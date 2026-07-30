Septiņi augļi, kas ir īpaši labvēlīgi sirds veselībai
Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir galvenais nāves cēlonis pasaulē, taču pētījumi liecina, ka pat nelielas izmaiņas ēdienkartē var palīdzēt samazināt šo slimību attīstības risku. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā rūpēties par sirds veselību, ir ēst vairāk augļu.
Daži augļi ir īpaši labvēlīgi sirds veselībai, jo tajos esošās šķiedrvielas, antioksidanti un polifenoli palīdz pazemināt asinsspiedienu, mazināt iekaisumu un kontrolēt holesterīna līmeni.
Mellenes
Mellenes ne velti tiek uzskatītas par superēdienu. Tās ir bagātas ar antocianīniem — vielām, kas ogām piešķir tumši zilo krāsu un darbojas kā spēcīgi antioksidanti.
Šie savienojumi palīdz mazināt iekaisumu, uzlabot artēriju darbību un uzturēt normālu asinsspiedienu. Pievienojiet sauju melleņu rīta putrai vai jogurtam. Tas ir vienkāršs veids, kā ik dienu rūpēties par sirds veselību.
Avokado
Atšķirībā no vairuma augļu avokado ir bagāts ar mononepiesātinātajiem taukiem. Šādi sirdij labvēlīgi tauki ir arī, piemēram, olīveļļā. Tie palīdz samazināt "sliktā" holesterīna jeb zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL; LDL) līmeni un paaugstināt augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL; HDL) jeb "labā" holesterīna līmeni. Turklāt 100 gramos avokado ir vairāk kālija nekā banānā, un tas palīdz regulēt asinsspiedienu.
Smērējiet sasmalcinātu avokado uz pilngraudu maizes, pievienojiet saldētus gabaliņus smūtijam vai svaigu avokado salātiem.
Granātābols
Granātābols (un tā sēkliņas) ir viens no pasaulē ar antioksidantiem bagātākajiem augļiem. Tajā ir daudz polifenolu, kas aizsargā artērijas no oksidatīviem bojājumiem un iekaisuma.
Pētījumi liecina, ka regulāra granātābola lietošana uzturā var palīdzēt samazināt aterosklerotisko plātnīšu veidošanos artērijās un pazemināt asinsspiedienu. Šīs saldskābās sēkliņas lieliski iederas salātos vai kā atsevišķa uzkoda.
Banāni
Banānos ir daudz kālija, kas palīdz kontrolēt asinsspiedienu. Turklāt tie satur šķīstošās šķiedrvielas, kas veicina ZBL jeb "sliktā" holesterīna līmeņa samazināšanos, raksta "Verywell Health".
Banāns ir garšīga un viegli pieejama uzkoda. Ēdiet to vienkārši tāpat, nomizojiet un sasaldējiet smūtijiem vai izmantojiet pārgatavojušos banānus banānu maizes pagatavošanai.
Citrusaugļi
Apelsīni, greipfrūti, citroni, laimi un citi citrusaugļi ir bagāti ar flavonoīdiem, C vitamīnu un šķīstošajām šķiedrvielām, kas palīdz rūpēties par sirds veselību.
Regulāra to lietošana uzturā samazina insulta un sirds slimību risku, jo tie uzlabo asinsvadu darbību un mazina iekaisumu. Citrusaugļus var ēst kā uzkodu, pievienot salātiem vai pagatavot no tiem svaigi spiestu sulu.
Arbūzs
Arbūzs ir viens no labākajiem likopēna avotiem. Tas ir spēcīgs antioksidants, kas, kā uzskata, samazina sirds slimību risku, pazeminot holesterīna un asinsspiediena līmeni.
Augstais ūdens saturs arbūzā palīdz uzturēt normālu asinsriti un organisma šķidruma līdzsvaru. Abi šie faktori ir svarīgi normālai sirds darbībai. Atsvaidzinošs un dabiski salds arbūzs ir lieliska vasaras uzkoda.
Āboli
Āboli satur kvercetīnu, pektīnu un polifenolus, kas palīdz samazināt ZBL jeb "sliktā" holesterīna līmeni un sirds slimību risku. Cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu ābolu lietošana uzturā ir saistīta ar zemāku mirstības risku.
Īpaši daudz šķiedrvielu un antioksidantu atrodas mizā, tāpēc ābolus labāk ēst ar visu mizu. Ābols ir universāls auglis, ko var ēst gan kā uzkodu, gan pievienot putrām, salātiem un konditorejas izstrādājumiem.