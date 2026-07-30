Jaunais ārsts Deniss Gogins strādā slimnīcā, kurā piedzimis
Liepājnieks Deniss Gogins šoruden kļūs par sertificētu endokrinologu un pievienosies Liepājas Reģionālajai slimnīcai, kurā pats piedzimis, apņēmies attīstīt endokrinoloģisko palīdzību reģionā. Viņu virzījusi aizraušanās ar hormonālās regulācijas un vielmaiņas procesiem, cieša sadarbība ar pacientiem un mērķis veidot dienas stacionāra pakalpojumus un diabēta apmācību.
Liepājnieks Deniss Gogins šoruden beigs rezidentūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē un kļūs par sertificētu ārstu endokrinologu, pievienojoties slimnīcas speciālistu komandai. Viņa stāsts ir īpašs ne tikai tāpēc, ka izvēlēta viena no sarežģītākajām internās medicīnas apakšspecialitātēm, bet arī tādēļ, ka tieši šajā slimnīcā viņš pats nācis pasaulē. "Jā, tas ir tiesa – es piedzimu šajā slimnīcā, un manai mammai dzemdības pieņēma daktere Tatjana Petrova. Tas ir ļoti interesants fakts. Tagad pēc daudziem gadiem es pats šeit strādāju un drīzumā kļūšu par sertificētu ārstu endokrinologu."
Skolas gados Denisu visvairāk aizrāva bioloģija un ķīmija, tāpēc izvēlējies ārsta profesiju. Sākotnēji viņš apsvēra iespēju kļūt par neirologu, taču studijas Rīgas Stradiņa universitātē pavēra citu profesionālo virzienu. Padziļināti iepazīstot bioķīmiju un molekulāro ģenētiku, kļuva skaidrs, ka visvairāk viņu saista endokrinoloģija – specialitāte, kurā iespējams izprast organisma sarežģītos regulācijas procesus un šo izpratni izmantot pacientu ārstēšanā. "Studiju laikā sapratu, ka mani visvairāk interesē cilvēka organisma hormonālā regulācija un vielmaiņas procesi. Tāpēc izvēlējos specializēties endokrinoloģijā."
Gogins uzskata, ka endokrinoloģija ir viena no nedaudzajām medicīnas specialitātēm, kura ļauj uz cilvēka organismu raudzīties, kā uz vienotu sistēmu, jo hormoni ietekmē praktiski visus orgānus un dzīvības procesus. Interesi par šo jomu stiprinājusi arī personīgā pieredze – ģimenē sastopamas endokrīnās saslimšanas, kas rosinājušas padziļināti izprast šo slimību cēloņus un ārstēšanas iespējas. "Endokrinoloģijā mani visvairāk aizrauj tas, ka tā prasa iedziļināties sarežģītos vielmaiņas mehānismos, meklēt likumsakarības starp dažādiem procesiem un izprast tos. Vislielākais gandarījums ir brīžos, kad šīs zināšanas palīdz atrisināt sarežģītus klīniskos gadījumus un uzlabot pacienta veselību."
Gogins ir pārliecināts, ka veiksmīgas ārstēšanas pamatā ir cieša sadarbība starp ārstu un pacientu. “Tas ir īpaši svarīgi endokrinoloģijā, kur liela daļa slimību ir hroniskas un tās nav iespējams pilnībā izārstēt, taču ar atbilstošu terapiju un regulāru uzraudzību tās var sekmīgi kontrolēt. Tas ļauj cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, veidot ģimeni, nodarboties ar sportu arī citās jomās sevi pilnvērtīgi realizēt. Ārsta pienākums ir pacientam izstāstīt absolūti visu – kādi ir ārstēšanas mērķi, sagaidāmie rezultāti, protams, uzklausot pašu pacientu. Vienlaikus pacientam ir jāsaprot, ka arī viņam ir pienākums rūpēties par savu veselību, līdz ar to pacientam ir jāieklausās ārsta ieteikumos.”
Lēmumu savu profesionālo nākotni saistīt ar Liepājas Reģionālo slimnīcu Gogins pieņēma rezidentūras laikā. “Sākotnēji es nebiju plānojis atgriezties dzimtajā pilsētā, taču sarunas ar kolēģiem lika rūpīgāk izvērtēt iespējas tieši Liepājas slimnīcā. Turklāt Kurzemes reģionā ir izteikts endokrinologu trūkums un slimnīcā šāds speciālists ir ļoti nepieciešams. Liepājas Reģionālā slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde Kurzemē, tā nodrošina arī plašas iespējas apgūt dažādus rezidentūras mācību ciklus, tostarp neatliekamo medicīnu, intensīvo terapiju, iekšķīgās slimības un citas disciplīnas. Tas ļāva ne tikai pilnveidot profesionālās zināšanas, bet arī iepazīt slimnīcas darba vidi un komandu,” stāsta ārsts.
Viņš augstu vērtē arī kolēģus, kuri labprāt dalās pieredzē ar topošajiem speciālistiem. „Kolēģi šeit ir ļoti atsaucīgi un atbalstoši — viņi no sirds vēlas mācīt un nodot savu pieredzi topošajiem speciālistiem. Šajā vidē ieguvu apjomīgas zināšanas un varu droši teikt, ka medicīniskās aprūpes un apmācību līmenis Liepājā ir līdzvērtīgs universitātes slimnīcām, tāpēc savu izvēli nevienu brīdi nenožēloju.”
Par nākotnes plāniem pēc rezidentūras noslēguma Gogins stāsta: "Mans mērķis ir attīstīt endokrinoloģisko palīdzību Liepājas slimnīcā vairākos virzienos - tas nozīmē, ka līdztekus ambulatorajām konsultācijām nepieciešams attīstīt endokrinoloģijas dienas stacionāra pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā nodrošināt konsultācijas stacionārā un nākotnē izveidot diabēta apmācības kabinetu, kur pacienti varētu saņemt praktiskas zināšanas par slimības kontroli un insulīna terapiju jau ārstēšanas sākumā.”