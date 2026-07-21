Cerība cīņā ar ērču bīstamo slimību: Latvijas zinātnieks sper soli tuvāk Laimas slimības vakcīnai
Šogad Latvijā Laimas slimības jeb boreliozes izraisītājs konstatēts pat 50–70% pārbaudīto ērču, tāpēc zinātnieku darbs pie vakcīnas izstrādes kļuvis īpaši aktuāls. Latvijas pētnieks Kalvis Brangulis izstrādā vakcīnas kandidātu, un pētījums šobrīd nonācis līdz patentēšanas posmam – tas ir nepieciešams solis pirms klīnisko pētījumu sākšanas, vēsta TV3 raidījums "900 sekundes".
Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta vadošais pētnieks izpētījis aptuveni 400 Laimas slimību izraisošās baktērijas proteīnus, lai atrastu piemērotāko vakcīnas izstrādei. No kopumā aptuveni 1300 borēlijas baktērijas proteīniem zinātnieks izdalījis vienu īpaši nozīmīgu – CSPZ proteīnu.
Pēc pētnieka skaidrotā, šis proteīns palīdz baktērijai izvairīties no cilvēka imūnsistēmas aizsargreakcijas. Izmantojot to vakcīnā, cilvēka organisms varētu jau iepriekš izveidot antivielas un ātrāk atpazīt infekcijas izraisītāju.
"Organisms jau būtu sagatavojis antivielas pret konkrēto baktēriju vēl pirms tā nonāk ķermenī – atpazīst uzreiz, pret ko jācīnās," skaidroja Brangulis.
Vakcīnas kandidāts jau pārbaudīts laboratorijas pelēm, un iegūtie rezultāti esot bijuši pozitīvi. Pētījumi liecina, ka atrastais proteīns varētu būt efektīvs gan pret Eiropā, gan ASV sastopamajiem borelijas baktērijas paveidiem, kas nozīmē – nākotnē vakcīnai varētu būt plašs pielietojums.
Patlaban zinātnieks gatavo dokumentus pētījuma patentēšanai. Tikai pēc patenta reģistrācijas būs iespējams sākt klīniskos pētījumus ar cilvēkiem un pārbaudīt vakcīnas drošumu un efektivitāti.
Par Latvijas zinātnieka izstrādāto vakcīnas kandidātu jau interesi izrādījuši arī lielie vakcīnu ražotāji, kas nākotnē varētu iesaistīties tās ražošanā un ieviešanā tirgū.