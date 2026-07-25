Ja pēkšņi sāc citādi ost, organisms var mēģināt kaut ko pateikt – dermatologs skaidro
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Ja pēkšņi sāc citādi ost, organisms var mēģināt kaut ko pateikt - dermatologs skaidro

Veselības nodaļa

Jauns.lv

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Ķermeņa smarža ir dabiska, taču reizēm cilvēki pamana – kaut kas ir mainījies. Sviedru aromāts kļuvis izteiktāks, ierastais dezodorants vairs nepalīdz vai apkārtējie sāk pievērst uzmanību citādai smaržai. Lai gan bieži iemesls ir pavisam ikdienišķs, reizēm ķermeņa aromāts var liecināt arī par pārmaiņām organismā.

Kā skaidro dermatologs Dr. Raimonds Karls no “Derma Clinic Riga”, cilvēka smaržu ietekmē daudz vairāk nekā tikai higiēna.

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