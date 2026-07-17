Mūziķis Māris Keišs nokļuvis nelaimē
Sociālajā vietnē "Facebook" publicēta satraucoša ziņa, ka mūziķis Māris Keišs ir saslimis ar ērču encefalītu un stāvoklis ir smags.
"Stāvoklis šobrīd ir smags un tiek paredzēts, ka atlabšanas process būs ilgs. Šobrīd sūtīsim Mārim labas domas un aizlūgsim par viņu. Mēs kopā varam palīdzēt." teikts paziņojumā, aicinot viņa atveseļošanās procesam palīdzēt arī finansiāli.
Maksājumu mērķis: ziedojums ārstēšanai
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Māris Keišs
Jauns.lv jau vēstīja, ka iedzīvotāju vakcinācija pret ērču encefalītu pagājušajā gadā samazinājās salīdzinājumā ar 2024. gadu. Par to paziņoja aģentūru LETA informēja apdrošināšanas kompānija "Ergo", atsaucoties uz uzņēmuma apkopotajiem datiem. "Ergo" veselības apdrošināšanas dati liecina, ka 2025. gadā vakcīnas saņēma kopumā 2967 apdrošinātās personas, kas ir par 19% mazāk nekā 2024. gadā. Pērn galvenokārt veikta revakcinācija.
Ērču encefalīts ir viena no bīstamākajām vīrusu infekcijām Latvijā, ko pārnēsā inficētas ērces. "Latvija jau vairākus gadus tiek uzskatīta par augsta riska teritoriju Eiropā, un saslimstības rādītāji joprojām ir vieni no augstākajiem reģionā. Inficēšanās var notikt pēc ērces koduma, retāk – lietojot uzturā nepasterizētu inficētu dzīvnieku pienu. Slimība var izraisīt smagus centrālās nervu sistēmas bojājumus un ilgstošas sekas, tāpēc profilakse un vakcinācija ir būtiska," norāda "Veselības centrs 4".
Lai pasargātu sevi un bērnus no ērču encefalīta, būtiskākais profilakses pasākums ir savlaicīga vakcinācija. Tā īpaši nepieciešama cilvēkiem, kuri regulāri dodas dabā, kā arī ceļotājiem no citām valstīm, kuri apmeklē ērču encefalīta endēmiskos rajonus.