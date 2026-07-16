Mūžībā devusies epidemioloģe Antra Bormane
Mūžībā devusies epidemioloģe Dr. biol. Antra Bormane, ar dziļām skumjām vēstī viņas ilggadējie kolēģi Slimību profilakses un kontroles centrā.
Antras Bormanes darba gaitas sākās Latvijas Republikas Nacionālajā vides un sabiedrības veselības centrā kā epidemiologa palīgam, vēlāk viņa strādāja par entomologu un biologu ekspertu. Pēc reorganizācijas darbu turpināja Slimību profilakses un kontroles centrā epidemioloģes amatā.
2007. gadā Antra Bormane ieguva bioloģijas doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu par ērču izplatību, to pārnēsāto infekcijas slimību nozīmi un molekulāro epidemioloģiju Latvijā. Savas profesionālās darbības laikā viņa sniedza nozīmīgu ieguldījumu zoonožu un parazitāro slimību epidemioloģiskajā uzraudzībā, kā arī stiprināja valsts gatavību darbam īpaši bīstamu infekcijas slimību gadījumos, kā arī ir vairāku starptautisku zinātnisko publikāciju līdzautore.
Kolēģu atmiņās Antra paliks kā zinoša, atsaucīga un sirsnīga personība, kurai rūpēja gan cilvēki un dzīvnieki, gan sava darba kvalitāte. Viņas profesionalitāte, zināšanas, pieredze un cilvēcība būs paliekoša vērtība, iedvesmas avots kolēģiem un visiem, kuri viņu pazina.
Visdziļākā līdzjūtība Antras ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.