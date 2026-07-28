Bīstamās infekcijas var slēpties gadiem: SPKC aicina iedzīvotājus bez maksas veikt testus
Atzīmējot Pasaules Hepatīta dienu, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus izmantot iespēju bez maksas un anonīmi veikt B un C hepatīta pārbaudes. Līdz 2. augustam HIV profilakses punktos vairākās Latvijas pilsētās pieejami arī HIV un sifilisa eksprestesti, kā arī speciālistu konsultācijas pirms un pēc testa.
Pasaules Hepatīta diena veltīta tam, lai pievērstu uzmanību vīrushepatītu profilaksei, savlaicīgai diagnostikai un ārstēšanai, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par hepatītu un mudinātu cilvēkus rūpēties par savu aknu veselību.
Hepatīta dienas bezmaksas testēšanas iespēju nedēļā līdz 2. augustam HIV profilakses punktos bez maksas, anonīmi un konfidenciāli varēs veikt HIV, B un C hepatīta un sifilisa eksprestestus, kā arī saņemt konsultāciju pirms un pēc testa. Iepriekšējs pieraksts ir obligāts, norāda SPKC.
Šonedēļ testēšana būs pieejama Bauskas HIV un atkarību profilakses centrā Dārza ielā 12A, Daugavpilī, Latvijas Sarkanā Krusta HIV profilakses punkta Veselības istabā, 18. novembra ielā, Jēkabpils Atkarību profilakses kabinetā, Jaunajā ielā, Jūrmalas Atkarību profilakses kabinetā Nometņu ielā, Kuldīgas Atkarību konsultāciju punktā Dzirnavu ielā, Liepājas Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā Flotes ielā, Limbažu slimnīcas Veselības istabā, Klostera ielā, Ogres Profilakses punktā Mālkalnes prospektā un Rīgā, biedrības "DIA+LOGS" profilakses punktā.
Testēšana būs pieejama arī SPKC HIV/AIDS konsultāciju kabinetā Duntes ielā, Latvijas Sarkanā Krusta HIV profilakses punktā sociālā centra "Gaiziņš", Latvijas Sarkanā Krusta HIV profilakses punktā Šarlotes ielā, Talsu Atkarību konsultāciju punktā "Zvirgzdu pansijā", "MFD" Veselības punktos Ulbrokas ielā un Dzirnavu ielā, Valkā Latvijas Sarkanā Krusta HIV profilakses punktā Semināra ielā, Valmieras Latvijas Sarkanā Krusta HIV profilakses punktā Stacijas ielā.
SPKC skaidro, ka B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem, tādēļ cilvēks var nezināt par infekciju. Abas slimības gadiem ilgi var neizraisīt nekādas sūdzības, un pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt savlaicīgi un apturēt aknu bojājumu procesu.
Valsts apmaksā C hepatīta ārstēšanu. Savlaicīga diagnostika un ārstēšana var novērst smagas veselības problēmas, bet C hepatīta izārstēšana ļauj pasargāt no inficēšanās arī cilvēkus, kuri var nonākt saskarē ar inficētām asinīm.
B un C hepatīta vīrusus, kas var izraisīt hronisku hepatītu un smagus aknu bojājumus, galvenokārt var iegūt, nonākot saskarē ar inficētām asinīm, bojātu ādu vai gļotādu, kā arī priekšmetiem, kuri piesārņoti ar inficēta cilvēka asinīm vai citiem bioloģiskajiem šķidrumiem. Inficēšanās risks pastāv, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus medicīnisku, tetovēšanas, pīrsinga vai skaistumkopšanas procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus, tostarp skuvekļus vai zobu birstes. Savukārt A un E hepatīta vīrusus biežāk var iegūt, lietojot piesārņotu pārtiku vai ūdeni, kā arī nepietiekamas roku higiēnas dēļ.
SPKC norāda, ka no vīrushepatīta iespējams pasargāt sevi, vakcinējoties pret A un B hepatītu, izvēloties drošus ārstniecības un skaistumkopšanas pakalpojumus, ievērojot roku higiēnu un drošu dzimumdzīvi. Ikvienam ieteicams vismaz vienu reizi dzīvē veikt B un C hepatīta testu.