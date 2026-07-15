Stradiņa slimnīcā sāk pilotprojektu: pacientiem pēc izrakstīšanās antibiotikas dos bez maksas
Lai veicinātu atbildīgu antibiotiku lietošanu un nodrošinātu nepārtrauktu antibakteriālo ārstēšanu pēc izrakstīšanās no slimnīcas, Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu (PSKUS) uzsāk pilotprojektu. Tā laikā pacienti ārsta nozīmētās iekšķīgi lietojamās antibiotikas pilnam ārstēšanas kursam (līdz vienam mēnesim) saņems jau izrakstoties no slimnīcas bez maksas.
Tiek norādīts, ka šāds risinājums palīdzēs uzlabot ārstēšanās nepārtrauktību, veicinās atbildīgu antibiotiku lietošanu un mazinās antimikrobiālās rezistences risku. Antimikrobiālā rezistence jeb antibiotiku efektivitātes mazināšanās ir viens no būtiskākajiem sabiedrības veselības izaicinājumiem, turklāt antibiotiku lietošana Latvijā turpina pieaugt.
Pilotprojekta laikā tiks pārbaudīta un izvērtēta jauna pieeja - pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibiotiku terapiju var turpināt mājas apstākļos, ārstēšanai nepieciešamās zāles saņems izrakstoties no slimnīcas, līdz ar ko cilvēkam vairs nevajadzēs meklēt zāles aptiekās pēc atgriešanās mājās. Tas palīdzēs mazināt finansiālo slogu pacientiem, uzlabot ārstēšanās līdzestību un samazināt riskus terapijas pārtraukšanai.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka katrs antibakteriālās ārstēšanas kursa pārtraukums ir papildus risks mikrobiālās rezistences attīstībai. "Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai ārstēšanai un antimikrobiālās rezistences ierobežošanai ir pilnībā pabeigts ārsta nozīmētais antibiotiku kurss. Taču praksē to nereti apgrūtina pavisam ikdienišķi šķēršļi – pēc izrakstīšanās no slimnīcas cilvēkam var nebūt iespējas doties uz aptieku un iegādāties zāles, tās konkrētajā aptiekā var nebūt pieejamas vai arī zāļu iegāde tiek atlikta finansiālu apsvērumu dēļ. Pilotprojekts ļaus pacientiem, kuri turpina ārstēšanos pēc hospitalizācijas, nepieciešamās antibiotikas saņemt jau izrakstīšanās brīdī, mazinot ārstēšanas pārtraukšanas risku un uzlabojot ārstēšanās kvalitāti. Tā ir investīcija ne tikai konkrētā pacienta veselībā, bet arī sabiedrības veselībā, jo atbildīga antibiotiku lietošana ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem antimikrobiālās rezistences ierobežošanai," uzsver veselības ministrs.
"Viens no biežākajiem izaicinājumiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas ir nodrošināt, lai pacients varētu nekavējoties turpināt ārsta nozīmēto antibakteriālo terapiju. Šis pilotprojekts ļaus pacientam nepieciešamās perorāli lietojamās antibiotikas saņemt jau izrakstīšanās brīdī, nevis doties tās meklēt aptiekā. Tas nozīmē, ka ārstēšana netiek aizkavēta, samazinās risks pārtraukt terapiju, un vienlaikus pacientam šīs zāles nebūs jāiegādājas par saviem līdzekļiem. Pilotprojektu sākam ar tabletēs lietojamām antibiotikām, bet, izvērtējot rezultātus, nākotnē varēsim vērtēt iespēju paplašināt to arī uz intravenozi ievadāmiem antibakteriālajiem līdzekļiem," norāda Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Antimikrobiālās rezistences kompetences centra vadītājs prof.Uga Dumpis.
Pilotprojektā tiks iesaistīti PSKUS pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibakteriālās terapijas kursu var turpināt ambulatori mājas apstākļos. Pacientiem izrakstīšanās laikā tiks izsniegti antibiotiku kursam nepieciešamie medikamenti periodam no vienas dienas līdz vienam mēnesim.
Projekta laikā tiks izvērtēts:
• pacientu skaits, kuriem šāds risinājums ir nepieciešams;
• efektīvākie antibiotiku izsniegšanas organizēšanas mehānismi slimnīcā;
• pacientu līdzestība ārstu nozīmētajai terapijai;
• infekciju recidīvu un atkārtotu hospitalizāciju biežums;
• sadarbības procesi starp slimnīcu speciālistiem un ģimenes ārstiem.
Vienlaikus tiks izstrādātas standartizētas rekomendācijas dažādām pacientu grupām, lai veicinātu pacientu izpratni par ārstēšanas kursu un ārstu norādījumu ievērošanu.
Pacientiem, kuriem antibakteriālās terapijas kurss būs īsāks par nedēļu, pēc terapijas pabeigšanas būs jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai izvērtētu ārstēšanas rezultātus. Savukārt pacientiem ar ilgāku ārstēšanās kursu tiks nodrošināts individuāls novērošanas plāns, tostarp nepieciešamie laboratoriskie un citi izmeklējumi, kā arī speciālistu uzraudzība sadarbībā ar ģimenes ārstiem.
Pilotprojekta rezultāti ļaus izvērtēt, vai šāda pieeja uzlabo ārstēšanas kvalitāti, paaugstina pacientu apmierinātību un palīdz samazināt uzturēšanās ilgumu slimnīcā pacientiem ar infekcijas slimībām.