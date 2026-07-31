VIDEO: “Man ir bērnības atmiņas, ka varēju darīt visu...” Kārlis atklāj, kā sadzīvo ar slimību, kura kļūdas nepiedod
Kad Kārlim Gailītim septiņu gadu vecumā atklāja pirmā tipa diabētu, tas dzīvi sadalīja divos nogriežņos – pirms un pēc slimības. Piedzīvojot diabētisko izdegšanu, pirms pieciem gadiem jaunais vīrietis saskārās ar slimības izraisītām nopietnām komplikācijām, un to rezultātā viņš tagad ir pirmās grupas redzes invalīds.
“Man ir bērnības atmiņas, ka pirms cukura diabēta varēju darīt visu, ēst saldējumu un izbaudīt dzīves mazos prieciņus, bet pēc tam tas viss tika pilnībā “nogriezts”. Kā apēd kaut ko garšīgu, cukura līmenis uzreiz ir augšā, no vecākiem ir pārmetumi. Bet tagad, atskatoties atpakaļ, saprotu, ka vecāki jau tikai aiz dziļas mīlestības tā rīkojās,” stāsta Kārlis.
Slimība arī ietekmēja iespēju pilnvērtīgi izbaudīt skolas gadus, spēlējoties ar citiem bērniem. Tajā laikā bija pieejamas tikai vecā tipa glikozes mērīšanas iekārtas, un, ja kāds sauca spēlēties, tad vispirms bija ar lanceti jāiedur pirkstā, jāliek asins paraugs uz testa strēmeles, jādezinficē dūriena vieta. Viss šis cukura līmeņa noteikšanas process ierobežoja iespējas baudīt dzīvi kopā ar draugiem. Kārlis pat atklāj, ka līdz 18 gadu vecumam laimīgākie mirkļi bijuši ikgadējā apskate Bērnu slimnīcā, kad nedēļas garumā personāls rūpējās par visiem mērījumiem un ikdienas rutīnas jautājumiem. Tā bijusi iespēja pavadīt laiku ar līdzīgi domājošiem, jo sabiedrībā vēl aizvien valda greizi priekšstati par pirmā tipa diabētu.
“Neēdīsi saldumus, un tev nebūs diabēta… Pirmā tipa diabēta gadījumā tas ir aplami, jo es neizvēlējos, ka mans aizkuņģa dziedzeris neražos insulīnu, un par to būs jārūpējas man pašam. Tā nebija mana izvēle. Tas ir fakts, ar ko man būs jāsadzīvo visu mūžu. Tā ir autoimūna saslimšana. Turpretī otrā tipa cukura diabēts vairāk rodas dzīvesstila dēļ.”
Saskaroties ar diabētisko izdegšanu, kas ir emocionāls un fizisks spēku izsīkums, kam seko apātija un vienaldzība pret slimību, ilgstošais paaugstinātais cukura līmenis bija iemesls, kāpēc Kārlim pasliktinājās redze. Ikdienā, uzturot sevi gan fiziskā formā, gan rūpējoties par garīgo labsajūtu, viņš dodas garās pastaigās. Maršrutus Rīgas centrā viņš daudzmaz jau iepazinis – kur atrodas kāds pakāpiens, kur stabs. Grūtāk orientēties esot, kad ir kontrasti – pēkšņi parādās ļoti spilgta gaisma vai kļūst tumšs. Iepērkoties ļoti noderīgs ir mobilais telefons, jo var nofotografēt cenu zīmes, palielināt attēlu un saprast, vai konkrētā cena ir piemērota.
Intervijas brīdī Kārlis bija rindā uz radzenes transplantāciju kreisajai acij, un dažas dienas vēlāk viņš informēja, ka ir to sagaidījis. “Radzene ir orgāns. Varbūt ir slikti tā teikt, bet man jāgaida, kad kāds cilvēks aizies aizsaulē, kuram e-veselībā ir atķeksēta aile, ka drīkst izmantot viņa orgānus cita cilvēka dzīvības glābšanai vai, kā manā gadījumā, redzes uzlabošanai”.
Kārlim paveicās, ka ar ziedotāju palīdzību viņš tika pie nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sensora un insulīna sūkņa, kas ievērojami atvieglo ikdienu, taču daudziem citiem pirmā tipa diabēta pacientiem tāds nav pieejams. Apzinoties, kā pirmā tipa diabēts maina cilvēka dzīvi un sagrauj sapņus, arī viņš šā gada pavasarī iesaistījās piketā pie Saeimas, lūdzot lemt par šādu modernu iekārtu nodrošināšanu visiem pacientiem, kam tas nepieciešams.
Lai arī jaunais vīrietis šo slimību raksturo kā neredzamu, bet smagu apmetni, ko nākas nēsāt visa mūža garumā, viņš nav zaudējis spēju katru dienu ieraudzīt kaut ko pozitīvu un iedvesmojošu, ko piefiksē dienasgrāmatā. Īpaši Kārlis bauda mākslu, regulāri apmeklējot dažādas mākslas galerijas. Tāpat nav zudusi vēlme izveidot ģimeni. “Man tēva gēns “iekoda” 24 gados, kad mazs bērns, kuru es pat nepazinu, vienkārši sajauca savu tēti ar mani, pieskrēja klāt un ieķērās kājās. Tā ir kaut kāda sajūta, ko vajadzētu pa īstam.”
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “VIDEO: “Man ir bērnības atmiņas, ka varēju darīt visu...” Kārlis atklāj, kā sadzīvo ar slimību, kura kļūdas nepiedod” saturu atbild SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.