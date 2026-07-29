16 gadu vecam jaunietim veikta viena no sarežģītākajām sirds operācijām bērnu kardioķirurģijā
Bērnu slimnīcā, pateicoties sabiedrības ziedotāju atbalstam un ārvalstu ekspertu iesaistei, veiksmīgi operēts 16 gadus vecs jaunietis un vēl viens bērns ar sarežģītām iedzimtām sirdskaitēm. Operācijas ne tikai glāba pacientu veselību, bet arī ļāva ieviest jaunas ārstēšanas metodes Latvijas bērnu kardioķirurģijā.
Šovasar Bērnu slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikā sadarbībā ar Vācu sirds centru Šaritē (Charité) Berlīnes Universitātes slimnīcā un Kramlinas Bērnu slimnīcu Dublinā veiksmīgi veiktas divas īpaši sarežģītas iedzimtu sirdskaišu operācijas, portālu Jauns.lv informē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS).
Bērnu slimnīca regulāri sadarbojas ar pasaules līmeņa speciālistiem, lai arī Latvijā bērniem būtu pieejama modernākā ārstēšana. Tā kā viesprofesoru iesaiste netiek apmaksāta no valsts budžeta, šādas operācijas iespējamas, pateicoties sabiedrības ziedojumiem Bērnu slimnīcas fondam.
Viena no operācijām bija Rosa operācija – viena no tehniski sarežģītākajām bērnu kardioķirurģijā. Tā tika veikta 16 gadus vecam pacientam ar smagu aortālās vārstules nepietiekamību. Operācijas laikā aortālās vārstules vietā tika transplantēta paša pacienta pulmonālā vārstule, bet tās vietā ievietota donora vārstule.
Šī metode tiek uzskatīta par vienu no labākajiem risinājumiem gados jauniem pacientiem, jo transplantētā vārstule aug kopā ar pacientu, nodrošina ilgstošu rezultātu un ļauj izvairīties no pastāvīgas antikoagulantu lietošanas. Bērnu slimnīcā Rosa operācijas tiek veiktas vairāk nekā 15 gadus, vidēji 1-3 operācijas gadā. Tehniski izaicinošas šīs operācijas ir tieši pusaudžu un jauniešu vecumā.
Savukārt otram pacientam tika veikta Fallo tetrādes radikāla korekcija, izmantojot pulmonālo vārstuli saglabājošu operācijas tehniku.
"Esam pateicīgi ikvienam ziedotājam, kurš, atbalstot Bērnu slimnīcas fondu, palīdz bērniem saņemt pasaules līmeņa ārstēšanu tepat Latvijā. Rosa operācija ir viena no tehniski sarežģītākajām bērnu un jauniešu kardioķirurģijā, taču ilgtermiņā tā sniedz pacientam būtiskas priekšrocības. Šādu operāciju veikšana vienlaikus nozīmē arī mūsu komandas profesionālo izaugsmi, jo, strādājot kopā ar starptautiski atzītiem ekspertiem, apgūstam jaunākās ārstēšanas metodes un nodrošinām tās arī Latvijas bērniem," saka Bērnu slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs Valts Ozoliņš.
Operācijās piedalījās Šaritē Berlīnes Universitātes slimnīcas bērnu kardioķirurgs profesors Joahims Fotiadis un bērnu kardiologs profesors Staņislavs Ovruckis, savukārt par perfūzijas dienesta darba auditu un jaunu metožu ieviešanu rūpējās Kolins Kanavo no Kramlinas Bērnu kardioķirurģijas centra Dublinā.
Sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem Bērnu slimnīcā ieviesta arī jauna metode mākslīgās asinsrites nodrošināšanā – modificētā ultrafiltrācija, izmantojot venozo pieslēgumu. Tā palīdz stabilizēt šķidruma līdzsvaru pēc operācijas un uzlabo pacientu pēcoperācijas aprūpi.
"Nodrošināt augstākā līmeņa medicīnisko palīdzību iespējams tikai nepārtraukti attīstot ārstēšanas un aprūpes kvalitāti. Latvijā, kur pacientu ar īpaši sarežģītām iedzimtām sirdskaitēm ir salīdzinoši maz, sadarbība ar pasaules vadošajiem medicīnas centriem ir īpaši svarīga. Diemžēl ne visas mūsdienīgās ārstēšanas metodes un iespēja sadarboties ar labākajiem ekspertiem tiek finansētas no valsts budžeta. Tāpēc sabiedrības ziedojumi ir izšķiroši – tie ļauj ieviest inovācijas un nodrošināt ārstēšanu, kas citādi bērniem Latvijā nebūtu pieejama," uzsver Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.
Operācijas kopā ar viesprofesoriem veica Bērnu kardioķirurģijas virsārsts Lauris Šmits, piedalījās arī Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs Valts Ozoliņš, savukārt kardioanestēziju nodrošināja vadošais kardioanesteziologs Ivars Veģeris. Operāciju norisi nodrošināja arī plaša Operāciju bloka, perfūzijas un pēcoperācijas aprūpes komanda: anestēzijas māsas Agnese Ivanova un Jekaterina Mahortova, operāciju bloka māsas Egita Kvetkovska, Sarmīte Švēde un Inga Liepniece. Mākslīgās asinsrites komandā strādāja pieredzējušais bērnu perfuzionists Edgars Karabeško, perfuzionists Ervīns Šmačenko un inženieris Aivars Barons.