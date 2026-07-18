Ārsti brīdina par bieži ignorētu risku, ko rada viedtālruņu lietošana
Ilgstoša viedtālruņa lietošana arvien biežāk izraisa sāpes īkšķos, plaukstās un plaukstu locītavās, brīdina ārsti. Speciālisti norāda, ka problēmu rada nevis pats telefons, bet gan ilgstošas un vienveidīgas kustības, kas rada pārslodzi roku locītavām un cīpslām.
Ortopēds Jūdžīns Sai skaidro, ka vislielākā slodze ikdienā gulstas uz īkšķi, jo tieši ar to cilvēki visbiežāk raksta ziņas, ritina sociālo tīklu saturu un pārvietojas pa lietotnēm. Ja diskomforts pēc telefona lietošanas ātri pāriet, parasti satraukumam nav pamata. Savukārt, ja sāpes, tirpšana vai nejutīgums atkārtojas vai pastiprinās katru reizi, lietojot telefonu, ieteicams vērsties pie ārsta.
Speciālisti uzsver, ka risku var mazināt, mainot telefona satvērienu, turot ierīci pārmaiņus abās rokās, izmantojot balss ievadi vai citus palīglīdzekļus, kas samazina slodzi uz plaukstām.
Ortopēde Morīna Ošonesija norāda, ka mobilās ierīces ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, tāpēc svarīgāk ir iemācīties tās lietot ergonomiski, nevis pilnībā atteikties no to izmantošanas.
Ārsti iesaka arī regulāri ievērot pārtraukumus, izvairīties no telefona lietošanas vairākas stundas bez atelpas un veikt vienkāršus plaukstu un pirkstu vingrinājumus, kas palīdz samazināt muskuļu un locītavu noslodzi.