Pārtrauc dzert kafiju vienā dienā? Lūk, kas notiks ar tavu organismu
Daudziem cilvēkiem kafija ir neatņemama rīta rutīnas daļa, taču dažkārt rodas vēlme no tās atteikties – veselības apsvērumu dēļ, miega uzlabošanai vai vienkārši ieraduma maiņai. Tomēr, ja kafiju pārtrauc dzert pēkšņi, ķermenis var reaģēt ar nepatīkamiem simptomiem.
Kafijā esošais kofeīns ietekmē centrālo nervu sistēmu – tas palīdz justies možākam un uzlabo uzmanību. Regulāri lietojot kofeīnu, smadzenes pielāgojas tā iedarbībai, tāpēc strauja atteikšanās var izraisīt tā saukto kofeīna abstinenci.
Galvassāpes un nogurums
Viens no biežākajiem simptomiem pēc pēkšņas atteikšanās no kafijas ir galvassāpes. Kofeīns sašaurina asinsvadus, bet, pārtraucot tā lietošanu, asins plūsma smadzenēs var palielināties, izraisot diskomfortu.
Tāpat daudzi cilvēki pirmajās dienās izjūt izteiktu nogurumu. Kofeīns bloķē vielu, ko sauc par adenozīnu – tā ir atbildīga par miegainības sajūtu. Kad kofeīna vairs nav, adenozīns organismā darbojas aktīvāk, radot sajūtu, ka enerģija pēkšņi pazudusi.
Var mainīties garastāvoklis
Atteikšanās no kafijas var ietekmēt arī emocionālo pašsajūtu. Dažiem cilvēkiem parādās aizkaitināmība, nomāktība vai pastiprināts stress.
Tas saistīts ar izmaiņām smadzeņu darbībā un mazāku dopamīna izdalīšanos – vielas, kas saistīta ar labsajūtu un motivāciju.
Var parādīties arī citi simptomi
Retāk pēc straujas atteikšanās no kofeīna cilvēki piedzīvo nelabumu, muskuļu stīvumu vai sāpes. Šīs sajūtas dažkārt var atgādināt vieglu saslimšanu ar gripu, taču tās izraisa organisma pielāgošanās kofeīna trūkumam.
Cik ilgi tas turpinās?
Parasti kofeīna atteikšanās simptomi sākas 12 līdz 24 stundu laikā pēc pēdējās kafijas tases. Visnepatīkamākie tie mēdz būt pirmajās vienā līdz divās dienās.
Labā ziņa – vairumā gadījumu organisms pielāgojas aptuveni nedēļas laikā, un nepatīkamās sajūtas pakāpeniski izzūd.
Labāk kafiju samazināt pakāpeniski
Ja vēlies samazināt kafijas daudzumu vai pilnībā atteikties no kofeīna, speciālisti iesaka to darīt pakāpeniski, nevis pārtraukt vienā dienā.
Labs variants ir ik pēc dažām dienām samazināt kofeīna daudzumu aptuveni par ceturtdaļu. Šādi organismam ir vieglāk pielāgoties, un samazinās iespēja piedzīvot spēcīgas galvassāpes vai nogurumu.
Lai gan kafijai ir arī zināmi ieguvumi veselībai, pārāk liels tās daudzums dažiem cilvēkiem var radīt miega traucējumus, trauksmi vai sirdsdarbības problēmas. Tāpēc svarīgākais ir atrast sev piemērotāko līdzsvaru.