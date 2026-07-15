Uzlabos glābšanu infarkta gadījumā: NMPD un Stradiņa slimnīca izstrādās digitālu risinājumu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un kardiologi plāno izveidot "digitālo koridoru" infarkta pacientu aprūpei, lai Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) speciālisti pacienta kardiogrammu un citus datus elektroniski saņemtu vēl pirms NMPD brigādes ierašanās slimnīcā.
Kā liecina NMPD publicētā informācija, dienesta pārstāvji, Latvijas Kardiologu biedrība un PSKUS Metodiskās vadības institūcija kardioloģijas jomā šodien vienojušies par konkrētiem soļiem pacientu aprūpes uzlabošanai un datu apmaiņas digitalizācijai.
Paredzēts pilnveidot NMPD iekšējo kārtību un savienot NMPD un PSKUS sistēmas kopīgā tīklā. Tādējādi kardiologi un slimnīcas uzņemšanas nodaļa pacienta kardiogrammu un citus datus elektroniski saņemtu vēl pirms brigādes ierašanās slimnīcā. Tas ļautu nodrošināt nepārtrauktu un drošu pacienta ceļu no izsaukuma vietas līdz palīdzības saņemšanai slimnīcā, norāda NMPD.
Puses arī vienojušās ciešāk apmainīties ar datiem kvalitātes kontroles vajadzībām, kā arī panākta vienošanās par NMPD dalību kardioloģiskajos pētījumos. Tajos paredzēts izmantot pirmsslimnīcas posma datus, lai ilgtermiņā uzlabotu pacientu izdzīvošanas rādītājus.
Latvijas Kardiologu biedrības prezidents profesors Andrejs Ērglis norāda, ka izcilus rezultātus kardioloģijā nevar sasniegt viens dienests vai viena slimnīca atsevišķi. "Tikai meklējot sistēmiskus risinājumus un salāgojot mūsu darbu vienotā tīklā, mēs varam nodrošināt, ka palīdzība pacientam ir ātra, nepārtraukta un droša," atzīmē profesors.
Ērglis uzsver, ka ciešā sadarbība starp NMPD, kardiologiem un slimnīcu ir pamats tam, lai glābtu vairāk dzīvību.
Savukārt NMPD direktore Liene Cipule norāda, ka infarkta gadījumā katra minūte ir izšķiroša. Jo ātrāk Stradiņa slimnīcas kardiologi saņem pacienta datus, jo ātrāk viņi var sagatavoties nepieciešamās palīdzības sniegšanai. Cipule pauž, ka šīs ietaupītās minūtes glābj cilvēku dzīvības, un tieši tāpēc pagājušā gada rudenī parakstītais memorands tiek iedzīvināts ļoti praktiskos risinājumos;