Uz tualeti jāskrien atkal un atkal? Uroloģe skaidro, kāpēc tā notiek
Bieži un steidzami jāskrien uz tualeti, šī paša iemesla dēļ jāceļas vairākas reizes naktī – šie simptomi nereti liecina par pāraktīva urīnpūšļa sindromu. Šīm sūdzībām var pievienoties arī urīna nesaturēšana, jo cilvēks vienkārši nepagūst aiziet uz tualeti. Konsultē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Medicīnas centra ARS uroloģe Zane Pilsētniece.
Emocionālu cilvēku problēma
Biežāk no pāraktīva urīnpūšļa sindroma cieš sievietes. Tiesa gan, sievietes arī vairāk vēršas pie mediķiem pēc palīdzības. Dzimumu anatomiskās atšķirības nosaka to, ka vīriešu urīnizvadkanāls ir šaurāks un garāks, tāpēc viņi ar šo problēmu saskaras retāk.
Slimības iemesls ir nervu sistēmas disfunkcija, kad pie salīdzinoši neliela urīnpūšļa tilpuma tā sieniņa iespringst un sūta smadzenēm informāciju, ka jāiztukšo urīnpūslis. 90 % gadījumu to neizraisa kāda konkrēta neiroloģiska slimība. Visbiežāk pacienti ir emocionāli jūtīgāki, pārdzīvo vairāk nekā citi, līdz ar to ķermeņa impulsus var uztvert saasinātāk. Nozīme ir arī iedzimtībai, tomēr jāpatur prātā, ka nav iespējams pārmantot pāraktīvu urīnpūsli, bet gan veģetatīvo nervu sistēmu, kas simptomus var provocēt. Diagnosticējot pāraktīva urīnpūšļa sindromu, urologam svarīgi noskaidrot, vai skolas vecumā cilvēks nav saskāries ar nakts enurēzi, proti, čurājis gultā miega laikā. Ir pierādīts, ka tas liecina par iedzimtu aktīvāku veģetatīvo nervu sistēmu. Īslaicīgi pāraktīva urīnpūšļa sindromu var provocēt urīnceļu iekaisumi, kā arī tādi ārēji faktori kā stress, pārmērīga slodze, lielas pārmaiņas, mīlas mokas un citi iemesli.
Savukārt 10 % pacientu ir kāda neiroloģiska diagnoze. Tie var būt galvas vai muguras smadzeņu bojājumi, multiplā skleroze, insults, arī cukura diabēts, kas ilgtermiņā rada nervu bojājumus. Šiem pacientiem var būt dažādi urinācijas traucējumi. Ja iepriekš nav bijusi nepieciešamība bieži apmeklēt tualeti, bet simptomi saglabājas vismaz sešus mēnešus, noteikti jādodas pie ārsta, lai pārliecinātos, vai to neizraisa kāda cita slimība. Diezgan daudziem multiplās sklerozes pacientiem vispirms parādās tieši urinācijas traucējumi.
Kā sagatavoties ārsta vizītei?
Diagnosticējot pāraktīva urīnpūšļa sindromu, vispirms jāizslēdz urīnceļu iekaisums, kas var radīt tādus pašus simptomus. Lai vizīte pie urologa būtu iespējami vērtīga, ieteicams līdzi ņemt urīna analīžu rezultātus. Ja ir aizdomas, ka varētu būt urīnceļu iekaisums jeb cistīts, kas bieži atkārtojas, vajadzētu arī urīna uzsējumu uz antibiotiku jutību.
Gatavojoties vizītei pie urologa, nepieciešams veikt arī vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfiju, un ideālā gadījumā šī izmeklējuma laikā radiologs izmēra arī atlieku urīnu. Tas nozīmē, ka uz izmeklējumu jādodas ar pilnu urīnpūsli, speciālists vispirms ultrasonogrāfiski izmeklē urīnpūsli, tad pacients aiziet uz tualeti, pēc tam izmeklējumu atkārto, lai noskaidrotu, vai urīnpūslis ir pilnībā iztukšots. Dažkārt cilvēks nejūt, ka urinācijas laikā urīnpūslis neiztukšojas pilnībā, tāpēc bieži iet uz tualeti. Gados jauniem pacientiem tā notiek reti, bet sievietei menopauzē tāda varbūtība pieaug par 50 procentiem. Urologam būs daudz vieglāk diagnosticēt problēmu, ja pacients trīs diennakšu garumā būs pierakstījis katru reizi, kad devies uz tualeti. Vērtīgi, ja ir iespēja izmērīt urinācijas tilpumu, lai ārsts var redzēt, vai cilvēks izčurā 80 ml, 100 ml vai varbūt vairāk, jo daudz dzer. Normāls urīnpūšļa tilpums ir 300–400 ml.
Zāles un botoksa injekcijas
Pāraktīva urīnpūšļa simptomus visbiežāk ārstē ar medikamentiem. Minimālais zāļu lietošanas kurss ir trīs mēneši, jo urīnpūslim jāpierod strādāt jaunā režīmā. Ja tā ir īslaicīga urīnpūšļa aktivitātes epizode, parasti tā pāriet pēc zāļu kursa. Tomēr dažkārt zāles jālieto ilgstoši, un tad var būt divas nepatīkamas blakusparādības – sausa mute un izteikti aizcietējumi. Tāpēc cilvēki no medikamentiem mēdz atteikties.
Ja zāles nepalīdz vai palīdz pavisam maz, vai pacients cieš no blaknēm, urīnpūšļa sieniņā var injicēt botulīna toksīnu, kas uz 6–12 mēnešiem mazina tā aktivitāti. Injekcijas veic anestēzijā – caur urīnizvadkanālu ar instrumentu urīnpūslī ievada adatu un botulīna toksīnu injicē 20–30 vietās urīnpūšļa sieniņā. Dažkārt injekcijām ir nepatīkama blakne – apgrūtināta urinācija un nespēja pilnībā iztukšot urīnpūsli. Tādā gadījumā ir divi iespējamie scenāriji – kādu laiku būs jādzīvo ar urīna katetru vai arī vairākas reizes dienā cilvēkam pašam vajadzēs ievietot katetru urīnpūslī, lai to iztukšotu.
Ņem vērā!
* Problēmu var provocēt alkohols, kofeīns, izteikti skābi un asi ēdieni.
* Veicot starpenes muskulatūras vingrinājumus, var aizkavēt urīna noplūdes, kas var sekot straujai vēlmei urinēt. Tādējādi iespējams mazināt urīna nesaturēšanas epizodes.
* Pētījumos pierādīts, ka urīnpūšļa pāraktivitāti provocē smēķēšana, jo nikotīns, kas no organisma izvadās ar urīnu, kairina urīnpūšļa gļotādu. Smēķētājiem ir arī lielāks risks saslimt ar urīnceļu audzēju.