Kas notiek ar ķermeni, kad sākam regulāri peldēt?
Kad ūdens ezeros, upēs, jūrā ir uzsilis, peldētgribētāju ir krietni vairāk nekā gada vēsajos mēnešos baseinos. Ieguvēji ir ne tikai tie, kuri gatavi kraulā pārpeldēt ezeru, bet arī bērni, kas plunčājas krastā, un seniori, kuri vēlas tikai pabradāt. Par peldēšanas ietekmi uz veselību stāsta Kūrorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri fizioterapeits Kārlis Mazurs.
Kad ūdens ezeros, upēs, jūrā ir uzsilis, peldētgribētāju ir krietni vairāk nekā gada vēsajos mēnešos baseinos. Ieguvēji ir ne tikai tie, kuri gatavi kraulā pārpeldēt ezeru, bet arī bērni, kas plunčājas krastā, un seniori, kuri vēlas tikai pabradāt. Par peldēšanas ietekmi uz veselību stāsta Kūrorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri fizioterapeits Kārlis Mazurs.
Strādā viss ķermenis
Peldēšana ir viena no visaptverošākajām fiziskajām aktivitātēm, jo peldot cilvēks iesaista visu ķermeni – no galvas līdz roku un kāju pirkstiem. Tādējādi vienlaikus tiek trenēta sirds un asinsvadu sistēma, muskulatūra, elpošana un kustību koordinācija, bet locītavām slodze ir maza. Peldēšana norūda un uzlabo imunitāti. Liels ieguvums imunitātei ir peldēšana ne vien gada siltajos mēnešos, bet arī ziemā aukstā ūdenī, tomēr ne visi to drīkst darīt. Šaubu gadījumā noteikti jākonsultējas ar ģimenes ārstu.
“Kā fizioterapeits uzskatu – vislielākais ieguvums no peldēšanas ir tas, ka ķermeņa abas puses strādā vienādi, kamēr, piemēram, tenisā aktīvāk darbojas tikai viena ķermeņa puse,” uzsver Kārlis Mazurs.
Analizējot peldēšanas pozitīvo ietekmi, fizioterapeits īpaši izceļ muskulatūras, locītavu, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas ieguvumus.
Pilnu rakstu, par to, cik laba peldēšana un arī bradāšana ir visam ķermenim, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.