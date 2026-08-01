"Kamēr griežas riteņi, visa atbildība uz tevi" - Kaspars piepilda bērnības sapni un kļūst par NMPD šoferi
Vai iespējams piepildīt savu bērnības dienu sapni un 50 gadu vecumā kļūt par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta šoferi? “Var gan,” apliecina Kaspars Vītols. Visu dzīvi viņš ar apbrīnu lūkojies uz dakteriem-glābējiem, līdz kļuvis par brīvprātīgo Bērnu slimnīcā, un tas iedrošinājis spert izšķirīgo soli.
Sprinteris
Pirmo reizi Kasparu sastapu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), tērpušos gaiši zilā kreklā, uz kura sarkaniem burtiem vēstīts – Brīvprātīgais. Redzot šo vīrieti darbībā, jau pēc pārdesmit minūtēm ir skaidrs, ka šis postenis ir gluži kā radīts viņam. Atvērt durvis, parādīt, kā skenējams dokuments, kurā virzienā atrodas vajadzīgais kabinets, kafijas automāts un viss cits, kas nu kuram atnācējam nepieciešams, iedot krāsojamās lapas un zīmuļus bērnam vai mandalas vecākam, pamanīt, ja kāds zīmulis zaudējis savu spicumu, un aši to izlabot, parunāties, nomierināt… Kaspars visu paveic tik viegli un virtuozi, it kā būtu to darījis daudzus gadus. Izrādās, tā vis nav.
“Brīvprātīgajos esmu pusotru gadu. Dēlam bija sporta trauma, atbraucām uz slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, gaidījām rindā, un tad pamanīju, ka garām iet vīrietis. Viņam mugurā bija krekls ar uzrakstu Brīvprātīgais. Domāju, kas tas tāds? Internetā sameklēju informāciju un tad arī uzzināju, ka BKUS ir opcija darboties kā brīvprātīgajam. Uzreiz aizpildīju pieteikuma anketu un nosūtīju. Tikai pēc tam domāju, vai vajadzēja, vai es to vispār varu, kā tas būs,” visai nesenos notikumus atminas Kaspars. Šaubas nav gluži nejaušas, jo slimnīcas atmosfēra viņam pazīstama no bērnības. “Mana mamma 42 gadus strādāja ātrajā palīdzībā – kādreiz tā sauca NMPD. Viņi bija piesaistīti slimnīcai, postenis atradās tur. Es daudz laika pavadīju šajā vidē, redzēju mediķu darbu, mājās dzirdēju neskaitāmus stāstus par un ap neatliekamo palīdzību, jo arī krustmāte tur strādāja. Iespējams, tāpēc man nostrādāja šis pirmais impulss un es uzreiz pieteicos brīvprātīgajos, taču zinu arī mediķu darba ēnas puses.”
Vīrieti interesējot tieši neatliekamā palīdzība, nevis darbs kādā nodaļā. “Piemēram, rehabilitācijā vajadzīga pacietība, bet sevi redzu operatīvās situācijās – čik, čik, un izdarījām. Esmu sprinteris. Man patīk ātri saprast, ko darīt, tad to paveikt un doties tālāk.
Tāds ir NMPD darbs un arī BKUS brīvprātīgo pienākumi, tur nav jāskrien maratons,” smej Kaspars un tad pavisam nopietni paskaidro, ka BKUS ir vēl īpašāka, jo no citām slimnīcām atšķiras ar to, ka te lielākoties ierodas divi – bērns un viņa vecāks –, un abi mēģina tikt galā ar situāciju. “Tā ir BKUS specifika,” viņš saka. Tieši šis faktors palīdzējis nemainīt savu spontāno lēmumu un joprojām darboties brīvprātīgajos. “Nekad neesmu ļoti labi pratis kontaktēties ar bērniem. Citiem mazie burtiski līp klāt, grib spēlēties un runāties, no manis drīzāk viņi turas tālāk. Bet bērnam līdzi ir pieaugušais, kurš visbiežāk ir uztraukts, un es varu palīdzēt viņam. Ar vienkāršu padomu cenšos cilvēkus nomierināt, ļaut justies komfortabli, un, izrādās, tas ir ļoti vajadzīgi.” Kaspars saņēmis atbalstu arī no mammas un krustmātes. “Viņas pārzina šo vidi, un tāpēc viņu teiktais, ka daru labu lietu, man ir īpaši svarīgs. Dažreiz ļoti noderīgi ir tikai pieturēt durvis, kamēr pa tām ienāk vai iziet cilvēks ar sāpošu kāju. Citreiz kādam jāparāda, kur var dabūt ūdeni padzerties. To visu var paveikt katrs, ja tikai ir vēlme.”
Tas, kurš nes, nevis kuru nes
Visu savu līdzšinējo mūžu Kaspars iztiku ģimenei pelnījis, strādājot IT jomā, bet pēdējos četrus mēnešus pievienojis arī NMPD šofera pienākumus. “Piepildīju lielo bērnības sapni,” viņš gandarīti saka un pastāsta, ka viņam divu notikumu dēļ ir ciešāka saskare ar šo profesiju.
Pirmais notikums risinājies pirms apmēram 20 gadiem kādā svētdienas rītā. “Biju līdz sešiem ballējies, tāds saguris gulēju, kad ap pulksten vienpadsmitiem dienā atskanēja zvans pie durvīm. Ātrās palīdzības mediķi lūdza, vai varu palīdzēt nonest lejā uz nestuvēm kaimiņu tanti. Protams, varu. Atceros, ka tas bija ārkārtīgi smagi, lai gan tante bija smalkas miesasbūves, maza.” Toreiz Kaspars nodomājis, ka ātrās palīdzības mediķiem gan ir grūts darbs.
Pēc apmēram desmit gadiem Kasparam lūdza palīdzēt aiznest līdz NMPD mašīnai sievas radinieci. Līdz viņas dzīvesvietai bija jābrauc kādas 15 minūtes, turklāt jānes pa šaurām ejām. Kaspars atminējās pirmo gadījumu, cik grūti viņam bija, un visu ceļā pavadīto laiku līdz radinieces mājai uztraucās, kā šoreiz tiks galā. Mierināja tikai tas, ka nu viņš bija apguvis fitnesa noteikumus un zināja, kā turēt muguru, plecus, kā pareizi celt smagumus un tamlīdzīgi.
Nokļūstot galamērķī, Kasparu sagaidīja divas mediķes, jaunas meitenes, arī cietušās meita – smalkas miesasbūves sieviete, mazmeita ar mazu bērnu uz rokām un sievietes dzīvesbiedrs – kungs gados. “Visi stāvēja un gaidīja mani, kurš kopā ar šoferi varēs aiznest sievieti uz NMPD mašīnu. Mani instruēja, kas un kā darāms, un mēs to paveicām. Šoreiz tas bija neticami viegli, par ko biju pārsteigts. Saņēmu neskaitāmus paldies no mediķiem par palīdzību, bet pats domāju – par ko? Es taču izdarīju absolūti primitīvu lietu. Mediķes izdarīja svarīgāko – lika katetru, veica citas nepieciešamās manipulācijas. Es tikai pacēlu nestuves un aiznesu.” Šīs sajūtas ieņēmušas paliekošu vietu Kaspara domās, laiku pa laikam atgādinot par sevi.
Pagāja vēl desmit gadi, un neatliekamā palīdzība bija nepieciešama Kasparam pašam. Kā viņš saka, nekas nopietns, bet uz slimnīcu nācās braukt. “Un tad es nolēmu, ka negribu būt tajā pozīcijā, kad mani ir jānes. Gribu dzīvot tā, lai nepieciešamības gadījumā varu citus nest.” Kopš tā laika tas ir galvenais Kaspara moto, kas mudina neatslābt un turpināt sevi pilnveidot gan fiziski, gan arī dažādās garīgās praksēs. “Par sevi ir jārūpējas tikpat nopietni kā par citiem,” viņš saka, “un, kopš sāku strādāt NMPD, ļoti sekoju līdzi arī miegam. Diennakts maiņas ir visgrūtākās. Tu vari gulēt un pēc minūtes jau sēdēt mašīnā, pilnībā koncentrējies un gatavs darbam. Tas nav vienkārši, tāpēc, ja maiņas dēļ viena nakts ir gandrīz bez miega, tad pārējās cenšos izgulēties pēc iespējas kvalitatīvāk. Citādi tas agri vai vēlu atsaucas uz veselību.”
Ātri un droši
Lai kļūtu par NMPD šoferi, Kaspars nokārtoja eksāmenu un saņēma C kategorijas autovadītāja apliecību. Arī šajā posmā vīrietis divreiz guva apstiprinājumu, ka viņa izvēlētais ceļš ir pareizs. “Autoskolā patrāpījās kolosāls instruktors, kurš saprata, ko nozīmē darbs NMPD, un tas daudz palīdzēja.” Otrs apliecinājums bija braukšanas eksāmens CSDD – Kaspars to nokārtoja dienā, kad bija pēdējā iespēja pieteikties vakancei. “No rīta noliku braukšanu un uzreiz sūtīju savu CV. Man nebija varianta izgāzties eksāmenā, jo citādi nokavētu pieteikšanos un atkal būtu jāgaida uz vakanci.” Divu nedēļu laikā Kasparam bija jāierodas uz darba interviju.
Viņš uzskata, ka nepietiek tikai ar fantāzijām par to, ko vēlētos. “Ir jāpāriet pie reālas darīšanas. Kamēr tikai fantazē, tikmēr viss paliek sarunu un sapņu līmenī. Man tā darīšana notika 50 gadu vecumā. Es to uztvēru kā dāvanu sev. Jo ko gan var uzdāvināt? Mersedesu? Māju? Ceļojumu uz kādu eksotisku zemi? Tas viss ir banāli. Daudz Instagram bilžu, bet maz īstas jēgas. Tas neko īpašu nenozīmē, bet šis man tiešām nozīmē.”
Kaspars atklāti stāsta, ka lielākais satraukums pirms darba sākšanas NMPD bijis par operatīvo braukšanu. “Pieredzējis kolēģis man pateica vienu teikumu, ko laikam atcerēšos vienmēr, – kamēr griežas riteņi, visa atbildība ir uz tevi.” Tieši tā Kaspars uztver katru savu maiņu. Viņš paskaidro – no malas var šķist, ka operatīvā transportlīdzekļa vadītāja galvenais uzdevums ir braukt ātri, tomēr tā nebūt neesot. “Galvenais ir braukt ātri un droši. Cilvēki lielākoties dod ceļu – daudz vairāk, nekā biju iedomājies. Bet ar to vien nepietiek. Tev jāredz vairāki soļi uz priekšu. Jāparedz, ko darīs ne tikai priekšā braucošā mašīna, bet vēl trīs vai piecas tālāk. Tikai tad, kad esi pārliecināts, drīksti veikt manevru.” Viņš gan atzīst, ka ir viena satiksmes dalībnieku grupa, kas operatīvo transportu bieži vien nepamana. “Gājēji ar austiņām. Vienā maiņā bija trīs situācijas – visi apstājas, dod ceļu, bet viens cilvēks ar troksni slāpējošām austiņām vienkārši iet tālāk. Neredz, nedzird un pat nenojauš, kas notiek apkārt.” Arī pašam mājās ir šādas austiņas, taču viņš tās lieto tikai tad, kad pļauj zāli vai dara kaut ko citu savā pagalmā. “Es nekad neietu ar tādām pa ielu. Tas nav tikai stāsts par operatīvajiem dienestiem. Ir svarīgi dzirdēt, ka tuvojas automašīna, velosipēds vai skrejritenis. Jebkas.”
Sarunas laikā ir grūti nepamanīt, ka par mediķiem un operatīvo braukšanu Kaspars runā ar īpašu cieņu. Kad uz to norādu, viņš saka: “Cilvēkiem reizēm šķiet, ka mēs braucam ar sirēnām tikai tāpēc, lai trauktos maksimālā ātrumā. Patiesībā tā nav. Lielākais ieguvums ir iespēja neiestrēgt sastrēgumos un negaidīt pie sarkanās gaismas. Ar milzīgu ātrumu tu daudz neiegūsi, bet risku radīsi gan.” Jautāts, vai jau piedzīvoti emocionāli smagi izsaukumi, Kaspars atzīst, ka cenšas emocijām neļauties. “Kamēr dari savu darbu, tev jāspēj saglabāt mieru. Ja sāksi pārdzīvot kopā ar cietušo, palīdzēt vairs nevarēsi. Par notikušo var domāt pēc tam.”
To pašu viņš iemācījies arī brīvprātīgo darbā Bērnu slimnīcā. “Tur nav jābūt tam, kurš vaimanā kopā ar cilvēku, bet gan tam, kurš atbalsta. Tā ir liela atšķirība.” Kaspars vēl paskaidro, ka tās viņam nav tikai labiem darbiem veltītas dažas stundas nedēļā. “Tas ir mūsu ģimenes ziedojums sabiedrībai. Man šķiet svarīgi ik pa laikam sev pajautāt, vai dzīvoju tikai sev, vai arī varu kādam kaut ko dot, neko neprasot pretī. Nav svarīgi, vai cilvēkam ir desmit miljoni vai simts eiro. Nozīmīgi ir tas, ka viņš ir gatavs atvēlēt kaut ko no sava. Mēs ģimenē vienojāmies – mans ziedojums ir laiks. Kamēr esmu BKUS, neesmu mājās ar saviem bērniem, bet tajā laikā palīdzu citām ģimenēm, kurām tas konkrētajā brīdī ir vajadzīgs.”
Vispirms sakārto sevi
Kaspars ir tētis trīs bērniem, un, kā viņš saka, ikdiena nozīmē nepārtrauktu loģistiku. Futbola treniņi, mūzikas skola – visu laiku kāds kaut kur jāved. “Ar vienu bērnu vēl var tikt galā, bet, kad ir trīs, šķiet, ka viens no vecākiem visu laiku strādā par šoferi,” Kaspars smejas un atklāj, ka par brokastīm ģimenē atbild tieši viņš. “No rīta pieceļos pirmais, uzvāru putru, pabaroju suni, un tad sākas diena.” Pirms lielās rosības viņš gan vienmēr atvēl brīdi arī sev. “Pirms mēģināt sakārtot pasauli, vispirms jāsakārto pašam sevi. Tās nav divu stundu garas rīta prakses. Man tāda laika nav, un, godīgi sakot, arī slinkums būtu, bet 15–20 minūtes var atrast katrs.”
Arī braucot uz maiņu Bērnu slimnīcā, Kasparam ir savs neliels rituāls. Viņš saka – pirms satikt bērnus, vispirms jāsakārto pašam sevi. “Mēs, pieaugušie, esam iemācījušies daudz ko neredzēt, nejust, kaut ko negribēt. Bērni ir citādi. Viņi labāk atkož cilvēku, kurš nostājas viņiem pretī. Viņi jūt, vai cilvēks ir labvēlīgs, mierīgs, labsirdīgs. Tāpēc pa ceļam uz BKUS cenšos domās atbrīvoties no visām dienas rūpēm. Palīdz mantras klausīšanās. Gribu pie bērniem aiziet ar mierīgu prātu, lai smaidīgs un miera pilns varu pasniegt roku, iedot glāzi ūdens vai vienkārši radīt drošības izjūtu.”
Bērnu slimnīcā lielākā daļa vecāku ir pateicīgi, tikai retu reizi gadoties dzirdēt kādu asāku vārdu, toties NMPD darbā ar negatīvām emocijām jāsastopas daudz biežāk. Kaspars uzskata, ka problēma nav cilvēku raksturā, bet gaidās. “Daudzi sagaida no NMPD kaut ko tādu, kas nemaz nav dienesta uzdevums. Mūsu darbs ir palīdzēt dzīvībai vai veselībai bīstamās situācijās, nevis aizstāt ģimenes ārstu vai tikai aizvest uz slimnīcu. Dažkārt cilvēki neatliekamo palīdzību uztver kā bezmaksas transportu.”
Vai gadās vest pacientus arī uz BKUS? “Protams,” saka Kaspars un atceras – pirmajā šādā reizē braucot domājis, ka varbūt dežurēs kāds no brīvprātīgajiem, ko viņš pazīst. “Tā arī bija, un piedzīvoju tik labu sajūtu! Mammai, kas bija līdzi bērnam, uzreiz teicu – droši jautājiet brīvprātīgajai, viņa te visu zina. Pusotru gadu pats stāvēju pie ieejas, vēru durvis un gaidīju NMPD brigādes. Tagad iebraucu pa tiem pašiem vārtiem, jau esot otrā pusē.”
Palīdzēšana sākas ar atvērtām durvīm
Kaspars ir vaļsirdīgs – darbs NMPD ir smags no visiem aspektiem. “Katru dienu satiec dažādus cilvēkus – vieni ir pateicīgi, citi dusmīgi, vēl kāds uzskata, ka visu zina labāk par tevi. Ir jāspēj saglabāt mieru un cieņu jebkurā situācijā.” Neprognozējamākie un bīstamākie esot cilvēki alkohola reibumā, tāpat gadās, ka vienā izsaukumā nākas sadarboties gan ar policiju, gan ugunsdzēsējiem-glābējiem.
Vīrietis uzsver, ka viņa uzdevums nav pieņemt medicīniskus lēmumus. “Par to, uz kuru slimnīcu pacientu vest un kāda palīdzība viņam nepieciešama, lemj mediķi. Man viņi ir jāatbalsta, lai viņi savu darbu var veikt pēc iespējas labāk. Atnest somas, pieturēt durvis, pārcelt pacientu, sagatavot visu nepieciešamo. Es viņus, tā teikt, servisēju, lai mediķi var koncentrēties tam, ko viņi prot vislabāk.” Vīrietis gan atzīst, ka nezina, cik ilgi spēs to darīt. “Tas prasa gan fizisko izturību, gan emocionālo noturību. Daudz vienkāršāk būtu to nedarīt, bet gribu, lai mani bērni redz, ka dzīvē ir svarīgi palīdzēt citiem.” Viņš uzreiz piebilst – palīdzēt nenozīmē riskēt ar savu drošību. “Es nevēlos, lai bērns metas glābt cilvēku, ja nezina, ko darīt. Svarīgāk ir nepaiet garām. Pasaukt pieaugušo, piezvanīt mammai vai tētim, skolotājam, trenerim vai operatīvajiem dienestiem. Piesaistīt uzmanību. Ar to reizēm pilnīgi pietiek.”
Šo pašu principu Kaspars izmanto arī Bērnu slimnīcā. “Neprotu darīt mediķa darbu, bet varu aizstumt bērnu ratiņkrēslā līdz automašīnai. Tāpat novērtēju līdzīgu attieksmi no cilvēkiem, kuri izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Bieži vien pietiek ar brigādes sagaidīšanu, pareizās kāpņu telpas parādīšanu. Naktī, tumsā tas ietaupa ļoti daudz laika. Mēs tāpat atradīsim, bet, ja kāds iznāk pretī, palīdzība pie pacienta nonāk ātrāk.” Tieši šādas šķietami sīkās lietas nereti ir vissvarīgākās. “Palīdzēšana ne vienmēr sākas ar varoņdarbu. Dažreiz tā sākas ar atvērtām durvīm.”