"Saudzējiet sevi!" Politiķis Andris Morozovs ar infarktu nokļuvis slimnīcā
Nopietnās veselības problēmās iekļuvis bijušais Saeimas un Rīgas domes deputāts Andris Morozovs. "Mana sirds nolēma, ka ir pienācis laiks nospiest pauzes pogu," saka politiķis, atklājot, ka viņu skārusi viena no bīstamākajām sirds un asinsvadu slimībām - infarkts jeb sirdslēkme.
Par nopietnajiem veselības sarežģījumiem Andris Morozovs ziņo sociālajos tīklos, publiskojot selfiju no slimnīcas gultas un sakot milzīgu paldies gan ārstiem, gan ikvienam kurš viņu atbalsta.
"Draugi, paldies ikvienam, kurš par mani pārdzīvo, zvana un raksta atbalsta vārdus. Šobrīd es īpaši izjūtu, cik tas ir svarīgi. Jūsu ziņas un laba vēlējumi patiešām palīdz. Pēdējās nedēļas bija ļoti saspringtas. Darbs, tikšanās, priekšvēlēšanu kampaņa, nepārtraukti braucieni maršrutā Daugavpils- Rīga- Daugavpils un pa visu Latgali. Vēlme visu paspēt, nevienu nepievilt, būt visur un vienmēr. Acīmredzot kādā brīdī mana sirds nolēma, ka ir pienācis laiks nospiest pauzes pogu. Rezultāts - infarkts, steidzama operācija un dažas dienas, kas lika uz daudzām lietām paskatīties pavisam citādi.
Šodien pats svarīgākais ir tas, ka bīstamākais jau ir aiz muguras. Jūtos labi un pakāpeniski atgūstu spēkus. No visas sirds vēlos pateikties Uzņemšanas nodaļas darbiniekiem un Daugavpils reģionālās slimnīcas kolektīvam. Sirsnīgs paldies ārstiem, medicīnas māsām un visam personālam par profesionalitāti, operativitāti, mieru un cilvēcīgo attieksmi.
Tieši pateicoties jums, man tika dota otra iespēja. To nav iespējams aizmirst.
Šīs dienas man vēlreiz atgādināja vienkāršu patiesību - neviens amats, neviens darbs un neviena priekšvēlēšanu kampaņa nav vērtīgāka par veselību. Mēs bieži atliekam rūpes par sevi uz vēlāku laiku, domājot, ka vēl paspēsim. Taču dzīve dažkārt ļoti skarbi atgādina, ka visvērtīgākais, kas mums ir, ir laiks un veselība.
Tāpēc vēlos ikvienam novēlēt - saudzējiet sevi. Neignorējiet organisma brīdinājuma signālus, regulāri pārbaudiet savu veselību un atrodiet laiku atpūtai. Īpaši šādā karstā laikā. Man vēl priekšā ir atveseļošanās un rehabilitācija, kā arī visu ārstu norādījumu ievērošana. Taču vienu es zinu droši - es noteikti atgriezīšos. Ar jaunu spēku, vēl lielāku dzīves vērtības apziņu un atbildības sajūtu pret cilvēkiem."