Cik olas drīkst apēst dienā? Jaunākie pētījumi atklāj, ko patiesībā saka zinātne
Olas jau gadu desmitiem tiek uzskatītas par vienu no vērtīgākajiem produktiem uzturā, taču vienlaikus tās ir arī viens no visvairāk apspriestajiem pārtikas produktiem. Vieni uzskata, ka olas paaugstina holesterīna līmeni un kaitē sirdij, citi ir pārliecināti, ka tās var ēst bez ierobežojumiem.
Ko patiesībā rāda jaunākie zinātniskie pētījumi? Atbilde nav tik vienkārša kā "viena ola dienā" vai "ēdiet, cik vēlaties". Eksperti uzsver, ka nozīme ir gan cilvēka veselības stāvoklim, gan kopējam uzturam, gan arī olu pagatavošanas veidam, vēstī Bmj.com.
Cik olas dienā var apēst?
Ilgu laiku ārsti ieteica aprobežoties ar vienu olu dienā, jo olu dzeltenums satur salīdzinoši daudz holesterīna.
Tomēr pēdējo gadu pētījumi liecina, ka uztura holesterīna ietekme uz organismu nav tik viennozīmīga, kā tika uzskatīts agrāk. Lielākā daļa veselu cilvēku uztura holesterīnu pārstrādā atšķirīgi, un daudz lielāka nozīme sirds veselībai ir kopējam uzturam un piesātināto tauku daudzumam.
Vienā no lielākajām līdz šim veiktajām metaanalīzēm, kurā apkopoti dati par vairāk nekā 1,7 miljoniem cilvēku, secināts, ka mērena olu lietošana – līdz vienai olai dienā – nav saistīta ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku. Turklāt vairākās Āzijas valstīs veikti pētījumi pat liecina par nelielu aizsargājošu efektu.
Vienlaikus zinātnieki uzsver, ka nav pietiekami daudz kvalitatīvu ilgtermiņa pētījumu par regulāru divu, trīs vai četru olu lietošanu dienā, tādēļ kategoriski apgalvot, ka šāds daudzums ir pilnīgi drošs visiem, nevar.
Vai olas paaugstina holesterīna līmeni?
Atbilde ir – dažiem cilvēkiem jā.
Jaunākās dažādu klīnisko pētījumu metaanalīzes rāda, ka lielāks olu patēriņš daļai cilvēku var nedaudz paaugstināt zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL jeb "sliktā") holesterīna līmeni. Tomēr šīs izmaiņas nav vienādas visiem – ir cilvēki, kuru organisms uz uztura holesterīnu reaģē ļoti maz, bet citi ir jutīgāki.
Tāpēc ārsti iesaka nevadīties tikai pēc vispārīgiem ieteikumiem, bet zināt savu holesterīna līmeni.
Cilvēkiem ar paaugstinātu ZBL holesterīnu, ģimenes hiperholesterinēmiju vai citām sirds un asinsvadu slimību riska pazīmēm olu patēriņu vēlams apspriest ar ārstu vai uztura speciālistu.
Arī cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu vairāki pētījumi liecina par iespējamu paaugstinātu sirds slimību risku pie ļoti liela olu patēriņa, lai gan arī šeit pierādījumi nav pilnīgi viennozīmīgi.
Olas ir daudz vērtīgākas nekā tikai olbaltumvielu avots
Lai gan diskusijas par holesterīnu turpinās, uztura speciālisti atgādina, ka olas ir viens no uzturvielām bagātākajiem produktiem.
Viena ola satur aptuveni 6–7 gramus augstvērtīgu olbaltumvielu, D un B12 vitamīnu, selēnu, jodu, kā arī holīnu, kas ir svarīgs smadzeņu un nervu sistēmas darbībai. Olu dzeltenumā atrodami arī luteīns un zeaksantīns – antioksidanti, kas palīdz uzturēt acu veselību, atgādina "New York Post".
Vai brūnās olas ir veselīgākas?
Viens no izplatītākajiem mītiem ir uzskats, ka brūnās olas ir dabiskākas vai uzturvielām bagātākas nekā baltās.
Patiesībā čaumalas krāsu nosaka vistas šķirne, nevis olas kvalitāte. Atšķirības uzturvērtībā ir niecīgas vai vispār nepastāv. Daudz lielāka nozīme ir tam, ar ko vista tiek barota un kādos apstākļos tā audzēta.
Vai jēlas olas ir veselīgākas?
Arī šis ir viens no populārākajiem mītiem.
Pētījumi rāda, ka termiski apstrādātās olās organisms spēj uzņemt vairāk nekā 90% olbaltumvielu, savukārt jēlās olās – tikai aptuveni pusi. Tas nozīmē, ka pilnībā pagatavotas olas organismam ir vieglāk izmantojamas.
Turklāt nepietiekami termiski apstrādātas olas var saturēt Salmonella baktērijas, kas izraisa saindēšanos ar pārtiku.
Īpaši piesardzīgām jābūt grūtniecēm, maziem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar novājinātu imunitāti.
Svarīga ir arī pagatavošanas metode
Speciālisti uzsver, ka veselību ietekmē ne tikai olu skaits, bet arī tas, kā tās tiek pagatavotas.
Vārītas vai bez liekiem taukiem gatavotas olas būs daudz labvēlīgāka izvēle nekā olas, kas ceptas lielā daudzumā sviesta vai eļļas vai tiek pasniegtas kopā ar bekonu, desām un citiem produktiem, kuros ir daudz piesātināto tauku.
Pētījumi liecina, ka daudz lielāka nozīme sirds veselībai ir kopējam uzturam nekā vienam atsevišķam produktam.
Galvenais nav olu daudzums, bet kopējais dzīvesveids
Jaunākie zinātniskie pierādījumi rāda, ka lielākajai daļai veselu cilvēku olas var būt daļa no sabalansēta uztura un mērena to lietošana nav saistīta ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku. Taču cilvēkiem ar paaugstinātu holesterīna līmeni, ģimenes hiperholesterinēmiju vai 2. tipa cukura diabētu olu patēriņš būtu jāizvērtē individuāli.
Svarīgākais nav tikai tas, cik olas apēdat, bet arī kopējais uzturs, fiziskās aktivitātes un dzīvesveids. Tieši šo faktoru kopums daudz vairāk ietekmē sirds veselību nekā viena atsevišķa pārtikas produkta lietošana.