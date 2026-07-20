Viss sākās pēc peldes. To, ko man pateica ginekoloģe, vajadzētu zināt ikvienai sievietei
Es dievinu vasaru. Man tas nav tikai gadalaiks – tās ir gaisīgas, vējā plandošas kleitiņas, spontāni izbraucieni uz jūru un kailas pēdas pludmales smiltīs, tie ir koncerti, koši festivāli, ugunskuri un dejas līdz saullēktam. Vasarā šķiet, ka nekas slikts nevar notikt.
Līgo vakarā kopā ar draugiem dejojām līdz rītam. Nākamajā dienā peldējāmies ezerā, slapji un laimīgi sēdējām smiltīs, smējāmies un baudījām vasaras pilnbriedu. Nākamreiz satikāmies festivālā pie jūras – atkal peldējāmies un stundām ilgi bijām pludmalē. Viss bija tik viegli, tik bezrūpīgi... Par to, ka vajadzētu pārģērbties sausās drēbēs, nedomāju. Galu galā – ir taču vasara!
Taču neilgi pēc festivāla mans vasaras prieks noplaka. Sākumā tas bija tikai neliels diskomforts, tad – arvien biežāka vēlme skriet uz tualeti, un tad jau – arī dedzinošas un velkošas sajūtas urinējot, īpaši urinēšanas beigās. Turklāt urinēšana nesniedza atvieglojumu, drīzāk pretēji – tukšs urīnpūslis radīja vēl lielāku diskomfortu. Nepatīkamās sajūtas vēdera lejasdaļā bija tik lielas, ka ne par ko citu vairs nespēju domāt. Tas ir neiedomājami, cik ļoti viena šķietami neliela veselības problēma spēj sabojāt vasaru! Man vairs negribējās ne doties uz pludmali, ne baudīt koncertus, ne satikt draugus. Mana vienīgā doma bija – lai tas ātrāk beidzas.
Vizītē pie ginekoloģes uzzināju sava diskomforta vārdu – urīnceļu infekcija jeb cistīts. Izrādās, vasarā ar to saskaras daudzas sievietes. Ārste skaidroja, ka urīnceļu infekcijas bieži izprovocē dehidratācija, straujas temperatūras maiņas, peldēšanās aukstā ūdenī, ilga uzturēšanās slapjā peldkostīmā un sēdēšana uz vēsām smiltīm vai akmeņiem. Mitra un vēsa vide iegurņa zonā var veicināt baktēriju savairošanos, īpaši, ja organisms ir noguris, nosalis vai nav uzņemts pietiekami daudz šķidruma.
Visbiežāk vaininiece ir baktērija Escherichia coli (E. coli), kas dzīvo zarnu traktā. Tā kā sievietēm urīnizvadkanāls ir īsāks nekā vīriešiem, sliktajām baktērijām no starpenes rajona ir daudz vieglāk nokļūt urīnpūslī un tām labvēlīgos apstākļos, mazinoties organisma imunitātei, caur urīnizvadkanālu viegli tikt urīnpūslī, tur savairoties un radīt sieniņas iekaisumu.
Ginekoloģe teica, ka nevajag cistītu paciest vai cerēt, ka tas pāries pats no sevis. Ja iekaisumu laikus neārstē, tas var izplatīties augstāk pa urīnceļiem un radīt nopietnākas veselības problēmas. Viņa teica, ka ļoti svarīgi ir dzert daudz ūdens, lai palīdzētu organismam izskalot baktērijas no urīnceļiem, un stāstīja par zarnu un uroģenitālās mikrobiotas nozīmi: zinātniskie pētījumi liecina, ka noteikti pienskābo baktēriju celmi, kas atrodas veselā uroģenitālajā traktā, palīdz uzturēt veselīgu mikrofloras līdzsvaru un kavē slimību izraisošo baktēriju vairošanos.1
Speciāliste norādīja, ka labās baktērijas ir labs papildinājums antibiotiku terapijai, jo tās spēj saistīties ar uroepitēlija šūnām un kavēt patogēno baktēriju augšanu.2
Turklāt tām var būt sinerģiska iedarbība ar antibiotikām. Ir zināms, ka dzīvi mikroorganismi ietekmē arī imūnglobulīna veidošanos un izmaina organisma imūno aizsardzību, kas attiecīgi spēj veicināt arī specifisku imūnreakciju pret patogēnām baktērijām.3
Ginekoloģe ieteica man zinātniski pierādītu kompleksu kapsulās LYLBIOTIC intim, kuru kā pirmo un efektīvāko līdzekli sievietes intīmajai veselībai rekomendē arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Tās ir kapsulas ar diviem klīniski pētītiem pienskābo baktēriju celmiem – Lactobacillus acidophilus La-14® un Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™. Tieši šie baktēriju celmi palīdz uzturēt veselīgu maksts mikrobiotu, un tiem ir pierādīta nozīme arī urīnceļu infekciju terapijas atbalstā. Sastāva klīnisko efektivitāti ir apstiprinājuši 4 randomizēti pētījumi, un pierādīti rezultāti ir jau pēc 7 dienām: bakteriālās vaginozes gadījumā, maksts sēnīšu infekcijas jeb piena sēnītes un citu maksts infekciju gadījumā tas efektīvi veicina veselīgu maksts mikrobiotu, sekmējot baktēriju līdzsvaru. Pierādīta arī nozīmīga loma urīnceļu infekciju terapijā.4
Man patīk, ka kapsulas uzņemamas caur muti un ir ļoti ērtas lietošanā, nav jāuzglabā ledusskapī un ir ērti paņemamas līdzi somiņā. Turklāt tikai viena kapsula, kas ir ieteicamā diennakts deva, satur 12 miljardus unikālas baktēriju kultūras!
Šī pieredze man iemācīja, ka, izvēloties seksīgāko peldkostīmu, stilīgākās saulesbrilles, labāko saules aizsargkrēmu, nevajadzētu piemirst, ka arī intīmajai veselībai vasarā nepieciešama īpaša uzmanība. Jo vasara ir pārāk īsa, lai to pavadītu, skrienot uz tualeti ik pēc desmit minūtēm.
Atklāti sakot, lai arī nepatīkama, tomēr šī pieredze ir viena no vērtīgākajām lietām, ko šajā vasarā esmu iemācījusies. Lai ikvienai no mums izdodas šo vasaru baudīt viegli, bezrūpīgi un ar labsajūtu visā ķermenī!
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