Kardiologs brīdina: šādas vakariņas ir visbīstamākās sirdij
Visbīstamākās bieži vien ir tās veselības problēmas, kas piezogas nemanāmi un ilgu laiku par sevi neliek manīt. Asinsvadu jeb artēriju nosprostošanās ir spilgts piemērs.
Lai gan neviena atsevišķa maltīte slimību neizraisa vienā mirklī, kardiologi norāda, ka ir noteikta produktu grupa, kas, regulāri lietota uzturā, var pastāvīgi kaitēt sirds veselībai.
Kardioloģe Sirīša Vādali, kura specializējas sirds slimību profilaksē, skaidro, ka artēriju nosprostošanās ir gadiem ilgs process, kas agrīnā stadijā nerada nekādus simptomus. Tas nozīmē, ka daudzi cilvēki nemaz nezina par iespējamo risku savai veselībai.
Pētījumi liecina, ka ateroskleroze ir galvenais iemesls gandrīz pusei nāves gadījumu Amerikas Savienotajās Valstīs, un līdzīga tendence vērojama arī citās attīstītajās valstīs.
"Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sirds slimības ir tik bīstamas. Asinsvados uzkrājušās plāksnītes var nemanāmi veidoties daudzu gadu garumā, pirms parādās zināmi simptomi, piemēram, diskomforts krūtīs, elpas trūkums vai pat sirdslēkme un insults," skaidro Vādali.
Ja plāksnītes sašaurina artērijas, kas apgādā sirdi ar asinīm, sekas var būt infarkts. Savukārt kāju asinsvadu nosprostošanās izraisa sliktu asinsriti un sāpes staigājot.
Galvenais vaininieks pie vakariņu galda
Viena sāļa vai salda maltīte pati par sevi veselību nesabojās, ja ikdienas uztura pamatā pārsvarā ir maz pārstrādāti un uzturvielām bagāti produkti. Tomēr sirds un asinsvadu veselības labad Vādali iesaka ierobežot regulāru pārstrādātu gaļas produktu lietošanu.
Tas nozīmē, ka, piemēram, nevajadzētu regulāri vakariņās ēst picu ar salami, desiņas mērcē vai sviestmaizes ar pārstrādātu gaļu.
"Šie produkti bieži satur daudz piesātināto tauku, nātrija un konservantu. Regulāra to lietošana var paaugstināt tā dēvētā sliktā jeb ZBL holesterīna līmeni, kā arī asinsspiedienu un veicināt iekaisuma procesus organismā. Tas viss ar laiku palielina sirds un asinsvadu slimību risku," brīdina kardioloģe.
To apstiprina arī zinātniskie pētījumi. 2023. gadā autoritatīvajā zinātniskajā žurnālā "European Heart Journal" publicētā metaanalīze parādīja, ka gan neapstrādātas, gan pārstrādātas sarkanās gaļas lietošana uzturā ir saistīta ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku.
Cits pētījums atklāja, ka regulāra sarkanās gaļas lietošana ir saistīta ar aktīvāku plāksnīšu uzkrāšanos asinsvados gan vīriešiem, gan sievietēm ar paaugstinātu asinsspiedienu, raksta "aol.com".
"Runa nav par to, ka šos produktus nekad vairs nedrīkstētu baudīt, taču galvenais vārds šeit ir mērenība. Es neieteiktu tos ēst vairākas reizes nedēļā," piebilst ārste.
Kā patiesībā nosprostojas asinsvadi?
Lai gan jēdziens "nosprostoti asinsvadi" daudziem ir pazīstams, pats process bieži vien paliek neskaidrs. Runa ir par ilgstošām izmaiņām: artērijas pakāpeniski sašaurinās daudzu gadu laikā, kad holesterīns, iekaisuma šūnas, kalcijs un citas vielas uzkrājas artēriju sieniņās un veido plāksnītes.
Ārste uzsver, ka aiz sirds slimībām reti ir tikai viens konkrēts produkts vai dažas neveselīgas brīvdienas.
"Svarīga ir ieradumu uzkrāšanās laika gaitā. Ja tas kopā ar ģenētisku noslieci, paaugstinātu holesterīna līmeni, diabētu, augstu asinsspiedienu, smēķēšanu un zemu fizisko aktivitāti palielina risku," viņa uzskaita.
Ko tad ēst?
Lai uzturētu asinsvadu veselību, kardioloģe iesaka pievērst uzmanību kvalitatīviem olbaltumvielu avotiem. Vērts izvēlēties liesu putnu gaļu, pupiņas, lēcas un zivis.
Piemēram, veselīgām vakariņām piemērota izvēle varētu būt grilēta vista ar dārzeņiem un rīsiem, čili no melnajām pupiņām, pasta ar lasi un dārzeņiem vai lēcu zupa.
"Nevis koncentrēties uz to, ko izslēgt no ēdienkartes, padomājiet, ko tajā varētu pievienot," iesaka Vādali.
"Grilēts lasis, pupiņas, lēcas vai vista bez ādas kopā ar dārzeņiem, pilngraudu produktiem un veselīgajiem taukiem, piemēram, olīveļļu, daudz labāk veicina ilgtermiņa sirds veselību. Nelielas un konsekventas izmaiņas bieži dod lielāku rezultātu nekā ekstrēmas diētas, kuras ilgstoši ir grūti ievērot," piebilst ārste.
Rīkojieties, pirms parādās simptomi
Pēc kardioloģes teiktā, vissvarīgākā ir profilakse un savu veselības rādītāju pārzināšana. Ikvienam būtu jāzina savs asinsspiediens, holesterīna un cukura līmenis asinīs, kā arī jāinformē ārsts par ģimenē pastāvošajiem riskiem. Dažos gadījumos profilakses nolūkos var būt nepieciešama arī recepšu medikamentu lietošana.
"Līdz brīdim, kad parādās sāpes krūtīs vai elpas trūkums, plāksnītes bieži vien jau ir veidojušās gadiem ilgi. Labākais laiks, lai rūpētos par savu sirdi, ir ilgi pirms tam, kad jūtat, ka kaut kas nav kārtībā. Tāpēc tik svarīgas ir regulāras veselības pārbaudes, savu rādītāju pārzināšana un nelielas, bet konsekventas dzīvesveida izmaiņas," uzsver Vādali.
Ja dzīvesveida maiņa šķiet biedējoša, var sākt ar vienu vienkāršu soli: izvēlieties vismaz vienu ēdienreizi dienā, kas veicina sirds un asinsvadu veselību, un turpiniet pakāpeniski.