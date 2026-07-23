Inita Sila: “Es cerēju, ka veidojums pazudīs pats.” Viņas stāsts un ekspertu padomi par vēža riskiem
Inita Sila pēc krūts vēža pieredzes aicina sievietes neatlikt pārbaudes un pievērst uzmanību savai veselībai. Eksperti skaidro, kā atpazīt vēža riskus, kāda nozīme ir ģenētikai un kā savlaicīga rīcība var palīdzēt slimību atklāt agrāk.
Daudzi vēža pacienti atceras to brīdi, kad radās aizdomas par iespējamu ļaundabīgu slimību – tika sataustīts bumbulis vai pamanītas citas izmaiņas organismā, taču ārsta vizīte tika atlikta. Jo vienkārši bija bail. Bail uzzināt diagnozi, bail no ārstēšanas, no prognozēm un pārmaiņām..
Līdzīgs stāsts pagātnē ir arī Initai Silai. Kad Inita pirms astoņiem gadiem krūtī sataustīja veidojumu, viņa pie ārsta uzreiz neaizgāja.
Kādu laiku bija vieglāk cerēt, ka veidojums pazudīs pats no sevis. Lai gan ģimenes pieredze deva pamatu būt īpaši piesardzīgai, tieši tā padarīja iespējamo diagnozi vēl biedējošāku.
Initas vecmāmiņa bija mirusi no krūts vēža, savukārt mātei bija diagnosticēts gan olnīcu, gan vēlāk arī krūts vēzis, un Inita ilgstoši bija dzīvojusi ar domu “ka tikai es nesaslimtu.”
Tobrīd Inita vēl nebija sasniegusi 40 gadu vecumu un neietilpa valsts apmaksātā krūts vēža skrīninga mērķgrupā. Pārmaiņas krūtī viņa atklāja pati, taču ne ģimenes slimību vēsture, ne iepriekš piedzīvotais nebija novedis pie ģenētiskā riska izvērtēšanas.
Tikai pēc saslimšanas Inita uzzināja, ka ir pārmantotas gēna mutācijas nesēja.
Šodien žurnāliste un nodibinājuma “Drosmes gēni” valdes priekšsēdētāja Inita Sila savu pieredzi izmanto, lai mudinātu citas sievietes neatlikt ārsta vizīti. Viņa atgādina, cik būtiska ir pieejama informācija, savlaicīga ārsta konsultācija un iespēja noskaidrot individuālo risku. Jo neziņa no vēža nepasargā.
Novērst var vairāk par trešdaļu audzēju
Vēzis ir viena no diagnozēm, kas cilvēkos joprojām izraisa vislielākās bailes, un līdzās tām gandrīz neizbēgami rodas jautājums:
vai saslimšanu varēja novērst? Vienkāršas atbildes nav. Daļu riska nosaka bioloģija, vecums, pārmantotas ģenētiskas izmaiņas un procesi, kurus cilvēks nespēj kontrolēt. Vienlaikus nozīmīgu daļu vēža gadījumu ietekmē smēķēšana, alkohola lietošana, infekcijas, liekais svars, mazkustīgums, ultravioletais starojums un citi novēršami faktori.
Pasaules Veselības organizācijas un Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras 2026. gadā publiskotā analīze liecina, ka ar novēršamiem cēloņiem bija saistīti 37 procenti no 2022. gadā pasaulē diagnosticētajiem vēža gadījumiem.
Par to, cik daudz patiesībā ir mūsu pašu rokās un kur sākas veselības sistēmas, bioloģijas un nejaušības loma, Sarunu festivālā LAMPA organizācijas “Onkoalianse” organizētā sarunā sprieda RSU Sabiedrības veselības institūta direktore, asociētā profesore Anda Ķīvīte-Urtāne, Slimību profilakses un kontroles centra direktore Elīna Dimiņa, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas ģenētiķe Daiga Mūrmane, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas krūts ķirurgs un pārmantotā vēža eksperts Arvīds Irmejs, kā arī žurnāliste un nodibinājuma “Drosmes gēni” valdes priekšsēdētāja Inita Sila, kura pati izgājusi krūts vēža ārstēšanas ceļu. Sarunu vadīja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centra projektu vadītāja Marta Augucēviča.
Gēnu izmaiņa nav spriedums
Medicīnas ģenētiķe Daiga Mūrmane skaidroja, ka nav “labu” un “sliktu” gēnu. Daudzi gēni ikdienā piedalās šūnu bojājumu atpazīšanā un labošanā. Ja cilvēks piedzimst ar izmaiņu kādā no gēniem, kas palīdz pasargāt šūnas no nekontrolētas vairošanās, aizsardzības mehānisms var darboties vājāk un saslimšanas risks var būt augstāks. Taču mutācija pati par sevi nenozīmē, ka vēzis noteikti attīstīsies. Tā ir informācija par paaugstinātu varbūtību, nevis gatava diagnoze.
Svarīgākais signāls, kas var norādīt uz pārmantotu risku, ir ģimenes vēsture.
Mūrmane aicināja interesēties ne tikai par mammas un tēta, bet arī vecvecāku, māsu, brāļu, tanšu un onkuļu slimībām, turklāt skatīties uz abām dzimtas pusēm. Uzmanību vajadzētu pievērst gadījumiem, kad vēzis konstatēts salīdzinoši jaunā vecumā, kad vienam cilvēkam bijuši vairāki audzēji vai kad vairākās paaudzēs atkārtojas krūts, olnīcu, zarnu, prostatas, aizkuņģa dziedzera vai citi savstarpēji saistīti vēža veidi.
Ja ģimenē pacientam ir atrasta konkrēta pārmantota gēna izmaiņa, iespējama kaskādes testēšana - mērķtiecīga pirmās pakāpes radinieku pārbaude. Pozitīvs rezultāts ļauj izstrādāt individuālu uzraudzības un riska mazināšanas plānu. Savukārt negatīvs tests nenozīmē, ka cilvēks nekad nevar saslimt, jo ģenētika ir tikai viena daļa no kopējā riska un zinātne vēl nepazīst visas iespējamās izmaiņas. Tādēļ testa rezultāts jāinterpretē kopā ar medicīnas ģenētiķi, nevis jāuztver kā universāls drošības sertifikāts.
Zināšanas maina medicīnisko uzraudzību
Arvīds Irmejs diskusijā uzsvēra, ka ģenētiskā informācija nav tikai teorētisks skaitlis analīžu lapā. Ja sievietei konstatēta ar augstu krūts vai olnīcu vēža risku saistīta mutācija, būtiski mainās viņas medicīniskā uzraudzība. Atkarībā no konkrētās gēna izmaiņas un vadlīnijām pārbaudes var sākt daudz agrāk nekā vispārējā populācijā, un krūšu izmeklēšanā var izmantot regulāru magnētisko rezonansi.
Augsta riska gadījumā sieviete saņem informāciju arī par risku mazinošām operācijām. Tas nav viegls vai visām vienādi piemērojams lēmums, tomēr dažām sievietēm profilaktiska krūšu dziedzeru vai olnīcu un olvadu operācija var ievērojami samazināt saslimšanas iespēju. Īpaši sarežģīta ir olnīcu vēža profilakse, jo nav tāda skrīninga izmeklējuma, kas droši ļautu slimību atklāt agrīnā stadijā visām augsta riska sievietēm. Tādēļ lēmums jāpieņem, vērtējot konkrēto mutāciju, vecumu, reproduktīvos plānus, blakusslimības, dzīves kvalitāti un sievietes pašas izvēli.
Irmejs uzsvēra arī to, ka pārmantotā riska jautājums nav tikai sieviešu veselības tēma. Tās pašas gēnu izmaiņas var būt saistītas arī ar prostatas, aizkuņģa dziedzera un citu audzēju risku, un mutāciju var mantot gan meita, gan dēls. Tādēļ ģimenes testēšana palīdz ne tikai vienam pacientam, bet var pasargāt vairākus radiniekus un nākamās paaudzes.
Runājot par iespējām novērst pārmantota vēža attīstību, diskusijā tika pieminēts plaši zināmais aktrises Andželīnas Džolijas piemērs.
Pēc tam, kad ģenētiskajā testēšanā viņai tika konstatēta iedzimta mutācija, kas būtiski paaugstina krūts un olnīcu vēža risku, viņa izvēlējās veikt abpusēju profilaktisku mastektomiju - krūšu dziedzeru audu izņemšanu vēl pirms ļaundabīga audzēja attīstības. Arvīds Irmejs skaidroja, ka šāda operācija krūts vēža attīstības iespēju var samazināt aptuveni par 95 procentiem. Tomēr arī pēc operācijas nevar runāt par absolūtu, simtprocentīgu garantiju, jo neliels krūts dziedzera audu daudzums var saglabāties ārpus ierastajām krūts robežām. Neraugoties uz to, šāda operācija sievietēm ar ļoti augstu ģenētisko risku var būt būtisks solis, lai nesaskartos ar krūts vēzi un ar to saistīto smago ārstēšanu. Irmejs uzsvēra arī kādu retāk pieminētu Andželīnas Džolijas lēmuma daļu - aptuveni gadu vai pusotru pēc abpusējās mastektomijas viņa veica arī olnīcu un olvadu izņemšanas operāciju, tādējādi izmantojot abus galvenos profilaktisko operāciju veidus, kas var tikt apsvērti sievietēm ar augstu pārmantota krūts un olnīcu vēža risku.
Vēzim nav viena cēloņa
Anda Ķīvīte-Urtāne aicina atteikties no vienkāršotā priekšstata, ka katrai slimībai ir viens skaidri nosaucams iemesls. Mūsdienu sabiedrības veselībā vēža rašanos skaidro kā bioloģisko, psiholoģisko un sociālo faktoru mijiedarbību. Bioloģiskajā līmenī nozīme var būt gēniem, organisma novecošanai, infekcijām un vielmaiņas procesiem, savukārt sociālo vidi veido darba apstākļi, piesārņojums, ienākumi, izglītība un veselības aprūpes pieejamība.
Ķīvīte-Urtāne īpaši pievērsās sabiedrībā izplatītajam apgalvojumam, ka vēzi izraisa stress.
Zinātniskie pierādījumi neļauj stresu uzskatīt par tiešu vēža cēloni, tomēr ilgstoša spriedze var ietekmēt veselību netieši. Tā var pasliktināt miegu, mazināt fizisko aktivitāti un veicināt smēķēšanu, alkohola lietošanu vai citus paradumus, kas savukārt palielina slimību risku.
Šī atšķirība ir būtiska, jo cilvēkam pēc diagnozes nav jāuzņemas vaina par to, ka viņš nav bijis pietiekami mierīgs, pozitīvs vai “pareizi” domājis.
Diskusijā tika skarts arī šķietamais paradokss: kāds smēķē visu mūžu un nesaslimst, bet cits, kurš dzīvojis veselīgi, tomēr piedzīvo vēzi. Ķīvīte-Urtāne skaidroja, ka sabiedrības līmenī pierādīta sakarība nav individuāls pareģojums. Ne visi smēķētāji saslims ar plaušu vēzi, un ar to var saslimt arī nesmēķētājs, taču atsevišķi izņēmumi neatceļ kopējo likumsakarību, ka smēķēšana būtiski palielina risku. Profilakse tādēļ nav garantija, bet iespēja samazināt varbūtību.
Profilakse sākas ilgi pirms pirmās pārbaudes
Elīna Dimiņa uzsvēra, ka veselību ietekmējošie paradumi neveidojas vienā dienā, tie sākas ģimenē, bērnībā un skolā. Lai cilvēks nesāktu smēķēt, mazāk lietotu alkoholu, spētu izvēlēties pilnvērtīgāku uzturu un saglabātu kustīgu ikdienu, nepietiek ar vienu kampaņu vai aizliegumu. Vajadzīgas zināšanas, prasmes, atbalstoša vide un pierādījumos balstīta veselības izglītība.
Otra nozīmīga profilakses daļa ir infekciju novēršana un ārstēšana. Piemēram, vakcinācija pret B hepatītu samazina risku saslimt ar infekciju, kas var veicināt aknu vēža attīstību. Pret C hepatītu vakcīnas nav, tomēr infekciju iespējams diagnosticēt un efektīvi ārstēt. Savukārt vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kā ar vakcīnu iespējams samazināt vairāku ļaundabīgu audzēju risku gan sievietēm, gan vīriešiem. Latvijā valsts apmaksātas CPV vakcinācijas iespējas ir paplašinātas, taču par atbilstību konkrētai grupai un vakcīnas pieejamību jāinteresējas ģimenes ārsta praksē.
Dimiņa īpaši akcentēja skrīningu, kura mērķis ir atrast pirmsvēža izmaiņas vai audzēju cilvēkam, kurš jūtas vesels un kuram vēl nav simptomu.
Latvijā valsts apmaksā dzemdes kakla, krūts, zarnu un prostatas vēža profilaktiskās pārbaudes. Tomēr programmas spēj sasniegt savu mērķi tikai tad, ja cilvēki tajās piedalās.
Uzaicinājuma atlikšana tādēļ nav neitrāla izvēle: tā var nozīmēt zaudētu iespēju slimību atklāt laikā, kad ārstēšana ir saudzējošāka un izredzes izveseļoties ir labākas.
Cilvēka spēkos daudz, bet ne viss
Diskusijas kopējā atziņa bija skaidra - cilvēks var daudz darīt savas veselības labā, bet nav taisnīgi visu atbildību par saslimšanu uzlikt tikai viņam vienam. Veselīga izvēle ir vieglāka tam, kuram ir droša darba vide, pietiekami ienākumi, pieejams ģimenes ārsts, saprotama informācija un iespēja savlaicīgi nokļūt uz izmeklējumu. Tāpēc vēža profilakse ir gan individuāla rīcība, gan valsts un veselības sistēmas pienākums.
Individuālā līmenī joprojām nozīmīgākie soļi ir nesmēķēt, ierobežot alkoholu, saglabāt veselīgu svaru, regulāri kustēties, pilnvērtīgi ēst, pasargāt ādu no pārmērīga ultravioletā starojuma, vakcinēties pret vēzi veicinošām infekcijām un izmantot valsts apmaksātās profilaktiskās pārbaudes. Tikpat būtiski ir izzināt savas ģimenes veselības vēsturi un, ja tajā parādās vairāki agrīni vai savstarpēji saistīti vēža gadījumi, konsultēties ar ārstu par ģenētisko risku.