. Viņš bija izcils psihoterapeits, onkologs, seksologs un hipnoterapeits. Pateicībā par tēva ieguldījumu atjaunoju klīniku un nosaucu viņa vārdā, lai palīdzētu cilvēkiem, kas sirgst ar psihiskām kaitēm.
Pats savām acīm redzēju, kā tēvs ārstēja un runāja ar klientiem. Pirmās atmiņas ir no 90. gadiem. Redzēju, kā pacienti nāk un iet. Tieši atsauksmes bija tās, kas manī radīja to iedīgli, interesi par psihoterapiju. Radās vēlme ārstēt un izprast to, kā darbojas medikamenti. Sevišķi tie, kas deva lieliskus rezultātus, un pacienti jutās labi. Tieši tas man personīgi iedeva impulsu iemācīties ārstēt cilvēkus ar zālēm, nevis tikai ar vārdiem.
Savulaik arī izvēlējos psihiatrijas rezidentūru, un tagad, kad aiz muguras ir teju 15 gadu, kopš strādāju par sertificētu psihiatru, klīnika plaukst un zeļ. Mūsu klīnika piedāvā plašu garīgās veselības pakalpojumu klāstu: ārsta-psihiatra konsultācijas un ārstēšana; psihologa konsultācijas un psihoterapija; psihoedukācija un darbs ar piederīgajiem; attālinātās konsultācijas; psihiatra mājas vizītes; pašpalīdzības grupas; klīniskā psihologa konsultācijas un slēdzieni, kā arī invaliditātes grupas atzinumi. Klīnikā strādājam ar klientiem, kuri sirgst ar depresiju, trauksmes un adaptācijas traucējumiem, hroniskām sāpēm, izdegšanas sindromu, ēšanas traucējumiem, paškaitējošu uzvedību, kā arī ar bērniem un pusaudžiem ar attīstības un emocionāliem traucējumiem, ar atkarību pacientiem un senioriem ar demenci.
Uzmanība tiek pievērsta ne tikai precīzai diagnostikai un efektīvai ārstēšanai, bet arī pacienta dzīves kvalitātei, vides pielāgošanai un cieņpilnam, iejūtīgam kontaktam ar senioriem un viņu tuviniekiem. Klīnikā speciālistu pieeja ir vērsta uz sadarbību, izpratni un visaptverošu atbalstu pacientiem dzīves vēlīnajos posmos. Psihologi savā darbā integrē krīzes intervences, psiholoģiskās konsultēšanas, kognitīvi biheiviorālās terapijas elementus, kā arī uz ķermeni orientētas un shēmu terapijas metodes. Paralēli cenšamies ieviest jaunas metodes, kā arī domājam par līdzcilvēkiem, lai spētu viņiem sniegt iespēju apmeklēt arī pašpalīdzības grupas, jo mums viņi rūp.”
Modernākā "Exomind" iekārta Latvijā
Modernākā "Exomind" iekārta Latvijā.
Jauna inovācija – īsāks ārstniecības kurss
“Jāņa Zālīša psihoterapijas klīnika ievieš jaunu un inovatīvu pakalpojumu Latvijā – Exomind terapiju, kas balstīta repetitīvās transkraniālās magnētiskās stimulācijas jeb rTMS tehnoloģijā. Tā ir mūsdienīga neinvazīva neirostimulācijas metode, kurā ar kontrolētiem magnētiskiem impulsiem tiek ietekmēta galvas smadzeņu garozas neironu aktivitāte. Klīnikā tiek izmantota modernākā Exomind tehnoloģija Latvijā, kas ļauj mērķēti stimulēt noteiktus smadzeņu reģionus, kas saistīti ar miega regulāciju, trauksmes reakcijām, garastāvokli, emocionālo līdzsvaru, motivāciju un kognitīvajām funkcijām. Salīdzinot ar citiem alternatīviem pieejamiem neirostimulācijas aparātu risinājumiem, Exomind tehnoloģija paredz īsāku ārstniecības kursu, saglabājot ambulatoru, neinvazīvu un pacientam ērtu terapijas procesu. Terapiju var apsvērt šādos gadījumos: miega traucējumi, trauksme, depresija un depresija ar trauksmes simptomiem, ārstēšanai rezistenta depresija, obsesīvi kompulsīvi simptomi un ilgstoša emocionāla pārslodze, mentāls nogurums, koncentrēšanās grūtības, kā arī pastiprināta psihiska spriedze. Dažās valstīs un klīniskajos virzienos rTMS tiek izmantota vai pētīta arī citu psihisku un neiroloģisku simptomu mazināšanai, taču katrs gadījums vienmēr jāvērtē individuāli, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, simptomu raksturu, iepriekšējo ārstēšanas pieredzi un ārsta izvērtējumu.
Exomind/rTMS terapija ir ambulatora procedūra, kurai nav nepieciešama anestēzija vai sedācija. Procedūras laikā magnētiskie impulsi tiek novadīti uz izvēlētiem smadzeņu apvidiem, ietekmējot neironu uzbudināmību un funkcionālo aktivitāti. Pēc seansa pacients parasti var atgriezties savās ikdienas aktivitātēs. Šī terapija ir mūsdienu bioloģiskās psihiatrijas metode, kuru iespējams iekļaut individuālajā ārstēšanas plānā. Terapijas piemērotību nosaka ārsts, izvērtējot diagnozi, simptomu smagumu, iepriekšējo ārstēšanas pieredzi, medikamentu panesamību, komorbiditāti un pacienta veselības stāvokli. Šis pakalpojums paplašina klīnikas ārstniecības iespējas un sniedz pacientiem piekļuvi inovatīvai tehnoloģijai, kas paredz mērķētu, strukturētu un salīdzinoši īsāku ārstniecības kursu nekā citi alternatīvi neirostimulācijas aparātu risinājumi, kas ir pieejami.
Salīdzinoši jaunu inovāciju klīnikā ieviesām arī tāpēc, ka redzam – ne visos gadījumos strādā tās metodes, kas ir pazīstamas. Tieši tāpēc meklējām alternatīvu, ko varam piedāvāt rezistentiem pacientiem, jo arī privātajā psihiatrijā ir rezistenti gadījumi, kad medikamenti nepalīdz. Vienas sesijas ilgums 25 minūtes, cena 250 EUR.
Viens no veiksmes stāstiem ir viens no motīviem, ar kuru vēlamies šo jauno inovāciju turpināt un attīstīt, proti, cilvēks mocījās ar bezmiegu, taču nu tā ir pagātne. Mēs zinām, ka miegs ir vissvarīgākais dzīves kvalitātes faktors. Veselus trīs gadus cilvēks nevarēja pārstāt dzert miega zāles – līdz šai konkrētajai metodei, kas sakārtoja viņam miega higiēnu. Katrs ir kaut reizi saskāries ar bezmiegu, bet, ja cilvēks neguļ hroniski, tas ir mokoši, jo bezmiegs ietekmē darbaspējas, un citreiz arī sirds sāk jau streikot. Šī ir nopietna problēma sabiedrībā, tāpēc aicinu būt atbildīgiem un meklēt iespējas, kā sev palīdzēt.”
21. gadsimta fenomens psihiatrijā
“Psihiatrijā pašlaik vērojams ļoti būtisks fenomens. Mana un iepriekšējās paaudzes ir augušas laikā, kad runāt par mentālo veselību nozīmēja risku tikt nesaprastam vai nosodītam. Šī stigma joprojām daudzos dzīvo, taču jaunā paaudze ir, iespējams, emocionāli veselākā, kādu jebkad esam piedzīvojuši. Viņi nebaidās lūgt palīdzību un par to nekaunas. Viņi prot novilkt robežas, ciena savu labsajūtu un neļauj tai palikt otrajā plānā. Viņi strādā godprātīgi, proti, no–līdz. Viņi rūpīgi izlasa, kam piekrīt, saka, ko vēlas, un neklusē, ja kaut kas nav pareizi.
Tas ir stāsts ne tikai par pārmaiņām attieksmē pret psihisko veselību, bet arī par drosmi būt patiesiem pret sevi. Un tomēr – stigma joprojām pastāv. Tāpēc par to ir jārunā. Diemžēl cilvēkiem šķiet, ka viņus terapijā nozāļos, tāpēc viņi nemeklē palīdzību, lai izārstētu sevi. Mani biedē tas, ka mūsdienās pieaug psihiatrisko pacientu skaits. Diemžēl viņu kļūst vairāk. Cilvēki ir arī vairāk izmisuši.
Protams, dakteri vienmēr palīdzēs, darbs mums būs, bet, no otras puses, īpaši pēc Covid-19 epidēmijas, nervu šūnas ir pabojātas. Man ir novērojums – ja agrāk ar psihiskajām saslimšanām slimoja 25 %, tad tagad ir sajūta, ka slimo jau puse sabiedrības. Tā ir biedējoša tendence – cilvēki izdeg un ieslīgst depresijā. Izdegšana ir arodslimība. Tai piešķir invaliditātes grupu, ja tiek zaudētas darbaspējas. Cilvēki ir nonākuši arī psihiatriskajās slimnīcās.
Meklēt palīdzību ir arī stāsts par pašcieņu. Veids, kā izdzīvot, jo visas problēmas dzīvē nav iespējams atrisināt. Gluži tāpat kā nevar nopelnīt visu pasaules naudu. Man ir prieks, ka psihiatriskā medicīna nonākusi līdz situācijai, kad var palīdzēt cilvēkiem. Ir forši redzēt, ka cilvēki nonāk darbā, ka cilvēks tiek atgriezts pie dzīvības un kļūst mierīgāks vai arī krāšņāks. Ir interesanti vērot, kādu dzīvi ir iespējams dot citiem.
Psihiatri vienmēr ir uztraukušies par saviem pacientiem, sevišķi no tiem laikiem, kad nebija vēl mūsdienīgo medikamentu, tāpēc šis uztraukums un vēlme parūpēties par saviem klientiem ir pārnākusi no paaudzes paaudzē. Arī man aizvien ir satraukums par saviem klientiem. Atzīšu, tā kā klīnika nav valsts sektors, es uzticu savu WhatsApp numuru, un prieks, ka sazināšanās ar pacientiem ir kļuvusi tikai ērtāka.
Pēdējos gados esmu iemācījies distancēties no tā, kas notiek ikdienā. Darbs ir nozīmīgs mums visiem klīnikā, tāpēc ir jāiemācās dzīvē atrast balansu. Esmu iemācījies atrast mieru attiecībās ar tuviniekiem. Tā, lai tās būtu harmoniskas un nepiespiestas, lai tās nebūtu toksiskas. Arī pastaigas vakarā atslābina. Ne velti saka – veselīgam garam ir nepieciešams labi paēst, laba mūzika, sakārtots dienas plāns un sportiskās aktivitātes, kā arī kultūras deva. Tas ir pamatu pamats. Laiku pa laikam ikvienam ir nepieciešams pārslēgties. Citādi var iedzīvoties profesionālā deformācijā.”
Rūpes par emocionālo labsajūtu ir nozīmīga daļa no kopējās veselības. Ja vēlaties konsultēties ar psihoterapijas vai psihiskās veselības speciālistu, plašāku informāciju par Jāņa Zālīša psihoterapijas klīniku, tās speciālistiem un pakalpojumiem atradīsiet www.panaceja.lv. Uz konsultāciju iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni +371 27725005 vai rakstot uz e-pastu zalitis@panaceja.lv. Klīnika pacientus pieņem Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 20 (206. kabinetā) un Raunā, Cēsu ielā 8.