Kā pasargāt savu sirdi: pieci ieradumi, kurus ikdienā ievēro paši kardiologi
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Kā pasargāt savu sirdi: pieci ieradumi, kurus ikdienā ievēro paši kardiologi

Veselības nodaļa

Jauns.lv

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Veselīgs uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes un atteikšanās no smēķēšanas ir sirds veselības stūrakmeņi, par kuriem zina ikviens. Taču ko savas sirds labā dara paši kardiologi?

Sirds un asinsvadu slimības ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem pasaulē. Lai gan vecumam un iedzimtībai ir būtiska nozīme, ikviens var ievērojami samazināt sirds slimību risku, ieviešot veselīgus ikdienas paradumus, uzsver vadošie kardiologi.

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