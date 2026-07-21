"Noguris darbā? Iespējams, tev vajag nevis kafiju, bet piecu minūšu deju pauzi"
Dejot nav nepieciešams stundām ilgi, lai sajustu ieguvumus – pat piecu minūšu izkustēšanās pauze dienas laikā var palīdzēt uzlabot koncentrēšanos, radošumu un pašsajūtu.
Pētnieki norāda, ka dejošana ir īpaša fiziskās aktivitātes forma, jo vienlaikus iesaista gan ķermeni, gan smadzenes. Kustības ritmā liek darboties atmiņai, koordinācijai un uzmanībai.
Kādā eksperimentā cilvēki, kuri katru dienu veica piecu minūšu deju pauzi, atzina, ka pēc tās jutušies enerģiskāki un produktīvāki. Arī pētījumi liecina – īsas kustību pauzes var palīdzēt mazināt nogurumu un uzlabot koncentrēšanos.
Dejošana var veicināt arī radošumu. Zinātnieki skaidro, ka kustības palīdz smadzenēm "izkāpt" no ierastajiem domāšanas modeļiem un radīt jaunas idejas.
Turklāt dejām ir arī fiziski ieguvumi – tās uzlabo līdzsvaru, stiprina ķermeni un var palīdzēt uzturēt smadzeņu veselību ilgtermiņā.
Speciālisti iesaka sākt pavisam vienkārši – ieslēgt sev tīkamu dziesmu un ļauties kustībām. Nav svarīgi, vai cilvēks prot dejot, galvenais ir kustēties.