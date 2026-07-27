Ko apēst, lai uzņemtu dienas magnija devu? Ārsti nosauc TOP 10 produktus
Magnija trūkums ir diezgan izplatīta problēma, taču, par laimi, to nav nemaz tik grūti novērst. Turklāt šo svarīgo minerālvielu var uzņemt ne tikai ar īpašiem uztura bagātinātājiem, bet arī ar ikdienā lietotiem pārtikas produktiem.
Par to, kuros dārzeņos ir daudz magnija un kā tos pareizi iekļaut uzturā, stāsta portāla "VeryWell Health" eksperti.
Ko apēst, lai uzņemtu dienas magnija devu?
Magnijs piedalās nervu sistēmas, muskuļu un sirds darbībā, kā arī palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu. Tomēr organisms pats šo minerālvielu neražo, tāpēc magnijs regulāri jāuzņem ar uzturu.
Tomēr magnija daudzums produktā ne vienmēr nozīmē, ka tieši tas nodrošinās lielāko daļu no nepieciešamā magnija daudzuma ikdienas uzturā. Piemēram, spinātos magnija ir daudz vairāk nekā ābolos, taču vienā reizē lielākā daļa cilvēku apēd vairāk ābolu nekā lapu dārzeņu.
Tāpēc, izvēloties, kuros augļos vai dārzeņos ir visvairāk magnija, jāņem vērā ne tikai minerālvielas daudzums vienā porcijā, bet arī tas, cik lielā daudzumā konkrēto produktu cilvēki parasti apēd.
Ziemas ķirbis
Vienā glāzē pagatavota ķirbja ir aptuveni 88 mg magnija. Tas izceļas arī ar augstu A vitamīna saturu, kas, saskaņā ar ASV Veselības institūta pētījumu, ir nepieciešams acu, ādas un imūnsistēmas veselībai. Dienas laikā bez bažām var apēst 200–300 g šāda ķirbja.
Zaļie zirnīši
Viena glāze vārītu zaļo zirnīšu nodrošina organismam aptuveni 62 mg magnija. Turklāt tie ir vērtīgi arī ar augsto šķiedrvielu daudzumu – tās palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu un veicina normālu zarnu darbību. Parasti pietiek ar 100 līdz 200 gramiem zirnīšu dienā.
Artišoks
Viens vidēja izmēra pagatavots artišoks satur aptuveni 50 mg magnija. Tajā pašā laikā tas ir bagāts ar šķiedrvielām, kas labvēlīgi ietekmē gremošanu un zarnu mikrofloru. Vairumā gadījumu pietiek ar vienu vidēja izmēra artišoku dienā.
Kuros vēl produktos ir daudz magnija? Citi varianti
Protams, magnija nepieciešamība atkarīga no vecuma un dzimuma, taču pieaugušiem vīriešiem parasti ieteicams uzņemt 400 līdz 420 mg magnija dienā, bet sievietēm – 310 līdz 320 mg.
Eksperti norāda, ka daudzi cilvēki ikdienas uzturā nesaņem pietiekamu daudzumu šī minerāla, tāpēc ir svarīgi regulāri iekļaut ēdienkartē produktus, kas bagāti ar magniju.
Avokado
Vienā glāzē sagrieztā avokado ir aptuveni 44 mg magnija, kas veido apmēram 10% no dienas normas. Turklāt auglis ir bagāts ar veselīgajiem nepiesātinātajiem taukiem, kas, kā liecina "American Heart Association" pētījumi, veicina sirds un asinsvadu veselību. Parasti ieteicams apēst pusīti vai vienu nelielu avokado dienā.
Opuncijas augļi
Viena porcija svaigu opuncijas augļu satur aptuveni 42 mg magnija. Turklāt šie augļi ir bagāti ar C vitamīnu un šķiedrvielām, kas palīdz uzturēt imunitāti un normālu gremošanu. Dienā parasti pietiek ar 1 līdz 2 augļiem.
Banāni
Viens vidēja izmēra banāns satur aptuveni 32 mg magnija. Kopā ar augsto kālija saturu tas padara banānu par labu produktu atjaunošanās procesam pēc fiziskas slodzes un normālas muskuļu darbības uzturēšanai. Pieaugušajiem parasti iesaka apēst 1 līdz 2 banānus dienā.
Mangolds
Viena glāze svaiga mangolda satur aptuveni 29 mg magnija. Turklāt šis lapu dārzenis ir labs K vitamīna un kālija avots, kas ir svarīgi kaulu, sirds un asinsvadu veselībai. Uzturā parasti iekļauj 100 līdz 150 g svaigu lapu dienā.
Āboli
Vienā vidēja izmēra ābolā ir aptuveni 9 mg magnija. Lai gan šīs minerālvielas tajā nav daudz, āboli ir bagāti ar pektīnu, kas veicina normālu zarnu darbību, un, tā kā tos cilvēki ēd diezgan bieži, tie arī veido daļu no ikdienā uzņemtā magnija daudzuma. Pieaugušam cilvēkam parasti pietiek ar 1–2 āboliem dienā.
Tātad, zinot, kā ātri paaugstināt magnija līmeni organismā, varēsiet uzturēt ieteicamo šīs minerālvielas daudzumu un, parādoties pirmajām deficīta pazīmēm, savlaicīgi pielāgot savu uzturu.